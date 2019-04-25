"Кидалово" от шоколадного комерса, или Как Зеленский еще надолго останется без президентского кресла

Инаугурация Зеленского может сорваться / Reuters

Из окружения Петра Порошенко пошли слухи, что он якобы готовится распустить Верховную Раду. Основанием может стать решение суда об отсутствии в Раде коалиции больше месяца.

И если Петр Порошенко распустит Раду до того, как она примет решение о дате и месте инаугурации, то Владимир Зеленский зависает в воздухе. Принимать присягу не перед кем, объявлены парламентские выборы, депутаты в округах, президентские полномочия сохраняются у Порошенко. А после перевыборов ПАП будет уже "в домике", то есть, в Раде под защитой депутатской неприкосновенности.

Если слухи верные, то это типичное "кидалово" от прожженного комерса. После клятвенных заверений в признании результатов выборов и "готовности помочь новому Президенту". И почему я не удивлен…

Очевидная подлость подобной комбинации ни ПАПа, ни его сторонников, для которых цель оправдывает средства, не смутит. Причем, все последствия подобной авантюры они, несомненно, возложат на ВАЗа.

Читайте такжеМой главный совет Владимиру Зеленскому

Очевидный в этом случае конфликт с Западом Порошенко пугает значительно меньше, чем оперативное расследование действий его самого и его окружения за время президентства. Главное — сохранить власть и сопутствующий иммунитет. Опять же, Запад отвернется, зато Россия — наоборот, Кремль только этого и ждет.

По-настоящему серьезным выглядит только то, что это — откровенное игнорирование волеизъявления украинцев и узурпация власти в чистом виде. А Украина — таки не Россия, здесь так нельзя. Но ПАП и его окружение считают, что прокатит. Ну-ну.

Читайте такжеЭкзамен для Зеленского: что покажут первые сто дней его президентства

Точка запуска всей схемы — принятие судебного решения о фактическом отсутствии коалиции в Верховной Раде, вопрос находится на рассмотрении в печально знаменитом административном суде Киева. Запуск ее будет означать реальное, в том числе, вооруженное противостояние в Украине, в первую очередь, в Киеве.

P.S. Вот только не надо, что Кочетков придумывает страшилки, которые потом не сбываются: сама засветка подобных схем вовлекает в противодействие влиятельные силы, что позволяет минимизировать, а в ряде случаев полностью нейтрализовать угрозу.

P.P.S. Владимир Александрович, приветствуем Вас в сюжете, который сочинили не Ваши сценаристы.