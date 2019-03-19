"Я так решил": в Казахстане президент Назарбаев ушел в отставку

Нурсултан Назарбаев ушел в отставку / Reuters

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил, что слагает с себя полномочия главы государства.

Об этом он объявил в прямом эфире в ходе специального обращения к нации.

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", – заявил он.

До выборов нового президента исполнять обязанности главы государства поручено спикеру сената парламента – это будет Касым-Жомар Токаев. Сам Назарбаев теперь возглавит Совет Безопасности Республики.

Как известно, Назарбаев возглавлял Казахстан более 29 лет – с 1990 года, на пятый срок его переизбрали в 2015 году. В июле ему исполнится 79 лет.

Ранее астролог Влад Росс заявлял, что пока Назарбаев остается у власти в Казахстане, в этой стране не будет гражданской войны.

"А после него она будет. Так же и в Беларуси – пока у власти Лукашенко, не будет каких-то изменений в Беларуси", – рассказал Росс.

В свою очередь политтехнолог, директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего Тарас Березовец рассказывал, что готовит Путин в Беларуси и Казахстане.

"...учитывая, что состояние здоровья Нурсултана Назарбаева в последнее время ухудшается, и он, как ТуркменБаши, может внезапно отойти, это может создать вакуум в руководстве республики. Назарбаев не подготовил своего преемника. Кроме того, в казахской элите очень сильные русофильские настроения. Иными словами, там высок риск того, что в случае смерти Назарбаева может прийти российская марионетка. А это, в свою очередь, может вызвать серьезные процессы, вплоть до гражданской войны в этой стране", – рассказал Березовец.