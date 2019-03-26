Почему Трамп так любит Путина?

Дональд Трамп / Reuters

Не было сговора. Это, по крайней мере, четкий вывод расследования специального прокурора Роберта Мюллера. И это линия защиты, которую продвигают злорадные сторонники президента Дональда Трампа. Но, не имея доступа к полному отчету Мюллера, мы не можем знать, насколько, черт побери, это расследование выгодно для Трампа или нет. Одни правила Министерства юстиции США гласят, что действующему президенту не могут быть предъявлены обвинения, в то время как другие запрещают разглашать уничижительную информацию о тех, кто не обвиняется в совершении преступления.

Поэтому, если генпрокурор США Барр не решит, что президент является особым случаем, мы никогда не узнаем в полной мере о действиях Трампа. И мы никогда не узнаем, насколько близко команда Мюллера подошла к обвинению Дональда Трампа-младшего и Джареда Кушнера, не говоря уже о других, попавших в российский скандал. Тем не менее, даже если Барр действительно выпустит основную часть доклада, задача состояла в том, чтобы выдвинуть обвинения с разумной вероятностью успеха, а не выносить моральное суждение об этом президенте.

Читайте такжеСговор с Путиным: кошмарам Трампа пришел конец?Резюме Барра ясно указывает на то, что между Россией и Трампом не было скоординированного заговора на высшем уровне, чтобы изменить результаты президентских выборов 2016 года в его пользу. Не берите в голову странное поведение президента, такое как его неоднократный отказ даже признать, что президент России Владимир Путин пытался помочь ему победить. И подчеркните многочисленные связи между различными помощниками Трампа и российскими оперативниками в 2016 году как либо бессмысленные контакты на низком уровне, либо совпадения, которые не складываются в общую картину.

Возможно, бывший председатель кампании Трампа Пол Манафорт, просто пытался погасить свой многомиллионный долг российскому олигарху Олегу Дерипаске, когда он передавал внутренние цифры соцопросов своему бывшему деловому партнеру Константину Килимнику. Может быть, Джордж Пападопулос просто пыхтел, когда в пьяном виде сказал послу Австралии, что в России пропали электронные письма Хиллари Клинтон - встреча, которая, как сообщается, встревожила чиновников ФБР и вызвала расследование по делу "Врата России".

Произошло много других странных вещей, от печально известной встречи в Трамп Тауэр в июне 2016 года с русскими, предлагающими грязный против Клинтон, до предполагаемо зловещей схемы Майкла Флинна и Кушнера по созданию обратного канала в Москву через посольство России в Вашингтоне. Помните нераскрытую встречу Джеффа Сешнса с послом РФ Сергеем Кисляком? Картер Пейдж, который практически ходил с надписью "Пни меня, я русская марионетка", приклеенной к его спине? Мария Бутина?

Читайте такжеКак "рашагейт" завершился победой ТрампаНо есть и возможные объяснения всех этих странностей, которые не сводятся к грандиозному заговору по краже выборов в обмен, скажем, на снятие санкций за аннексию Крыма. Возможно, русские наладили связи с командой Трампа из-за непредвиденных обстоятельств. Возможно, сами встречи были формой компромата - поскольку Москва знала, что их разоблачение приведет в замешательство. Возможно, разные группы россиян просто увидели одну и ту же возможность в русофилии Трампа и действовали независимо.

Что же касается заявлений коллег Трампа о его контактах с Россией, вы можете объяснить это следующим образом: опытные лжецы, как правило, лгут по привычке. И, возможно, они ошибочно думали, что пытаются защитить президента и себя. Люди принимают глупые и иррациональные решения, особенно под давлением. Мы все должны знать об опасности предвзятости суждений, когда по дурной привычке интерпретируем доказательства, чтобы они соответствовали нашим заранее приготовленным выводам. Новостные агентства постоянно раскручивали истории о предполагаемых связях между Трампом и Россией, которые испарились при тщательном расследовании.

Но есть и много аспектов, по меньшей мере непонятного поведения Трампа по отношению к России, как кандидата, так и президента. Его одержимость этим кремлевским призраком НАТО. Его неспособность раскрыть детали проекта гостиницы в Москве, даже когда он баллотировался в Белый дом, и его последующую ложь об этом. Его риэлторский бизнес, который много лет сильно зависел от российских денег. Странным является и то, что Трамп никогда не критикует Путина напрямую. Вернемся к пресс-конференции в Хельсинки, которая состоялась в июле 2018 года, на которой Трамп стоял рядом со своим российским коллегой и сказал: "Я очень доверяю своим разведчикам, но я скажу вам, что у президента Путина сегодня были очень сильные аргументы, опровергающие эти обвинения". Это остается одним из самых странных выступлений американского президента за рубежом.

Читайте такжеТрамп убирал последнее препятствие в расследовании связей с КремлемНедавно мы получили некоторые подсказки, которые могут помочь разгадать поведение Трампа. Рассмотрим его отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, чей режим более одиозный, чем режим Путина. Трамп ухаживал за Кимом, как отчаянный поклонник, отмахиваясь от возражений его же собственных советников. На этой неделе Трамп сообщил в Твиттере, что отказывается от нового раунда широкомасштабных санкций, которые его администрация раннее вводила против Пхеньяна.

Есть две причины, объясняющие поведение Трампа. Одной из них является то, что Трамп жаждет власти, которую имеют эти авторитарные лидеры в своих странах, и он никогда не стеснялся говорить об этом. Во-вторых, он отчаянно жаждет крупной дипломатической победы, будь то договор с великой державой Россией, конец ядерной программы Северной Кореи или мирное соглашение между Израилем и палестинцами.

Дело в том, что Трамп имеет обыкновение льстить, уговаривать и подшучивать над объектами своей привязанности, чтобы получить то, что он хочет - будь-то Путин, Ким или (якобы!) Бурный Дэниелс. Так что, может быть, в Путине нет ничего особенного.

А как насчет постоянных нападок Трампа на расследование о связях с Россией, увольнения директора ФБР Джеймса Коми, критики против заместителя генерального прокурора Рода Розенштейна, бесконечных криков об "охоте на ведьм" и так далее? Разве это не подозрительно? Конечно, но рассмотрим альтернативную теорию: он не мог быть уверен в результатах расследования, поэтому использовал на всякий случай тактику выжженной земли, которую выучил у своего наставника, адвоката по нападению Роя Кона. Почему скорпион жалит лягушку? Потому что так делают скорпионы.

Итак, когда вы перевариваете очень ограниченное 4-страничное резюме Барра, подумайте о вероятности, что все это было лишь большим недоразумением. Что касается того, оправдывает ли это танцы Трампа с Москвой, то теперь дело за Конгрессом и, в конечном счете, за избирателями. Но мы можем быть уверены в одном: если бы Трамп вступил в сговор с Россией, Мюллер, вероятно, узнал бы об этом. А вот почему Трамп все еще хочет вступить в сговор с Путиным, чтобы изменить внешнюю политику США, остается загадкой.

Блейк Хауншелл, главный редакторо журнала Politico