Почему мы до сих пор не знаем, за что выступает Зеленский?

6 апреля 2019, 09:41

Как и любой другой человек, я регулярно сдаю анализы - но не публикую их результаты в социальных сетях

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский сдал анализы перед дебатами / кадр из видео

Я хочу, чтобы мои читатели, зрители и слушатели судили меня по тому, что я пишу и говорю, а не по количеству лейкоцитов и эритроцитов в моей крови. Я очень скучный человек - никогда не курил, вино и прочие алкогольные напитки употребляю исключительно с дегустационными целями, у меня вообще нет никаких вредных привычек, да и не вредных тоже. Но я - просто журналист, хотя и образованный. Именно поэтому я знаю, что многие великие люди злоупотребляли вином, виски, табаком и даже наркотиками - а в результате появились  знаменитые книги, которыми мы зачитываемся, картины, в очередях которых стоит весь мир, симфонии, которые остаются на вершинах музыки. Таков мир, в котором мы живем и останемся жить после этих удивительных президентских выборов.

Я вовсе  не утверждаю, что президентом Украины должен быть алкоголик или наркоман. Но меня интересуют прежде всего намерения человека, который собирается занять президентское кресло. Здоровый, как бык, идиот, на посту главы моего государства меня не устраивает. Как не устраивает здоровый, как бык, идиот за рулем машины, в которую я сяду через несколько минут. Да, это очень хорошо, что у него есть справка, он не пьян и не нюхал кокаин. Но что делать, если он не умеет водить, если у него нет прав?

Читайте такжеПолитическая война Порошенко и Зеленского затянется на годыПрава  каждого кандидата на высший государственный пост - это чёткий и ясный перечень его реальных намерений. Так было всегда - и в нашей стране тоже. Да, большая часть таких намерений всегда выглядела попыткой просто понравиться избирателю, многие обещания не могли быть реализованы. Но, тем не менее, эти планы обнародовались до выборов, а не появлялись после них. И тогда мы, избиратели, могли сравнить эти планы и проголосовать за того, кто ими делился - или же против этих предложений. Мы голосовали не только за кого-то, но и за что-то. Мы знали, что Кучма хочет восстановить связи с Россией, что Ющенко выступает за европейскую интеграцию Украины, что Янукович хочет взаимопонимания с Кремлём, что Тимошенко думает улучшить социальное положение малообеспеченных граждан, что Порошенко намерен закончить войну. Конечно, многие подобные намерения - и вера избирателей в них - были иллюзиями. Но, прошу прощения, что мы знаем сейчас? Что мы обсуждаем?

Какому пулу лабораторий сдал анализы Порошенко? Кому принадлежит медицинская клиника, в которой сдавал анализы Зеленский? Мы что с вами, в самом деле сомневаемся в результатах этих анализов? Мы не знаем, что люди сдают анализы публично, когда уверены в их результате? За кого нас принимают и что думаем о себе мы? Почему нас стали интересовать анализы - и перестали интересовать водительские права?

Да, конечно, это демократия. Но не нужно обманывать хотя бы самих себя - все это внимание к форме, а не содержанию является симптомом деградации общества, тотальной потери ответственности за будущее собственной страны. Гражданин не просто вправе требовать от кандидата на пост главы государства точных и ясных ответов относительно намерений на этом посту. Гражданин обязан это делать - если он рассчитывает, что в такой стране будет жить он сам и его дети. Потому что политик имеет право на эксперимент только тогда, когда его избиратель знает о содержании этого эксперимента. Мы с вами - не кролики из цирковых шляп.

Даже самый трезвый и самый обаятельный водитель без прав непременно отправит машину в кювет. И вопрос не только в том, что в аварии можно не выжить.

Вопрос в том, что машина может не подлежать восстановлению.

Виталий Портников, журналист, для Эспресо

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Виталий Портников Петр Порошенко Владимир Зеленский
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