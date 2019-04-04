Как Байден шантажировал Порошенко из-за наживавшегося на Украине сына

Джо Байден и Петр Порошенко / Официальный сайт Президента Украины

Спустя два года после ухода с поста вице-президента США, Джо Байден не смог устоять и похвастался перед аудиторией внешнеполитических специалистов, что в то время, когда работал в Белом доме, смог убедить президента Украины Петра Порошенко уволить генерального прокурора Виктора Шокина.

По его собственным словам, он угрожал президенту Украины Петру Порошенко в марте 2016 года, требуя уволить Виктора Шокина, который вмешивался в бизнес его сына в Украине - или Вашингтон откажет Киеву в кредите на 1 млрд долларов.

"Я сказал: "Ты не получишь миллиард". Я ухожу через шесть часов. Если прокурора не уволят, вы не получите деньги. Ну, черт побери, его уволили", - рассказывал Байден на мероприятии Совета по международным отношениям.

Читайте также"Спасение рядового" Порошенко: почему все открестились от президента-неудачникаИнтервью с полдюжиной высокопоставленных украинских чиновников подтверждают мнение Байдена, хотя они утверждают, что давление на украинские власти оказывалось в течение нескольких месяцев с конца 2015 года и до начала 2016 года, а не только в течение шести часов одного драматического дня. Как бы то ни было, Порошенко и украинский парламент обязаны были уволить Шокина с должности генпрокурора. Шокин подвергался резкой критике в Украине и среди некоторых должностных лиц США за то, что не расследовал коррупционные дела.

Но украинские чиновники говорят, что была важная информация, которую Байден, должно быть, знал, но не упомянул тогда перед аудиторией: уволенный им генпрокурор Виктор Шокин вел широкомасштабное расследование против коррупции в газовой компании Burisma Holdings, в которой работал младший сын Байдена по имени Хантер. Американская компания Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners LLC, регулярно получала на свой счет переводы - обычно более 166 тысяч долларов в месяц от Burisma с весны 2014 года по осень 2015 года, в период, когда вице-президент Байден был главным ответственным американским чиновником за отношения с Украиной и Россией.

Официальное досье генерального прокурора по расследованию дела Burisma, которое передали мне высокопоставленные украинские чиновники, показывает, что прокуроры определили Хантера Байдена, делового партнера Девона Арчера и их фирму Rosemont Seneca Partners LLC, в качестве потенциальных получателей денег.

Отвечая на вопросы, Шокин написал мне, что до того, как его уволили с должности генерального прокурора, он разработал "конкретные планы" для расследования, которые "включали допросы и другие процедуры расследования преступлений в отношении всех членов исполнительного совета, включая самого Хантера Байдена".

Уильям Руссо, представитель Джо Байдена, и Хантер Байден отказались прокомментировать это. Хотя Байден не упомянул сына в своей речи в 2018 году, представители властей США и Украины сказали мне, что Байден и его команда должны были знать о расследовании Генеральной прокуратуры в отношении Burisma и роли его сына.

В комментарии для The New York Times Байден признал роль своего сына Хантера в деле Burisma. Статья появилась за четыре месяца до того, как Байден спровоцировал увольнение Шокина. В этой статье канцелярия вице-президента предположила, что Хантер Байден был юристом, который мог заниматься своими частными коммерческими вопросами.

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Согласно книге Швайцера, вице-президент Байден встретился с Арчером в апреле 2014 года, когда его назначили в совет директоров Burisma. Месяц спустя Хантер Байден стал членом правления компании, чтобы наблюдать за ее юридической командой. Но украинское расследование и попытка Джо Байдена уволить генпрокурора, осуществляющего надзор за его сыном, обошлись без особой публичной огласки.

Огромная часть расследования Шокина в отношении Burisma была сосредоточена на трех отдельных делах, и большинство из них внезапно были закрыты после увольнения генпрокурора. Наиболее известное из дел о "Бурисме" было передано в Национальное антикоррупционное бюро Украины. НАБУ закрыло это дело, а также дело, связанное с ненадлежащими денежными переводами в Лондоне, поскольку украинские чиновники не представили необходимые документы в установленные сроки.

По словам действующего генпрокурора Юрия Луценко, Генеральная прокуратура успешно добилась многомиллионного решения по делу об уклонении от уплаты налогов. Он не сказал, кто был фактическим ответчиком в этом случае. В результате семья Байдена, по-видимому, избежала зарубежного расследования в последние дни работы администрации Обамы и в преддверии выборов 2016 года, на которых демократ Хиллари Клинтон баллотировалась в президенты.

Читайте такжеАдвокат дьявола, или Как Луценко наступил на старые граблиНо вскоре, Луценко, которого Байден когда-то назвал "солидной" заменой Шокину, - начал изучать то, что произошло с закрытым делом Burisma. Луценко сказал мне, что, просматривая материалы расследования, он обнаружил, что "члены Совета, а также другое юридическое лицо из США – Rosemont Seneca Partners LLC, получили деньги для консультационных услуг". Луценко сказал, что некоторые из свидетельств, о которых он знает в деле о Бурисме, могут заинтересовать власти США, и он хотел бы представить эту информацию новому генеральному прокурору США Уильяму Барру.

Руководитель НАБУ Назар Холодницкий подтвердил мне в интервью, что часть расследования по делу о Бурисме была возобновлена ​​в 2018 году, но не принесла конкретных результатов. "Мы не видим никаких результатов от этого дела через год после открытия из-за какого-то внешнего влияния", – очень неконкретно выразылся Холодницкий.

В период с апреля 2014 года по октябрь 2015 года более 3 млн долларов было выплачено со счетов Burisma на счет, связанный с фирмой Байдена и Арчера Rosemont Seneca, согласно финансовым записям федерального суда в Манхэттене по делу против Арчера.

Как показывают банковские записи, в один и тот же день на счет, связанный с Rosemont Seneca, были отправлены два электронных перевода на сумму 83,3 тысячи долларов каждый. На этот же счет, связанный с Rosemont Seneca, обычно поступало от Хантера Байдена один или несколько платежей в размере от 5000 до 25 000 долларов каждый. Луценко сказал, что члены правления украинской компании по закону могут сами платить за работу, которую они выполняют, если это приносит пользу компании, но прокуроры так и не смогли определить смысл выплат в пользу Rosemont Seneca из-за того, что расследование было прекращено.

Читайте такжеМстящий альфа-самец: в Киеве убеждены, что победят в войне Луценко с ЙовановичЧто касается вмешательства Джо Байдена в увольнение предшественника Луценко в разгар расследования дела о Бурисме, то Луценко хотел бы обсудить этот вопрос с генеральным прокурором США Уильямом Барром: "Конечно, я был бы рад поговорить с ним по этому вопросу".

Как показало нам завершенное расследование о возможном сговоре между Трампом и Россией, каждый американец считается невиновным до тех пор, пока не будут обнародованы доказательства его вины или не будет вынесен обвинительный приговор, особенно в делах, где участвуют иностранцы. Та же презумпция невиновности должна быть предоставлена ​​Джо Байдену, Хантеру Байдену, Девону Арчеру и Burisma.

Тем не менее, на некоторые трудные вопросы должен ответить сам Байден, поскольку он готовится к баллотированию в президенты США в 2020 году: было ли уместно, чтобы ваш сын и его фирма наживались на Украине? Какую работу выполняли за деньги, которые получила фирма Хантера Байдена? И когда публично объявили, что ваш сын работает на Burisma, было ли уместно вам давить на генпрокурора Виктора Шокина?

Джон Соломон, американский журналист-расследователь для The Hill