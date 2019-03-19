Нурсултан Назарбаев: биография

Нурсултан Назарбаев / Reuters

Биография Нурсултана Назарбаева.

Родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган, Казахская ССР в семье чабанов (пастухов). Образование: среднеспецициальное − ПТУ №22 Днепропетровска (УССР,1960-й). Высшее − ВТУЗ при Карагандинском металлургическом комбинате, 1967-й. В 1992 году защитил в Москве диссертацию на соискание научной степени доктора экономических наук.

Трудовая и партийная деятельность Нурсултана Назарбаева

Начал работать в тресте Казметаллургстрой сразу после окончания ПТУ. С 1962-го – трудится на Карагандинском металлургическом заводе (КМЗ). С 1967 был переведен на комсомольскую и партийную работу в городе Темиртау.

В 1973 году он вернулся на завод, но уже в качестве секретаря парткома предприятия. Здесь Назарбаев проработал до 1978-го, после чего пошел на повышение в Карагандинский обком.

Уже через год его перевели на должность секретаря Центрального Комитета Компартии Казахстана. В 1984-м Назарбаев стал возглавил Совет министров Казахской Советской социалистической республики. В 1989-м, в разгар Перестройки его избрали первым секретарем ЦК республики и народным депутатом СССР. Последние его советские должности − глава Верховного Совета КССР и президент КССР.

Нурсултан Назарбаев – президент Казахстана

1 декабря 1991 года Назарбаев победил на выборах президента страны с чрезвычайно высоким результатом – 98,7%. В дальнейшем он сумел преодолеть кризис 1990-х годов, сотрясавший все постсоветское пространство, а также загасить в зародыше межнациональные войны и конфликты в Казахстане. Далее, Назарбаев сделал страну безъядерной – полигон для испытания атомного оружия в Семипалатинске был ликвидирован, а все оставшиеся со времен СССР боеголовки утилизировали. Постепенно Казахстан превратился в одно одно из самых могущественных и успешных государств из числа бывших советских республик.

Назарбаев давно стал рекордсменом среди руководителей постсоветских государств по времени пребывания на посту президента. Фактически он управлял Казахстаном с апреля 1990 – чуть менее 29 лет, последовательно побеждая на всех президентских выборах с громадным перевесом голосов. Более того, в стране практикуется настоящий культ личности Назарбаева. 12 мая 2010-го депутаты парламента страны проголосовали за то, чтобы Назарбаев получил специальный титул − "Лидер нации". То бишь, после его ухода с президентского поста любому преемнику придется согласовывать внутреннюю и внешнюю политику государства. Более того, все многочисленные родственники Назарбаева имеют иммунитет от уголовного преследования.

Семья Нурсултана Назарбаева

Супруга Сара, трое дочерей − Дарига, Динара, Алия.