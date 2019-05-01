Как Зеленский превращает Путина в посмешище

Михаил Подоляк

политтехнолог

1 мая 2019, 08:37

Путин бесконечно уверен, что переиграет комедианта Зеленского в два счета.

Путин
Путин уверен, что обыграет Зеленского/ Reuters

У нас на горизонте, судя по всему, легкое дежавю намечается. Славный в собственной самоуверенности Владимир Владимирович Путин ускоренными темпами "путешествует" в туже ловушку, в которую в своё время запросто вляпался не менее славный и надутый Петр Алексеевич Порошенко. В ловушку недооценки оппонента, который в итоге и превращает тебя в посмешище.

Так вот, Путин, десятилетиями мнящий себя глобальным тяжеловесом, крайне влиятельным человеком, без которого звезды не светят, а петухи не поют, полагает, что вполне сможет пренебрежительно, панибратски и ультимативно разговаривать с Владимиром Александровичем Зеленским. "Мальчик, а рассмеши-ка меня".

Если брать во внимание последние путинские заявления в адрес Зеленского, то вполне уже очевидно, какую именно нишу для себя застолбил Путин. Нишу такого себе гуру, учителя, всезнающего мэтра, который будет снисходительно советовать неопытному юнцу, как себя вести.

Точно такую же модель поведения в своё время, кстати, выбрал и Порошенко, самовлюбленно до сих пор позволяющий что-то там советовать человеку, который дважды его разделал под орех и отправил на скамейку униженных и опозоренных. Собственно поэтому Петр Алексеевич и выглядит нынче столь отвратительно-надоедливо. Он, подобно отъявленному мракобесу и неудачнику, по-прежнему назойливо надувает свои меха просроченным pr-вином и требует, чтобы его занудный пафос продолжали слушать.

Ну да бог с ним, с Порошенко. Бесполезно ведь всерьёз оценивать человека, который полгода совершенно не занимается президентским администрированием, а только ездит по городам и весям страны и собственным лбом каждый раз возвращает нас в лживое. "Я, я, я...". Уже завтра, лишившись админки, его спесивое и непомерно раздутое лизоблюдами "Я" постепенно скукожится до отмороженных 4-5% поддержки.

Читайте такжеПочему Путин и Порошенко синхронно пытаются "совратить" ЗеленскогоПутин же, конечно, помасштабнее, попрофессиональнее (в части интриг) и позлобнее Порошенко. Такой себе имперец, считающий, что держит бога за бороду. У него в подчинении гораздо более тоталитарная (и отлаженная) вертикаль. У него гораздо меньше полезных идиотов, которых так любит держать в ближнем круге Порошенко и которые ради сотки баксов грабят собственную армию. И гораздо больше ресурсов для чернушных кампаний.

Но точно так же самоуверенно он двигается в том же направлении: "ну кто таков этот мальчишка? Юнец, фигляр, комедиант, коленки которого явно задрожат при одном упоминании моего имени". Путин бесконечно уверен, что переиграет комедианта в два счета. И не просто переиграет, но оттроллит его. Низведет его до уровня паяца.

Так ли это на самом деле? Нет, конечно. Мир сейчас совсем другой и с другими героями... Да, в отличие от Порошенко, который буквально за три недели вывалился в повестку Зеленского и превратил себя в шута, Путин будет играть много дольше и куда опаснее. Он не пойдёт сдавать анализы. Он будет пугать, шантажировать и даже убивать...

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Зеленский Владимир Путин Михаил Подоляк
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:10
Креативные открытки и душевные поздравления: как красиво поздравить женщину с Днем рождения
08:55
"До +21": синоптики спрогнозировали потепление в Киеве Видео
08:50
Субсидии, пеня за долги ЖКХ, цена на газ и мобильные номера: что меняется в Украине с 1 мая Видео
08:37
Как Зеленский превращает Путина в посмешище мнение
08:25
Экс-депутат Госдумы объяснил, почему Путин никогда не поздравит Зеленского с победой на выборах Видео
08:01
Эксперт оценил вероятность роспуска Рады при президенте Зеленском Видео
07:55
"Самые прекрасные ножки на свете": Анна Семенович восхитила Сеть сексуальным фото
07:39
Правильное питание для здоровья и похудения: меню на неделю Видео
07:25
В Кабмине назвали наказание, грозящее жителям "Л/ДНР" за получение паспортов России Видео
07:15
Российские паспорта для всех украинцев: что стоит за обещанием Путина и что будет делать Зеленский
06:58
Почему Путин и Порошенко синхронно пытаются "совратить" Зеленского мнение
06:30
Гороскоп на май-2019: каким знакам Зодиака повезет, а каких ждет катастрофа
06:09
Поздравления с 1 Мая на словах и в открытках Фото Видео
05:43
"Ешьте побольше ": диетолог рассказала, что и как есть, чтобы без проблем вернуть форму после праздников Видео
05:32
Ирония судьбы: эксперт рассказал, как Тимошенко помогла Зеленскому
05:07
Ученые рассказали, в каком возрасте людей чаще всего тянет на секс
04:24
Жена Ступки показала голое фото у бассейна Видео
03:45
В NASA назвали сроки глобального апокалипсиса Видео
02:54
В Японии открыли бордель для воплощения самых развратных фантазий с секс-куклами
02:10
"Ему точно 47?": Джаред Лето поразил сеть идеальным торсом Видео
01:13
Снимает стресс и помогает добиться фигуры мечты: Ефросинина показала идеальные упражнения Видео
01:01
Google презентовал дудл к празднику 1 мая
00:45
"Своей вагине не хозяйка": В США надзирательницу посадили в тюрьму за секс с зэком
00:27
Зеленский встретился с Онуфрием и получил сувенир от Филарета
00:05
Обнаженные танцоры снялись на фоне мировых достопримечательностей: завораживающие фото Фото
00:00
Тоттенхэм - Аякс 0:1. Аякс обыграл в гостевом матче Тоттенхэм в полуфинале ЛЧ Фото Видео
30 апреля, вторник
23:29
Эксперт оценил отношение Запада к Зеленскому Видео
23:01
В Чехии суд поддержал владельца отеля, который не селит отрицающих аннексию Крыма постояльцев
22:36
Пожар на Ровенской АЭС: специалисты дали прогноз по угрозе для людей и экологии Видео
22:09
Портников пояснил, почему Зеленский для Путина опаснее Порошенко Видео
21:41
"25% - элита Украины, самые умные и образованные": сторонник Порошенко шокировал агрессивным заявлением Видео
21:15
Победе дочери Алсу на российском Голосе поспособствовал военный завод
20:48
Кернес похвалил Зеленского и указал на ошибки предшественников Видео
20:24
"Так и не извинился": в Сети возмущены заявлением Ревы, который назвал жителей Донбасса "мразями"
20:15
Доктор Комаровский назвал самый правильный детский ужин Видео
19:36
Порошенко договорился с Зеленским о встрече: первые подробности Видео
19:21
Минобороны России выдало технику полувековой давности за новый самолет Видео
19:20
Порошенко, поздравляя Зеленского с победой, не упустил возможности помянуть Путина Видео
18:45
"Сделаем это вместе": Зеленский объявил первый конкурс на вакантную должность Видео
18:19
Путин решил отозвать посла России в Беларуси: что случилось Видео
18:01
Зеленский встретился с главой ПЦУ Епифанием
17:49
Российские паспорта для "ЛДНР": Киев нашел способ вставить Москве палки в колеса Видео
17:35
Супрун высказалась о дальнейшей работе с Зеленским Видео
17:01
Вышел первый трейлер киноадаптации Соника: взрывное зрелище и неузнаваемый Джим Керри в необычном амплуа Видео
16:59
Филармонию удалось спасти от разрушения, которое длилось годами – блогер
16:50
Будущая первая леди откровенно рассказала об отношении Зеленского к Путину и Коломойскому Видео
16:26
Лучшие фигуристы России сбежали из страны Видео
16:11
Красивые девушки и сексуальные танцы: Dan Balan представил новый клип Видео
15:38
Поздравления с наступающим 1 Мая на русском и украинском – тексты и открытки Фото Видео
15:35
В Центризбиркоме рассказали, готовы ли к досрочным выборам в Раду
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться