Порошенко зажег факел и ради власти готов сжечь всю страну

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

23 марта 2019, 09:47

У президента на выборах будет инициатива, потому что он будет главным источником хаоса.

Мари Йованович и Петр Порошенко
Мари Йованович и Петр Порошенко / официальный сайт президента Украины

Зачем генпрокурор Юрий Луценко "наехал" на посла США в Украине Мари Йованович?

На мой взгляд это очень серьезный шаг, связанный с подготовкой Банковой и Петра Порошенко к разворачиванию сценария на случай своего поражения на президентских выборах.

Но игра против Йованович является элементом более широкой стратегии.

Зачем Банковой нужно срочно убирать Йованович со своего поста, если ее полномочия через пять месяцев закончатся автоматически? Откуда такая спешка?

Йованович досталась Трампу от старой администрации Обамы, а отношения Трампа с Госдепом не слишком хорошие, потому что там окопалось много кадров из Deep State, многие симпатизируют демократом, и Йованович не является исключением. В то же время для Трампа сейчас принципиально важно, что будет с расследованием спецпрокурора Мюллера, который расследует связь президента США с Россией.

Поэтому наши гаврики, как всегда неуклюже и тупо, решили подыграть проблемам Трампа, как это было в 2016 году, когда пытались подыграть Клинтон, и для этого пустили дело, связанное с Сытником и НАБУ, что были расхищены деньги гранта от властей США. Луценко попытался эту тему снова раскачать.

Читайте такжеАдвокат дьявола, или Как Луценко наступил на старые граблиПроблема не в том, что генпрокурору внезапно захотелось понять, куда пошли "грантоедские" деньги, проблема в том, что Йованович слишком близка с этими украинскими грантоедами и заняла жесткую позицию относительно выборов президента Украины и возможных фальсификаций. И если вы понимаете, что предстоит выборы фальсифицировать, критически важно убрать посла, таким образом просто закрыв рот Госдепу и лишить поддержки всех еврооптимистов, которые играют в штабах конкурентов (Гриценко, Зеленского) и будут на выборах работать против вас.

Конфронтация с Йованович – свидетельство того, что на Банковой готовятся к жесткому сценарию или срыву выборов.

Мы хорошо знаем, что Порошенко стоит во главе коррупционной машины, которая пронизывает все государство (Свинарчук-гейт это очень хорошо показал). И сейчас, когда разворачиваются "сетки", подкуп избирателей и прочее, возникает вопрос: как они будут действовать, когда коррупция проела все, включая партийные структуры БПП? Разумеется, в коррупционной системе деньги, выделенные на подкуп, будут вороваться. По ряду областей уже начали воровать: вместо обещанной тысячи уже дают 100-200 гривен. И, соответственно, мотивация избирателя, который и без того настроен по отношению к ПАП весьма критично, будет негативной. Следовательно, вероятность поражения велика – какие бы цифры соцопросы не рисовали. У Порошенко нет даже той поддержки, что есть у Юли, не говоря о Зеленском, и есть риск непрохождения даже во второй тур.

Что они тогда будут делать в случае поражения? У них есть план Б: попытаться заблокировать выборы после первого тура, а может и после второго – через суд с формулировкой "невозможно установить результаты". Тем более, что база для того, что нарушений будет много, готова. Это объективно – нарушений на предстоящих выборах будет много. Например, решение ЦИК убрать нумеровку кандидатов прежде всего бьет по Тимошенко – особенно в условиях, когда дорог каждый голос. Если вы хотите честных выборов, вы сделаете процесс максимально прозрачным, но, если идет подготовка к фальсификации, делается все, чтобы создать хаос и неразбериху. А хаос и неразбериха являются основанием для суда – с решением, что невозможно признать выборы.

Читайте также"Фаталити для Украины": чем может кончиться скандал с послом СШАЭто может спровоцировать протесты и столкновения, в том числе и кровавые. В таком случае Порошенко может обратиться к армии, и мы видим, как в его окружении разворачивают этот дискурс – президент на ICTV появляется в окружении военных, в Генштабе говорят, что Путин готовится к нападению. Последний козырь – страх. У Порошенко все меньше пространства для маневра, поэтому в его штабе совершают все более дебильные ошибки. Возможно, власть будет пытаться затягивать выборы, переносить их ближе к парламентским, предложить реформу Конституции в духе 2004 года и т.д.

И здесь Порошенко будет иметь инициативу, как источник хаоса, с помощью которого можно создать удобную для себя конфигурацию. И это очень плохо, потому что в условиях существования нескольких равноценных игроков и запроса в обществе на изменения, эти маневры могут привести к потере управляемости. Порошенко это понимает и готов повышать ставки. Как в поговорке "Сгорел сарай – гори и хата". Сейчас Петр Алексеевич зажег факел, а Украина подошла к высокой вероятности того, что выборы будут сорваны.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко Юрий Луценко Мари Йованович Юрий Романенко выборы-2019
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