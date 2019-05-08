Зеленский обречен превратиться в Порошенко образца 2014 года

Порошенко и Зеленский на дебатах / Reuters

Уже примерно понятно, что новоизбранный президент Владимир Зеленский будет опираться на США, на либеральную "тусовку" и на антироссийских "патриотов". На людей, которые за него не голосовали.

Данный факт изрядно бесит значительное число тех, кто за Зеленского как раз голосовал – широкий фронт от ватников до антисистемщиков всех мастей. Негодование избирателя понятно. Но мотивы Зеленского понятны тоже – ни на кого другого он опираться не может. США в Украине нет альтернативы.

Попытки выйти из-под американского контроля грозят не только дефолтом, но и скорым политическим коллапсом. Потому как у американцев достаточно рычагов, чтобы снести такой rogue режим в два счета. Да и зачем дергаться? Начать строить тут Северную Корею или Венесуэлу на радость 5% избирателей?

Читайте такжеТри сценария для нового президента: какой выберет ЗеленскийПо этой же причине власть будет продвигать либеральную повестку – только под нее МВФ даст деньги. Краткосрочные займы, по большому счету, – единственное, что интересует украинскую элиту, понимающую всю шаткость и временность своего положения. Кроме того, никто ведь и не ставит тут амбициозные цели "догнать и перегнать", пусть даже на уровне риторики. А что-то среднее между Румынией и Литвой по рецептам МВФ построить вполне реально. Т.е. зачем напрягаться?

Идем дальше. Может ли украинская власть быть пророссийской? Нет, не может. Пророссийская позиция не пользуется поддержкой в обществе. Фактически, это политический маргинес. Избиратели Бойко и Медведчука это максимум 15%, причем сосредоточенных в определенных регионах, вдали от печерских холмов. Делать на них ставку – самоубийство, прямой путь в Ростов к Виктору Федоровичу даже если забыть про геополитику и интересы Запада в Украине. А они ведь есть…

Может ли украинская власть быть хотя бы не антироссийской? Теоретически, может. Но, опять же, зачем? Это мало что даст – РФ уже явно не горит желанием платить за дружбу и даже, наоборот, норовит взять за это деньги. С другой стороны, любые попытки наладить отношения с Россией будут упираться в неразрешимый вопрос "чей Крым", ссорить с западными ястребами и вызывать бурное негодование националистов. А это силы, с которыми, в отличии от "ватников", нужно считаться.

Читайте такжеКто больше всех выигрывает от затягивания инаугурации ЗеленскогоПримерно по этим же причинам Зеленский не сможет прекратить войну. Потому что единственный способ ее реально прекратить – взять Донецк и Луганск силой. В противном случае придется учитывать геополитические аппетиты России, интересы местных "элит" и настроения населения Донбасса. А к этому здесь никто не готов. Может лет через двадцать..

То есть, Зеленский обречен превратиться в Петра Порошенко образца 2014 года. Но это вовсе не значит, что он точно также обречен на 10% рейтинга спустя пять лет. Избиратели голосовали не столько против политики Порошенко, сколько против того, как именно он ее проводил. Будет делиться, гладить костюмы и вовремя увольнять своих свинарчуков - все у Зеленского будет хорошо. Насколько у президента вообще может быть хорошо в стране, населенной украинцами.