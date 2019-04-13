Порошенко и Зеленский устроят нам неделю собачьих боев

Порошенко и Зеленский устроили перепалку на 1+1 / УНИАН

Избирательная кампания сохраняла высокую интригу до четверга. Выборы закончились с последней социологией.

Нет, конечно, кандидаты и их команды будут продолжать работать. Петр Порошенко будет бороться за власть до конца, потому что для него это - единственный способ зарабатывания и основной смысл жизни.

Владимир Зеленский также продолжит борьбу, у него нет другого выхода. Он еще не может крепко ухватить победу, но уже где-то почувствовал ее кончиками пальцев.

Кандидаты превратят последние дни перед выборами на собачьи бои. А в этом участвовать не хочется, поэтому дебаты не нужны. Все уже и так определились.

С сентября 2014 года я критиковал Петра Порошенко. Искренне верю, что аргументировано. Торг вокруг уже подписанного соглашения об ассоциации, непонятные демотивирующие и демобилизующие мирные инициативы, подписание первых Минских соглашений, подписание закона о свободной экономической зоне в Крыму, бездарный первый визит в США. Всего этого мне хватило, чтобы сделать вывод, что я ошибся, голосуя за Порошенко. Далее аргументов становилось еще больше.

Читайте также"Карточный домик" по-украински, или Главный вывод из перепалки на "плюсах"Сомнений, что большинство страны мои аргументы воспринимает, у меня нет. Почему многие из тех, кто все понимает, но все равно считает нужным бояться мнимой и гипотетической угрозы от Владимира Зеленского вместо реальной от Порошенко, - это для меня одна из загадок этой кампании.

Поэтому в собачьих боях смысла я не вижу. И если от них откажутся, чтобы не раскалывать дальше общество, не буду сильно переживать.

В стране намного больше проблем, кроме того, что "Порошенко - патологический лжец", а "Зеленский - клоун и наркоман". Мир вокруг сложный, ситуация для Украины обостряется.

Поэтому последние дни необоснованной агрессии, истерики, перерастающая в панику, бесноватости и собачьих боев с заранее определенным политическим результатом - это уже без меня.