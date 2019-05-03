Почему кризис в Венесуэле - прямая угроза Украине

Протесты в Венесуэле / Reuters

Усилия Соединенных Штатов, которые пытались повлиять на военных, пока что ни к чему не привели. И удивляться этому не приходится - за годы правления президентов-популистов Уго Чавеса и Николаса Мадуро кадровый состав руководства армии был значительно обновлён, в нем остались только преданные сторонники режима, коррупционеры и наркоторговцы. Эти люди готовы стрелять в народ просто потому, что никакого другого выхода для сохранения власти и собственности у них просто не существует.

Но противостояние в Венесуэле - это не просто конфликт власти и народа, люмпена и ответственного гражданина. Это еще и конфликт России и Соединенных Штатов. Москва активно поддерживает Мадуро и даже направила в Венесуэлу свои войска. Вашингтон требует отставки диктатора и угрожает военной операцией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Майк Помпео обменялись жесткими заявлениями. И теперь важно понять, удастся ли отправить Мадуро в отставку без американской военной операции или же США действительно пойдут на интервенцию в Венесуэлу?

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Не нужно объяснять, что в случае такого вторжения режим Мадуро обречён. Но оно может привести к реальному столкновению Соединенных Штатов и России - и хорошо, если это будет столкновение интересов, а не столкновение военных.

Но даже если такого столкновения удастся избежать, в случае краха режима Мадуро его союзник Владимир Путин будет чувствовать себя униженным. Для реального ответа Америке у Кремля тогда останутся два варианта возможных действий.

Первый - Ближний Восток. Не просто вновь пойти на обострение ситуации вокруг Сирии, но с помощью Ирана и его союзников поставить под сомнение безопасность Израиля. Но для Путина это слишком рискованный вариант, потому что ситуация с безопасностью Израиля находится в зоне личной заинтересованности президента Трампа. Да и реакция самого Израиля может оказаться слишком серьезным ударом по позициям Москвы в регионе. Нет, на эскалацию на Ближнем Востоке Кремль вряд ли решится.

А вот на эскалацию в Украине - вполне. Это уже привычный для Путина способ реагирования на вызовы: вы бьете по моим союзникам - я наношу удар по вашим. Операция НАТО против Сербии и признание независимости Косово стали поводом для войны России против Грузии и признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Победа Майдана и бегство Януковича - к аннексии Крыма. Крах режима Мадуро, да еще и с американской помощью, вполне может подтолкнуть Путина к новым авантюрам на территории нашей страны.

Виталий Портников, журналист, для Эспрессо