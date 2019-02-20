Трамп может работать на Россию – экс-директор ФБР

Дональд Трамп / Лига

Бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб допускает, что президент Дональд Трамп может работать на российские власти.

"Я думаю, что это возможно. Я думаю, именно поэтому мы начали наше расследование, и мне очень хотелось бы узнать, к чему это приведет", – цитирует Маккейба The Hill.

Маккейб также признал, что начал расследование против Трампа после того, как он уволил директора ФБР Джеймса Коми и добавил, что ни один из восьми лидеров конгресса не возражал, когда он информировал об этом в 2017 году.

На прошлой неделе он также сообщил, что высокопоставленные чиновники обсуждали возможность снятия Трампа в соответствии с 25-й поправкой Конституции США и что заместитель генерального прокурора Род Розенштейн неоднократно предлагала тайно записывать его разговоры с президентом.

Маккейб, который был уволен из ФБР по приказу Трампа неоднократно критиковал американского президента. А Трамп часто критиковал Маккейба за предполагаемые проступки и высказывал предположение, что против него в министерстве юстиции существует широкий заговор.

Ранее Трамп заявил, что доверяет Путину больше, чем собственной разведке. Он не поверил в доклад американской разведки о том, что у Северной Кореи есть ракеты, способные достичь территории его страны.