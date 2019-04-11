Русские профессионально свернули нам голову

Айдер Муждабаев

журналист

11 апреля 2019, 14:45

Вместо Путина и войны мы обсуждаем Путина на билборде, а не настоящего Путина, настоящую войну.

Порошенко,борды,Путин
Порошенко,борды,Путин / Telegram-канал h_saltovka

История с билбордами Порошенко, с тем, как их обсуждали, — показательная. И лишь одна из серии подобных "дискуссий", которая подтверждает мою версию происходящего. Русские профессионально свернули нам голову. Не всем, но многим.

Они с помощью своих фабрик троллей, своих телеканалов смогли поработать с нами проверенным в США и Англии "методом увеличительного стекла". Они раздували в нашем обществе те темы, которые им выгодны, и преподносили так, как им надо. Реально важные темы затирали в массовом сознании украинцев неважными. А мы всё это жрали. И жрем. Простите за некрасивое слово, но я это слышу именно так.

Читайте такжеФатальная ошибка, или Как Петр Алексеевич провалил свою избирательную кампаниюИ вот — дожили. Уже никто не обсуждает суть — только форму. Удачную, неудачную. В это ударились политики, журналисты, большинство методично затянули в неважное. Вместо Путина и войны мы обсуждаем Путина на билборде, а не настоящего Путина, настоящую войну. У них — получилось. Они оторвали большинство от реальности и переселили в мир иллюзий, из которого будет тяжко выходить. Будет очень грустно и больно.

Я всех вас/нас предупреждаю. С нами играют в игру. Нас идиотизируют, а мы на это ведемся. Из сознания большинства вычеркнута война. Как уже идущая, так и война большая, которая всех нас хоть завтра может накрыть. Для этого достаточно щелчка пальцев в Кремле того человека, чей портрет мы так жарко обсуждаем. Не его самого — портрет.

Мы перестали воспринимать жизнь адекватно, и русские непременно воспользуются этим, при первом удобном случае, вот увидите. И анализы, и билборды вы в тот же миг перестанете вспоминать. Только будет поздно.

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Айдер Муждабаев Петр Порошенко Владимир Путин борды
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