Украинский цирк все равно лучше российского кладбища

Порошенко Зеленский дебаты на НСК / Главред

Российские СМИ злорадствуют, мол, выборы в Украине превратились в цирк. И что? В России официальная политическая жизнь давно, вообще, превращена в кладбище. Все живое, непредсказуемое, вольное, неформальное в ней затоптано и убито (в некоторых случаях и в прямом смысле этого слова).

Зато, в российской политике, как в известной песне:

"А на кладбище так спокойненько,

Ни врагов, ни друзей не видать,

Всё культурненько, всё пристойненько,

Исключительная благодать".

Читайте также"Спасение рядового" Порошенко: почему все открестились от президента-неудачникаДуховные мертвецы и политические трупы сидят в Думе и дисциплинировано голосуют по команде главного упыря. Такие же давно давно съеденные язвой коррупции покойники, без единой живой мысли и чувства, не приходя в сознание, управляют страной из правительственных, партийных и губернаторских кресел. Машинально, как зомби на запах крови, они стройными рядами маршируют на запах денег и боятся только чекистских чертей, которые могут выдернуть любую не понравившуюся мертвую душу из начальственного кресла и отправить в тюремный ад.

Вверху этой зомби-пирамиды - главный живой труп, надутый ботоксом, как перекаченный футбольный мяч, Упырь всея Руси.

Нет, уж лучше украинская живая жизнь, со скандалами, драками, конфликтами, непредсказуемой борьбой. А главное, с реальными выборами и демократией, где от граждан реально зависит, какой будет власть в их стране.