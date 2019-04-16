Битва между Порошенко и Зеленским как тревожная мировая тенденция

Выборы 2019 / УНИАН

Президентские выборы в Украине, на которых, согласно прогнозам, популярный комик, не имеющий политического опыта, победит опытного президента со значительным багажом, отражают глобальные тенденции, которые продолжают расшатывать мировой порядок.

Во всем мире экономический застой, иммиграция и другие проблемы подогревают отвращение к традиционной политике, в результате чего избирателей все больше привлекают кандидаты, которые предлагают новое лицо и новый подход - даже если (или особенно если) они являются новичками, а их повестка дня довольно расплывчатая.

Читайте такжеУ Порошенко есть только два способа победить на выборахВопрос в том, адаптируются ли со временем начинающие лидеры (будь то в Соединенных Штатах, в Украине или где-либо еще) к послевоенным соглашениям, которые хорошо служат миру три четверти века. Или эти соглашения становятся жертвами неортодоксальных подходов, которые обещают новые лидеры, и избиратели, похоже, все больше хотят их попробовать.

Это актуальный вопрос, поскольку свобода и демократия во всем мире приходят в упадок. Вашингтон охладел по отношению к своим западным союзникам и отказывается от многосторонних торговых возможностей, Пекин продвигает авторитарную альтернативу свободе под руководством США, Китай и Россия более тесно сотрудничают в борьбе против США, а ядерное оружие угрожает распространиться еще больше, дестабилизирую ситуацию в мире

21 апреля украинский комик Владимир Зеленский, претендующий на пост президента, вступает в борьбу с действующим президентом Петром Порошенко, который работает с 2014 года. В своем сражении Зеленский и Порошенко символизируют тревожную глобальную тенденцию в современной политике.

Во-первых, это битва между старым и новым.

Зеленский - это то, что древние философы называли "Табула Раса" (чистый лист), потому что он предложил немного идей о том, как построить парламентскую республику.

Однако те же силы, которые могут привести его к победе, предоставляют ему огромные возможности. Только 9% украинцев доверяют своему правительству, что второй год подряд является самым низким уровнем доверия в мире. Чтобы добиться успеха, Зеленскому понадобится эффективная программа реформ, которая повысит общественное доверие за счет сокращения коррупции, обеспечения прозрачности и решения серьезных экономических проблем страны.

Порошенко такой же опытный, как Зеленский "зеленый". Известного олигарха, которого называют "шоколадным королем" за большой финансовый успех в кондитерском бизнесе, впервые был избран в парламент более 20 лет назад. Он работал в правительствах президентов Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Виктора Януковича и помогал создавать разные политические партии.

Читайте такжеВыборы 2019: что изменилось в Украине за 15 летОн выиграл президентские выборы в 2014 году и с тех пор сражался с пророссийскими силами, искал дипломатическое решение конфликта на Донбассе, а также переориентировал Украину с России на Запад.

Однако теперь уровень жизни в Украине падает, и, несмотря на обещание Порошенко продать свой бизнес после вступления в должность, "Панамские бумаги" показали, что он просто переместил свои активы в другое место.

Общественное отвращение к экономической стагнации, миграции населения и безответственному правительству, стимулирует начинающих кандидатов во всем мире, а теперь вполне может сыграть решающую роль и в Киеве.

Во-вторых, это битва между стабильностью и неизвестным.

Когда сытые и обеспеченные люди не меняют своих лидеров, они форсируют радикальные перемены с помощью других средств даже в самых традиционных странах, возможно, не полностью осознавая последствия.

Очевидно, именно это и произошло в Британии, где избиратели выбрали Brexit на референдуме 2016 года, а сейчас премьер-министр страны Тереза ​​Мэй никак не может собрать голоса в парламенте вокруг плана по выходу из ЕС, чтобы не поставить экономику в штопор. Может в Украине новый президент найдет менее разрушительные средства для решения экономических проблем.

В-третьих, это битва между надеждой и страхом.

То, что в нерешенные времена страх является эффективным инструментом предвыборной кампании, уже не является новостью. Дональд Трамп, чтобы победить, пугал потерянными рабочими местами и падением заработной платы, а Биньямин Нетаньяху долгое время сохранял свой пост, разжигая страхи по поводу безопасности Израиля.

Читайте такжеПять главных сенсаций: чем удивили результаты выборов президентаЗначительно отставая в соцопросах, Порошенко разжигает страхи о том, что Зеленский может означать для осажденной страны. Поскольку Украина находится в состоянии войны с пророссийскими боевиками, он призывает к "полной мобилизации всех украинских патриотов". Он осуждает своих противников как "псевдопатриотов" и "открытых агентов Кремля", и предупреждает, что Зеленский подтолкнет Украину к России и уведет далеко от Запада.

Естественно, изменения очень необходимы. Послевоенный глобальный порядок был драматически изменен, когда Запад, возглавляемый США, начал закладывать основу для этого, пока союзники все еще боролись с Осью зла.

Для Украины вопрос заключается в том, сможет ли новый лидер успокоить скептически настроенный Запад, приняв разумные и эффективные меры по борьбе с коррупцией, повышением уровня жизни и удержанием России в страхе.

Лоуренс Хаас, старший научный сотрудник Американского совета по внешней политике для The Hill