Отставка Назарбаева: что ждет Казахстан после смены лидера

Назарбаев, подав в отставку, сыграл на опережение, дабы не допустить развала Казахстана, считает Чорновил / Reuters

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после почти 30 лет пребывания на этой должности сложил полномочия главы государства.

Прежде всего, следует отметить, что Назарбаев уже в том возрасте (ему 78 лет) и состоянии, когда вопрос его отхода от власти природным естественным путем становится весьма актуальным. И сам Назарбаев это прекрасно понимает, в отличие от многих мировых диктаторов, которые покидают свой пост исключительно "вперед ногами".

Кроме того, Назарбаев, в отличие от многих, является умным и рассудительным политиком. Плюс – его семья, имеющая на него влияние, сигнализирует ему о том, что необходима прижизненная передачи власти, укрепление механизмов и сохранение на определенный период Назарбаева как авторитетного лица, которое, не пребывая на должности лидера государства официально, дает легитимность новой власти и укрепляет ее. Потому что без этого Казахстан может просто пасть.

Читайте такжеДве причины, почему Назарбаев ушел в отставкуКак известно, в Казахстане существуют серьезные центробежные силы – клановые. И Назарбаев – единственный, кто пока что мог их сдерживать. Это не значит, что после Назарбаева не будет нового лидера, который точно так же сумеет руководить этими кланами. Но если отход Назарбаева произойдет внезапно, в силу природной смерти, вполне вероятно, что кланы могут попытаться разорвать страну.

Ведь вдобавок ко всему – есть еще и колоссальный российский фактор: и внешний, и внутренний. Назарбаеву удавалось жестко подавлять российскую фронду в стране. Там не панькаются с россиянами так, как у нас, в Украине. Российский язык там ограничен. Возможность занимать государственные должности не казахам жестко лимитирована. А в силовых структурах Назарбаев провел колоссальную чистку. И Россия с этим ничего не смогла поделать.

Но есть еще и внешний фактор, чем-то похожий на украинский (пару раз Россия проявляла это). Так, в бывшем Актюбинске были попытки мятежа по тому же принципу, что у нас появились "ЛНР" и "ДНР": точно так же из России завозились "туристы", точно так же были попытки террористических актов, точно так же пытались захватывать административные здания. При Назарбаеве все это очень быстро закончилось. И никто не знает, где эти мятежники: то ли они сидят в тюрьме, то ли физически ликвидированы. Таким образом мог поступить только Назарбаев в силу своего авторитета, влияния. Он смог быть настоящим сдерживающим фактором для Путина.

Так что Назарбаев понимает, что, если он умрет, Казахстан просто разорвут. Потому он и предпринимает такой шаг – переход в статус общенационального проводника, лидера, который обеспечит реальное престолонаследование и его укрепление.

Кроме того, я предполагаю, что сейчас отставка Назарбаева не принесет каких-либо существенных изменений. Россия не сможет серьезно продвинуться в этом направлении. Потому что Казахстан, в отличие от других государств, имеет очень серьезного гаранта. В свое время именно по инициативе Казахстана Шанхайская организация сотрудничества (едва ли ни единственная организация, в состав которой входит Россия, но не может в ней доминировать) была принята Душанбинская декларация, согласно которой были утверждены определенные гарантии неприкосновенности стран Центральной Азии, к числу которых относится и Казахстан. Россия категорически не хотела этого принимать, но Китай в силу слабости России по ряду вопросов додавил это решение. Эта декларация действует до тех пор, пока у нее есть подкрепление Китая. И сегодня Назарбаев является гарантом того, что Китай будет давить на Россию и не допустить оккупации Казахстана.

Читайте также"Узнав об отставке Назарбаева, Саакашвили отложил визит в Украину": соцсети об уходе президента КазахстанаЛюбой преемник Назарбаева еще должен будет завоевать такой статус. А внезапная правопреемственность после смерти Назарбаева такого не даст.

Потому я считаю, что Назарбаев очень тщательно продумал все моменты своей отставки. Он готовит престолонаследие, которое будет полностью согласовано с соседними государствами, кланами в государстве и отдельно с Китаем.

Пока что сложно сказать, кто будет престолонаследником. Поскольку обсуждались разные варианты: поговаривали и о дочери Назарбаева, называли еще несколько человек. Очевидно, это будет семейный клан.

Россия могла бы очень быстро организовать бунт в Казахстане. Если бы не влияние Китая! Хотя в данной ситуации РФ вполне может предпринять какие-то шаги, а потом Китай уже не успеет вмешаться. Но я думаю, что Назарбаев решил сыграть на опережение. Потому Россия вряд ли сможет в этом случае реализовать какой-то серьезный сценарий. Все те действия, которые сейчас предпринимаются Назарбаевым, на мой взгляд, как раз и направлены на то, чтобы нейтрализовать возможность вмешательства России.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для "Главреда"