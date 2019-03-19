Отставка Назарбаева: что ждет Казахстан после смены лидера

Если бы отход Назарбаева произошел внезапно, в силу природной смерти, вполне вероятно, кланы могли бы разорвать Казахстан.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после почти 30 лет пребывания на этой должности сложил полномочия главы государства.
Прежде всего, следует отметить, что Назарбаев уже в том возрасте (ему 78 лет) и состоянии, когда вопрос его отхода от власти природным естественным путем становится весьма актуальным. И сам Назарбаев это прекрасно понимает, в отличие от многих мировых диктаторов, которые покидают свой пост исключительно "вперед ногами".
Кроме того, Назарбаев, в отличие от многих, является умным и рассудительным политиком. Плюс – его семья, имеющая на него влияние, сигнализирует ему о том, что необходима прижизненная передачи власти, укрепление механизмов и сохранение на определенный период Назарбаева как авторитетного лица, которое, не пребывая на должности лидера государства официально, дает легитимность новой власти и укрепляет ее. Потому что без этого Казахстан может просто пасть.
Читайте такжеДве причины, почему Назарбаев ушел в отставкуКак известно, в Казахстане существуют серьезные центробежные силы – клановые. И Назарбаев – единственный, кто пока что мог их сдерживать. Это не значит, что после Назарбаева не будет нового лидера, который точно так же сумеет руководить этими кланами. Но если отход Назарбаева произойдет внезапно, в силу природной смерти, вполне вероятно, что кланы могут попытаться разорвать страну.
Ведь вдобавок ко всему – есть еще и колоссальный российский фактор: и внешний, и внутренний. Назарбаеву удавалось жестко подавлять российскую фронду в стране. Там не панькаются с россиянами так, как у нас, в Украине. Российский язык там ограничен. Возможность занимать государственные должности не казахам жестко лимитирована. А в силовых структурах Назарбаев провел колоссальную чистку. И Россия с этим ничего не смогла поделать.
Но есть еще и внешний фактор, чем-то похожий на украинский (пару раз Россия проявляла это). Так, в бывшем Актюбинске были попытки мятежа по тому же принципу, что у нас появились "ЛНР" и "ДНР": точно так же из России завозились "туристы", точно так же были попытки террористических актов, точно так же пытались захватывать административные здания. При Назарбаеве все это очень быстро закончилось. И никто не знает, где эти мятежники: то ли они сидят в тюрьме, то ли физически ликвидированы. Таким образом мог поступить только Назарбаев в силу своего авторитета, влияния. Он смог быть настоящим сдерживающим фактором для Путина.
Так что Назарбаев понимает, что, если он умрет, Казахстан просто разорвут. Потому он и предпринимает такой шаг – переход в статус общенационального проводника, лидера, который обеспечит реальное престолонаследование и его укрепление.
Кроме того, я предполагаю, что сейчас отставка Назарбаева не принесет каких-либо существенных изменений. Россия не сможет серьезно продвинуться в этом направлении. Потому что Казахстан, в отличие от других государств, имеет очень серьезного гаранта. В свое время именно по инициативе Казахстана Шанхайская организация сотрудничества (едва ли ни единственная организация, в состав которой входит Россия, но не может в ней доминировать) была принята Душанбинская декларация, согласно которой были утверждены определенные гарантии неприкосновенности стран Центральной Азии, к числу которых относится и Казахстан. Россия категорически не хотела этого принимать, но Китай в силу слабости России по ряду вопросов додавил это решение. Эта декларация действует до тех пор, пока у нее есть подкрепление Китая. И сегодня Назарбаев является гарантом того, что Китай будет давить на Россию и не допустить оккупации Казахстана.
Читайте также"Узнав об отставке Назарбаева, Саакашвили отложил визит в Украину": соцсети об уходе президента КазахстанаЛюбой преемник Назарбаева еще должен будет завоевать такой статус. А внезапная правопреемственность после смерти Назарбаева такого не даст.
Потому я считаю, что Назарбаев очень тщательно продумал все моменты своей отставки. Он готовит престолонаследие, которое будет полностью согласовано с соседними государствами, кланами в государстве и отдельно с Китаем.
Пока что сложно сказать, кто будет престолонаследником. Поскольку обсуждались разные варианты: поговаривали и о дочери Назарбаева, называли еще несколько человек. Очевидно, это будет семейный клан.
Россия могла бы очень быстро организовать бунт в Казахстане. Если бы не влияние Китая! Хотя в данной ситуации РФ вполне может предпринять какие-то шаги, а потом Китай уже не успеет вмешаться. Но я думаю, что Назарбаев решил сыграть на опережение. Потому Россия вряд ли сможет в этом случае реализовать какой-то серьезный сценарий. Все те действия, которые сейчас предпринимаются Назарбаевым, на мой взгляд, как раз и направлены на то, чтобы нейтрализовать возможность вмешательства России.
Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для "Главреда"