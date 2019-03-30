Россия внимательно следит за президентскими выборами в Украине

Кремль следит за выборами в Украине/ РИА Новости

Украинцы в эти выходные будут голосовать на президентских выборах, результат которых далеко неизвестен. Россия будет пристально следить за итогами, чтобы понять, каким будет следующий лидер Украины – пророссийским или прозападным. Это первое общенациональное голосование с тех пор, как Россия аннексировала Крым в начале 2014 года и впоследствии поддержала восстание пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

Вооруженный конфликт в восточной части Донбасса заморожен после многочисленных соглашений о прекращении огня, которые впоследствии провалились. Попытки остановить конфликт были предприняты в Минске в конце 2014 года и еще раз в 2015 году, но обе стороны обвиняют друг друга в несоблюдении договоренностей.

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Экономический кризис в Украине и миллионные кредиты от Международного валютного фонда, а также попытки сблизиться с Европейским союзом и НАТО т- эти проблемы будут давить и на нового президента, кто бы им не оказался.



"Прозападная позиция с 2014 года стала политическим консенсусом в обществе, который трудно оспаривать, в то время как потеря Крыма и части восточной Украины значительно ослабила партии, призывающие к укреплению связей с Россией", - отметила Агнес Ортолани, аналитик из The Economist Intelligence Unit. Этнические русские в настоящее время составляют около 10% украинского электората, но до 2012 года их было 25%, подчеркивает Ортолани, и это помогало пророссийским кандидатам.

Незаконная аннексия Крыма в 2014 году и оккупация части Донбасса де-факто уничтожили большую часть пророссийского электората.

Виктор Андрусив, исполнительный директор Украинского института будущего, заявил, что Россия будет внимательно следить за выборами и придерживаться следующего подхода к новому лидеру страны: "подождем и увидим".

Читайте такжеПять главных прогнозов на выборы-2019"У них нет другого предпочтительного кандидата, тот, на кого они ставили, не попадает в тройку лидеров", - говорит Андрусив. – Россия больше заинтересована в предстоящих парламентских выборах, где может может продвигать свои интересы через пророссийские партии.

"Для Кремля имя президента не главное, что их интересует", - продолжает Андрусив. – Кто бы это ни был, ему придется иметь дело с ситуацией на Донбассе, экономической ситуацией в Украине, а также с Россией.

Холли Эллиат, американская журналистка, для CNBC