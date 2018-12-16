Астролог: Путин уже захватил Беларусь – "гибридно"

16 декабря 2018, 10:51

Российские войска и так спокойно могут находиться на белорусско-украинской границе: приказ Путина – и через полдня танки будут уже в Киеве, отметил астролог.

Россия, беларусь
Лукашенко не сможет перечить Путину, потому что полностью зависит от него в финансовом плане, отметил астролог

Белорусский президент Александр Лукашенко сможет продержаться у власти до 2020-2021 года, не больше. После этого его "снесут". Причем в это же время точно так же "снесут" и Назарбаева в Казахстане. Пока эти президент-старожилы будут оставаться у власти, в их странах не будет кардинальных перемен.

В частности, если говорить о сценарии, который сегодня часто обсуждают – мол, Путин может аннексировать Беларусь, причем не часть ее, а полностью, то на самом деле это не так. Ведь Путин знает, что Беларусь и так ему полностью подчиняется и принадлежит – зачем ее захватывать или аннексировать. В этом нет смысла. По сути, Путин и так уже захватил Беларусь – "гибридно".

Так, к примеру, российские войска и так спокойно могут находиться на белорусско-украинской границе сегодня, и в любую минуту по приказу Путина они могут начать захват украинских территорий. Приказ Путина – и через полдня танки будут уже в Киеве.

Лукашенко перечить Путину не сможет, потому что полностью зависит от него в финансовом плане, а также в плане нефти и газа. Хотя Лукашенко и пытается как-то маневрировать, "сесть на шпагат" между Россией и Европой (Западом).

Кроме того, пока Назарбаев остается у власти в Казахстане, в этой стране не будет гражданской войны. А после него она будет. Так же и в Беларуси – пока у власти Лукашенко, не будет каких-то изменений в Беларуси.

Период перемен – 2020-2021 годы. Особенно серьезные изменения в странах Таможенного союза начнутся в 2021 году. Тогда и "полетят головы" всех лидеров стран, которые на своих должностях просидели уже по 20 и больше лет.

Влад Росс, астролог, специально для "Главреда"

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