Как Порошенко и его гоп-компания превратились в нафталин

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

9 апреля 2019, 13:12

Петр Алексеевич, вы окружены со всех стороны зеленым цветом.

Петр Порошенко в эфире передачи
Петр Порошенко в эфире передачи "Свобода слова" на ICTV / сайт президента Украины

Вчерашний эфир на ICTV - яркая иллюстрация того, что у Петра Порошенко и сам президент так ничего и не поняли.

Весь спич Порошенко в духе "Я не такая, я жду трамвая", "Не виноватая я" строится на том, что Владимир Зеленский является проблемой. И они пытаются с ним действовать как с проблемой.

Но реальная проблема в другом - он не проблема, он просто другая эпоха, где вы превратились в проблему, мешающую этой эпохе подниматься и расширяться.

Читайте такжеДва сценария: что ждет  Украину в случае победы Зеленского и ПорошенкоПроблема в том, что Порошенко и вся эта гоп-компания превратились в нафталин. Все эти скрипучие Забужко, все Яворивские и прочие "письменники", все эти "совесть и честь нашей эпохи", что скрипят о "моральности, сакральности, духовности" все это - просто вонючий, рассыпающийся нафталин. Этот нафталин мешает жизни, он пытается забить все поры своими директивами, квотами, распределением общественных благ в конкретные карманы в духе "это мне, и это мне, и это мне, это - тоже мне, а вот это тебе". И вот все это, вся эта тупая ложь со слезами на глазах, наигранная бездарная театральщина - все это пришла пора слить в унитаз.

Вы - проблема, дорогие наши фальшивые патриоты-державники. Ваше время закончилось. И вопрос только как прекратить эту агонию, какой ценою. Вопрос только в цене, и она и так уже огромная. Прекратите сопротивление, подчинитесь духу времени. Вы окружены со всех стороны зеленым цветом.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Юрий Романенко
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