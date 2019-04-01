Выборы 2019: что изменилось в Украине за 15 лет

Выборы 2019: что изменилось в Украине/Униан

В 2004 Леонид Кучма и Виктор Янукович попытались украсть выборы президента и грубо сфальсифицировать результаты. Не получилось. С тех пор, 15 лет спустя:

1. В Украине стали непредсказуемыми результаты президентских выборов как в какой-нибудь Франции, три кандидата имели шансы на победу и пять на выход во второй тур.

2. Все кандидаты, включая оппозиционных могут открыто, долго и резко высказывать свои мнения друг о друге на общенациональных телеканалах. Медиа поддерживают разных кандидатов. В наружной рекламе также дикое разнообразие.

И да, все работают в прямом эфире. Это само собой.

Читайте такжеПять главных сенсаций: чем удивили результаты выборов президента3. В Украине много журналистов-расследователей, и они могут бить президента в самые больные места. Они конкурируют между собой. Результаты их расследований становятся известны всей стране, а их право на работу никем не оспаривается. Так не было в начале 2000-х.

4. В Украине социологические службы тоже конкурируют между собой и публикуют данные о реальном уровне поддержки кандидатов в президенты и политических партий. Конкуренция тут является залогом объективности. Если какая-то служба опубликует данные, сильно отличающиеся от всех остальных и искажающих действительность, она утратит репутацию. Это, кстати, к вопросам: а вы что, доверяете соцопросам? Доверяю, конечно. Все они последние 10 лет предсказывают довольно точную картину.

5. В Украине настоящие экзит-полы стали обязательным элементом избирательного ландшафта. Их немало, и они конкурируют между собой. Если результат выборов одного из кандидатов будет существенно отличаться от результатов экзит-полов, будет скандал. Ну все политики, собственно, это понимают и не пытаются в больше играться в масштабные подтасовки.

6. Публичные дебаты с обсуждением разных аспектов программ стали частью закона и хорошего тона. Теперь уже больше речь идет о необходимости праймериз в каждой из политических сил. Кстати, Зеленский и Порошенко вроде сегодня согласились на дебаты перед вторым туром.

7. Украинцы массово, с гордостью и агрессивно, если надо, пользуются своим правом на выборах. Многие ходят на выборы как на праздник. Все понимают, что от них что-то зависит и пользуются своим правом с радостью. Это стало частью культуры. Многие ездят далеко и тратят целый уикенд, чтобы проголосовать. В целом относятся ответственно и с гордостью.

Читайте такжеЗеленский устроил идеальное унижение Порошенко8. Даже близкие друзья и люди, включая семьи, голосуют за кандидатов-оппонентов и учатся как-то с этой разностью жить.

9. В избирательных комиссиях де-факто представлены люди разных политсил, что делает значительные фальсификации маловероятными.

Единственное, чего не хватает - чтобы проигравший кандидат позвонил победителю и поздравил его с победой. И публично об этом объявил.

Иными словами, появилось множество институциональных механизмов по отзыву полномочий, контролю над политиками и переходу власти. Ну и целая культура политической дискуссии и конкуренции.

В этом вопросе мы далеко зашли за 15 лет. Бывшим соседям по соцлагерю - вроде России, Беларуси и Казахстана - придется пройти очень длинный и непростой путь. Для начала было бы неплохо, чтобы у Лукашенко, Путина и Назарбаева на троих появился хотя бы один живой и значимый конкурент."