"Кидалово" от шоколадного комерса, или Как Зеленский еще надолго останется без президентского кресла

Александр Кочетков

аналитик, политолог

25 апреля 2019, 10:58

Новый президент может "зависнуть в воздухе" надолго.

Зеленский
Инаугурация Зеленского может сорваться / Reuters

Из окружения Петра Порошенко пошли слухи, что он якобы готовится распустить Верховную Раду. Основанием может стать решение суда об отсутствии в Раде коалиции больше месяца.

И если Петр Порошенко распустит Раду до того, как она примет решение о дате и месте инаугурации, то Владимир Зеленский зависает в воздухе. Принимать присягу не перед кем, объявлены парламентские выборы, депутаты в округах, президентские полномочия сохраняются у Порошенко. А после перевыборов ПАП будет уже "в домике", то есть, в Раде под защитой депутатской неприкосновенности.

Если слухи верные, то это типичное "кидалово" от прожженного комерса. После клятвенных заверений в признании результатов выборов и "готовности помочь новому Президенту". И почему я не удивлен…

Очевидная подлость подобной комбинации ни ПАПа, ни его сторонников, для которых цель оправдывает средства, не смутит. Причем, все последствия подобной авантюры они, несомненно, возложат на ВАЗа.

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Очевидный в этом случае конфликт с Западом Порошенко пугает значительно меньше, чем оперативное расследование действий его самого и его окружения за время президентства. Главное — сохранить власть и сопутствующий иммунитет. Опять же, Запад отвернется, зато Россия — наоборот, Кремль только этого и ждет.

По-настоящему серьезным выглядит только то, что это — откровенное игнорирование волеизъявления украинцев и узурпация власти в чистом виде. А Украина — таки не Россия, здесь так нельзя. Но ПАП и его окружение считают, что прокатит. Ну-ну.

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Точка запуска всей схемы — принятие судебного решения о фактическом отсутствии коалиции в Верховной Раде, вопрос находится на рассмотрении в печально знаменитом административном суде Киева. Запуск ее будет означать реальное, в том числе, вооруженное противостояние в Украине, в первую очередь, в Киеве.

P.S. Вот только не надо, что Кочетков придумывает страшилки, которые потом не сбываются: сама засветка подобных схем вовлекает в противодействие влиятельные силы, что позволяет минимизировать, а в ряде случаев полностью нейтрализовать угрозу.

P.P.S. Владимир Александрович, приветствуем Вас в сюжете, который сочинили не Ваши сценаристы.

Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность

В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.

Объявление официальных результатов

Официальные результаты второго тура президентских выборов были опубликованы Центральной избирательной комиссией 23 апреля 2019 года.

После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".

Инаугурация президента Украины

Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов. 

Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.

При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.

Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский инаугурация Александр Кочетков выборы-2019
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