Кого из электората Зеленского ждет разочарование

Павел Казарин

крымский журналист

9 мая 2019, 11:50

Задача Кремля состоит в том, чтобы пророссийский электорат откололся от Владимира Зеленского.

Зеленский
Зеленский разочарует часть своего электората / Reuters

Тех, кто голосовал за Владимира Зеленского ради дружбы с Россией, ждет разочарование. Потому что у Москвы на вас совсем иные планы.

Эпистолярный жанр снова в моде. На заявления Кремля новоизбранный президент Украины откликается постами в соцсетях. Резкие отповеди обнадеживают одних и разочаровывают других. Заявления Зеленского отличаются от выступлений Порошенко скорее эстетически – но не этически.

Впрочем, Кремль не оставляет ему шансов реагировать иначе. Раздача паспортов в ОРДЛО и ограничения на экспорт нефтепродуктов не выглядят как авансы, которыми Кремль вознаграждает своего протеже. Если бы Москва собиралась приручить нового президента – ее шаги были бы совсем иными.

Читайте такжеКак Порошенко готовит Зеленскому саботажНо что заставляет нас думать, что она собирается выдавать ему авансы?

Владимира Зеленского с самого начала упрекали в том, что он ставленник украинских финансово-промышленных групп. Но ставить знак равенства между украинскими олигархами и российским государством все-таки не стоит. Потому что роднит их лишь общее стремление приватизировать Украину. На этом сходства заканчиваются и начинаются различия.

Москва неоднократно давала понять, что Петр Порошенко для нее неприемлем и неприятен. И смена главы государства могла восприниматься Кремлем как ситуативная победа над украинской "партией войны". Но теперь Украину ждут парламентские выборы. И у Москвы нет никаких причин стремиться к тому, чтобы у нового президента было в новой Раде самостоятельное большинство.

Задача Кремля теперь состоит в том, чтобы пророссийский электорат откололся от Владимира Зеленского. Чтобы он поддержал все те партийные проекты, которые Москва воспринимает как "свои". Чтобы голоса этих людей достались тем, кто связан непосредственно с Кремлем. И в этой логике у Москвы нет мотивов подыгрывать новоизбранному президенту Украины.

Напротив, ей выгодно забрать свои инвестиции. Ей выгодно изъять из его электорального багажа голоса тех людей, которые голосуют за пророссийскую повестку. Если они будут голосовать за "Слугу народа", то всевозможные оппозиционные блоки и платформы рискуют оказаться за бортом нового парламента.

Читайте такжеДве причины, почему Зеленскому ни в коем случае нельзя распускать РадуС большой долей вероятности, череда провокаций растянется вплоть до парламентских выборов. Москва будет заставлять Зеленского реагировать на свои действия. Будет лишать его имиджа "своего человека" и отсекать от него электорат, который хочет видеть Украину как "малорослую". Вполне может быть, что к осени партийный проект нового президента будет вынужден конкурировать за голоса только лишь проукраински настроенных граждан. А пророссийски настроенные избиратели заведут в парламент украинский филиал Кремля. Чтобы затем погрузить Банковую в неизбежное пространство торгов и договоренностей.

В этом и состоит вызов для Владимира Зеленского. Он может надеяться на то, что превратит персональный успех в корпоративный. На то, что стержнем новой коалиции станет его партия. Но его разнородное большинство сегодня вмещает еще и тех, кто из года в год голосует так, как скажет Москва.

И у Кремля не так уж много причин, чтобы усиливать президентскую партию этими голосами.

Павел Казарин, журналист, для Крым.Реалии

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Владимир Зеленский электорат Павел Казарин выборы-2019
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