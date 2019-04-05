Политическая война Порошенко и Зеленского затянется на годы

Андрей Головачев

политический эксперт

5 апреля 2019, 07:05

Президент никуда не уедет из страны после поражения и останется в политике.

Порошенко
Порошенко / УНИАН

Всегда с улыбкой читаю наивные прогнозы противников Порошенко, что он, мол, немедленно покинет страну сразу же после проигрыша во втором туре, что если он этого не сделает, то ему немедленно наденут наручники и поместят в СИЗО.

Еще смешнее звучат призывы блокировать Порошенко и его подельникам все пути к бегству. Все это либо попытка выдать желаемое за действительное, либо полное непонимание реалий украинской политики, либо бесплодное фантазирование.

Никуда Порошенко бежать не собирается, и никто ему наручники не наденет. Чтобы такое произошло Украина должна быть не криминальным государством, как сейчас, а правовым. А до это как до Луны!

А что же будет?

Порошенко прекрасно понимает, что выборы он проиграет. Однако, он демонстрирует огромную волю и энергию, чтобы проиграть их с минимальным для себя отставанием от Зеленского. Скажем, проиграть с результатом 40/60.

Зачем?

Читайте такжеПочему Порошенко будет драться и цепляться за власть до последнегоОтвет очевиден. Порошенко не собирается никуда уходить из украинской политики. По своему психотипу он такой же как и Тимошенко. То есть не мыслит своей жизни без борьбы за власть. Обладание властью составляет суть его мотиваций в жизни. Власть для Порошенко -первое условие для роста благосостояния. Без власти он как черепаха без панциря. Порошенко профессиональный коррупционер, который не может существовать в бизнесе без рент и всевозможных преференций и льгот.

Порошенко прекрасно понимает, что с приходом к власти Зеленского в Украине интенсифицируется процесс поляризации по линиям:

запад - юго восток, патриоты - вата, украиноязычные украинцы - русскоязычные украинцы, НАТО - нейтралитет Украины, война с Россией - мир с Россией, УПЦ МП - Томос, державники-унитаристы - предатели-федералисты, Бандера - Ватутин и т.д

Это процесс, который сам же Порошенко и запустил во время своей каденции, но при Зеленском он будет резко ускоряться уже по естественными, инерционным причинам.

Читайте такжеКак Порошенко победить во втором туреЗадача Порошенко вытолкать Зеленского на один политический фланг, а самому стать политическим лидером другого лагеря. Но в борьбе за лидерство лагеря " патриотов" Порошенко необходимо будет нейтрализовать другого претендента на эту роль - Тимошенко. Думаю, что Петр Алексеевич успешно с этой задачей справиться, затолкав ЮВТ в коалицию с Зеленским, где она найдет свою окончательную политическую смерть. И самое главное: надо проиграть с минимальным разрывом от Зеленского.

Выводы:

  1. Порошенко никуда не уходит из политики
  2. Порошенко приложит максимальные усилия для раскола Украины с целью стать лидером одного из лагерей
  3. Порошенко пойдет на парламентские выборы и станет непримиримым лидером оппозиции Зеленскому. Для этого у него есть все: средства, медиаресурсы, команда. Его поддержала наша получокнутая, но влиятельная зарубежная диаспора
  4. Запад будет поддерживать Порошенко, как гаранта того что политика Зеленского не сдвинется в пророссийском направлении
  5. Запад не допустит уголовного преследования Порошенко
  6. Порошенко будет инициировать изменения в Конституцию с целью перехода полностью к парламентской форме власти. Конечная цель -стать премьером после, на мой взгляд, почти неизбежного краха Зеленского

Итак, после проигрыша во втором туре Порошенко никуда не сбежит. Напротив, его противостояние с Зеленским только начинается. Это противостояние надолго. И я не уверен, что в долговременной перспективе Зеленский выйдет победителем из этого противостояния. Но в одном я уверен точно: дальнейшее пребывание Порошенко в украинской политике крайне вредно и крайне опасно для Украины.

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Украина Петр Порошенко Владимир Зеленский Андрей Головачев выборы-2019 второй тур выборов президента 2019
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