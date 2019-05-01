Как Зеленский превращает Путина в посмешище

Путин уверен, что обыграет Зеленского/ Reuters

У нас на горизонте, судя по всему, легкое дежавю намечается. Славный в собственной самоуверенности Владимир Владимирович Путин ускоренными темпами "путешествует" в туже ловушку, в которую в своё время запросто вляпался не менее славный и надутый Петр Алексеевич Порошенко. В ловушку недооценки оппонента, который в итоге и превращает тебя в посмешище.

Так вот, Путин, десятилетиями мнящий себя глобальным тяжеловесом, крайне влиятельным человеком, без которого звезды не светят, а петухи не поют, полагает, что вполне сможет пренебрежительно, панибратски и ультимативно разговаривать с Владимиром Александровичем Зеленским. "Мальчик, а рассмеши-ка меня".

Если брать во внимание последние путинские заявления в адрес Зеленского, то вполне уже очевидно, какую именно нишу для себя застолбил Путин. Нишу такого себе гуру, учителя, всезнающего мэтра, который будет снисходительно советовать неопытному юнцу, как себя вести.

Точно такую же модель поведения в своё время, кстати, выбрал и Порошенко, самовлюбленно до сих пор позволяющий что-то там советовать человеку, который дважды его разделал под орех и отправил на скамейку униженных и опозоренных. Собственно поэтому Петр Алексеевич и выглядит нынче столь отвратительно-надоедливо. Он, подобно отъявленному мракобесу и неудачнику, по-прежнему назойливо надувает свои меха просроченным pr-вином и требует, чтобы его занудный пафос продолжали слушать.

Ну да бог с ним, с Порошенко. Бесполезно ведь всерьёз оценивать человека, который полгода совершенно не занимается президентским администрированием, а только ездит по городам и весям страны и собственным лбом каждый раз возвращает нас в лживое. "Я, я, я...". Уже завтра, лишившись админки, его спесивое и непомерно раздутое лизоблюдами "Я" постепенно скукожится до отмороженных 4-5% поддержки.

Читайте такжеПочему Путин и Порошенко синхронно пытаются "совратить" ЗеленскогоПутин же, конечно, помасштабнее, попрофессиональнее (в части интриг) и позлобнее Порошенко. Такой себе имперец, считающий, что держит бога за бороду. У него в подчинении гораздо более тоталитарная (и отлаженная) вертикаль. У него гораздо меньше полезных идиотов, которых так любит держать в ближнем круге Порошенко и которые ради сотки баксов грабят собственную армию. И гораздо больше ресурсов для чернушных кампаний.

Но точно так же самоуверенно он двигается в том же направлении: "ну кто таков этот мальчишка? Юнец, фигляр, комедиант, коленки которого явно задрожат при одном упоминании моего имени". Путин бесконечно уверен, что переиграет комедианта в два счета. И не просто переиграет, но оттроллит его. Низведет его до уровня паяца.

Так ли это на самом деле? Нет, конечно. Мир сейчас совсем другой и с другими героями... Да, в отличие от Порошенко, который буквально за три недели вывалился в повестку Зеленского и превратил себя в шута, Путин будет играть много дольше и куда опаснее. Он не пойдёт сдавать анализы. Он будет пугать, шантажировать и даже убивать...