Как Зеленский упустил шанс окончательно добить диктатуру мракобесов

Владимир Зеленский

Неожиданно обнаружилась странность, которая заставляет чуть напрячься. Если с инновационным форматом у команды Зеленского все превосходно, и они просто рвут шаблоны, то с логикой возникли заминки.

Возможно, вся проблема от скоропостижно начавшегося головокружениях от успехов. Возможно, в штабах просто не оказалось мудрых "дядек", способных урезонить чрезмерный юношеский стеб-креатив. Возможно, начала сказываться легкая звездная болезнь. Тем не менее, нам есть что обсудить.

Итак, первый ролик Зеленского с приглашением к публичным дебатам просто убивал. Уничтожал оппонента. Лишал его всех инициатив и переводил в ведомого оппонента. Неудивительно, что Петр Алексеевич быстро сломался и добровольно зашёл в чужую игру. А дальше? Дальше нужно было просто правильно доиграть (об этом чуть ниже). Но случились сразу три классических ошибки.

Второй схожий ролик с Тимошенко. Пригласить можно было бы. Но в иной тональности. В объединительной, уважительной. Показывая, что страна не расколота никак и только ПА с его 16% накрученных сторонников - изгой.

Странная и оскорбительная эпопея с анализами (не сам по себе факт, но плохое их медийное сопровождение).

И наконец, двухдневная "pr-мямля". Со стороны ПА - понятно (он и не мог ничего сказать). Но почему не было сценарного "убийства" со стороны ZE-команды?..

А решение ведь лежало на поверхности. Решение, которое окончательно убивало интригу. Размазывало все к чертям. Ставило точку. Да, нужен был ещё один ролик. В тот же хронометраж. В том же "стадионном" антураже. Скромный столик прямо зеленом газоне. Яркое утреннее солнце. Одинокий бокал искристого шампанского. Вальяжная поза. Искренняя и широкая улыбка. И очень простые слова, вырубленные топором прямо в воздухе:

Читайте такжеЗеленский опять посадил Порошенко в "позу лотоса""Петр Алексеевич, Ваши неистовые сторонники считают, что Вы крутой ритор, рвёте всех здесь своими речами. Да, я лично ни на минуту не сомневаюсь в том, что по части произношения бесполезных, безответственных, пафосных речей Вам и близко нет равных. Сказал/забыл/обманул - это действительно очень круто... Но все-таки я задам Вам всего десять вопросов, которые хочу обязательно обсудить. Чтобы у Вас было время подготовиться. Коррупция, Свинарчуки, личное обогащение, отмена деклараций для чиновников, заказ членами БПП убийства Гандзюк, массовые избиения активистов, сдача моряков в заложники, взрывы складов и шире - котлы, тарифы Ахметова, влияние Медведчука и российские граждане в разведке/контрразведке... Остальное не имеет значения. Остальное обсуждать не буду. А свои традиционные сказки о томосе, объединении страны страхом, бесконечных "потужных" реформах и верну Крым к утру 22 апреля, рассказывайте в других местах. Там, куда вы свозите массовку. И там, где у Вас точно не спросят, а почему первые пять ушли не на решение всего этого?"

И все. Дальше можно было бы просто молчать. И сладко смотреть на то, как постыдно умирает так и несостоявшаяся диктатура мракобесов.