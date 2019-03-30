Россия внимательно следит за президентскими выборами в Украине

Холли Эллиатт

Американская журналистка

30 марта 2019, 08:41

При этом, Кремль будет придерживаться следующего подхода к новому лидеру Украины: "подождем и увидим".

Кремль
Кремль следит за выборами в Украине/ РИА Новости

Украинцы в эти выходные будут голосовать на президентских выборах, результат которых далеко неизвестен. Россия будет пристально следить за итогами, чтобы понять, каким будет следующий лидер Украины – пророссийским или прозападным. Это первое общенациональное голосование с тех пор, как Россия аннексировала Крым в начале 2014 года и впоследствии поддержала восстание пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

Вооруженный конфликт в восточной части Донбасса заморожен после многочисленных соглашений о прекращении огня, которые впоследствии провалились. Попытки остановить конфликт были предприняты в Минске в конце 2014 года и еще раз в 2015 году, но обе стороны обвиняют друг друга в несоблюдении договоренностей.

Читайте такжеЧетыре фактора, которые могут создать сенсацию на выборах президента

Экономический кризис в Украине и миллионные кредиты от Международного валютного фонда, а также попытки сблизиться с Европейским союзом и НАТО т- эти проблемы будут давить и на нового президента, кто бы им не оказался.


"Прозападная позиция с 2014 года стала политическим консенсусом в обществе, который трудно оспаривать, в то время как потеря Крыма и части восточной Украины значительно ослабила партии, призывающие к укреплению связей с Россией", - отметила Агнес Ортолани, аналитик из The Economist Intelligence Unit. Этнические русские в настоящее время составляют около 10% украинского электората, но до 2012 года их было 25%, подчеркивает Ортолани, и это помогало пророссийским кандидатам.

Незаконная аннексия Крыма в 2014 году и оккупация части Донбасса де-факто уничтожили большую часть пророссийского электората. 

Виктор Андрусив, исполнительный директор Украинского института будущего, заявил, что Россия будет внимательно следить за выборами и придерживаться следующего подхода к новому лидеру страны: "подождем и увидим".

Читайте такжеПять главных прогнозов на выборы-2019"У них нет другого предпочтительного кандидата, тот, на кого они ставили, не попадает в тройку лидеров", - говорит Андрусив.  – Россия больше заинтересована в предстоящих парламентских выборах, где может может продвигать свои интересы через пророссийские партии.

"Для Кремля имя президента не главное, что их интересует", - продолжает Андрусив. – Кто бы это ни был, ему придется иметь дело с ситуацией на Донбассе, экономической ситуацией в Украине, а также с Россией.

Холли Эллиат, американская журналистка, для CNBC

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Владимир Зеленский президентские выборы кандидаты иносми выборы-2019 Холли Эллиат
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

08:53
Диетолог рассказал о важной функции соли в организме
08:47
Повелители тьмы: астрологи назвали колдунов и магов среди знаков Зодиака Видео
08:41
Россия внимательно следит за президентскими выборами в Украине мнение
08:25
Массовые обыски и задержания в Крыму: названа причина, по которой оккупанты устроили террор
08:04
Когда и как отмечается Благовещение 2019 Видео
07:55
Вера Брежнева сверкнула грудью в боди, опубликованы фото
07:39
Стратегия гибридной войны РФ в Украине провалилась - частная разведка США
07:27
Друг Путина объяснил, почему Сербия не хочет признавать Крым "российским"
07:15
Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська: Рецепт схуднення насправді дуже простий
06:53
Почему Путин - уже не жилец мнение
06:31
Гороскоп на апрель-2019: Рыбам следует приготовиться к катастрофам, а Козерогов ждет везение
06:11
Теплый Алексей 2019: все, что нужно знать – от примет до поздравлений Фото Видео
05:51
Что будет с курсом после выборов: эксперты назвали три главных сценария Видео
05:16
"Лилит отстреливает Водолеев": астропсихолог назвала причину смерти Юлии Началовой
04:33
Диетолог назвала полезные специи и травы
03:52
Ученые назвали смертельно опасный продукт
03:01
"Красота зашкаливает": Тина Кароль восхитила Сеть постельным фото Видео
02:26
"Без агрессии и манипуляций": политтехнолог указал на ошибки в насаждении украинского языка
02:04
Родительская суббота 2019: что делать и как поминать Видео
01:45
Каменских презентовала зажигательный клип с номинантом Грэмми De La Ghetto Видео
01:22
Судьбоносный месяц: астролог рассказал, кому ловить удачу в апреле Видео
01:01
Схемы в энергетике: ГПУ просит Германию экстрадировать Крючкова
00:39
"Мы проиграли все суды": у экс-нардепа Царева отобрали санатории в Крыму
00:16
Экс-ведущая Орла и решки отказалась от украинского гражданства Видео
29 марта, пятница
23:47
"Разврат": Ольгу Бузову разнесли за снимок в полупрозрачном белье
23:28
"Лиш вона сидітиме сумна": соцсети взорвались после ухода Тимошенко с дебатов
23:01
Что будет, если кое-кто закончит свою карьеру 31 марта мнение
22:50
Как на концерте: солиста Prodigy Флинта провели в последний путь Фото Видео
22:28
Полуголый флешмоб: российские учительницы заполонили соцсети своими фото в купальниках Фото
21:53
Замсекретаря СНБО заявил о подготовке взрыва автобуса Билецкого Видео
21:50
"Предательская реальность, к которой Россия не готова": эксперт рассказала, как РФ стала страной второго сорта в глазах США Видео
21:17
"2-4,5 тыс грн за кандидата П": в Черкассах полиция выявила подкуп избирателей Видео
21:10
Победа Зеленского откроет новую страницу в мировой истории мнение
20:48
Слугу народа-3 с Зеленским посмотрели рекордное количество телезрителей
20:41
"У россиян нет тут свободы действий": в США пообещали жестко наказать РФ из-за Венесуэлы Видео
20:26
Вместо солнца – дождь: синоптики рассказали, кому в Украине не повезло с погодой на выходных Видео
19:46
"Тут нема кого дебати": Тимошенко со скандалом ушла с Общественного
19:39
Эксперт объяснил украинцам, когда нужно устраивать голодовку Видео
19:11
А там и 40 грн/$ ждем: назван курс доллара на первый день после выборов 2019 Видео
18:58
Лицо коррупции: художники сделали портрет Порошенко с оберток конфет Roshen
18:39
Сама Украина исчезнет: карпатские мольфары рассказали, когда украинцы захватят США и Канаду Видео
18:36
Тимошенко назвала исторический день, который изменит будущее Украины
18:27
В Украину не пустили десять российских книг из-за упоминаний о Путине
18:26
В Польше украинский заробитчанин получил 15 лет тюрьмы за пьяное убийство топором
17:53
Bloomberg: У США готовы новые санкции против России Видео
17:35
Таинственная и значимая дата: Волочкова в бане уселась на шпагат и эротично простонала Фото Видео
17:03
Может ли комик стать лидером Украины мнение
16:53
Клиенты банков могут оспорить договоры: суд признал комиссии по кредитам незаконными Видео
16:05
Выборы 2019: политолог назвал проблему Зеленского Видео
15:56
Админресурс и соцвыплаты: эксперты рассказали о махинациях Порошенко на выборах Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться