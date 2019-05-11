Порошенко напоследок демонстративно опустил Украину на самое дно

Михаил Подоляк

политтехнолог

11 мая 2019, 10:22

Ради своих прихотей он превращает наши символы в ничто.

Порошенко подписал указ о предоставлении Грицаку звания героя Украины
Порошенко подписал указ о предоставлении Грицаку звания героя Украины / официальный сайт президента Украины

Кому-то ещё нужны какие-то слова? Перестаньте. Давайте просто молча наблюдать за тем, как Петр Алексеевич нагло, цинично, демонстративно опускает и опускает наше государство. Вниз. Поглубже. Пожёстче. На самое илистое дно. Чтобы мы вконец нахлебались затхлой болотной воды и перестали надеяться.

Ради своих прихотей он превращает наши символы в ничто. В пустоту. В шуршащие фантики и конфетные обертки. В царственную раздачу орденов и медалей своим личным слугам. У нас десятки известных героев, которые так и остались подлинными героями для страны, но только не для бюрократов государства. Они ведь слишком хорошо знают и весну-лето 2014, и весну-лето 2015. Они нутром чуяли запах трусливых генералов, которые потом и оказались в орденах. Герои не сидят за одним столом со скунсами...

А сколько тысяч безвестных героев разбросано по стране, на своих плечах тащивших и тащивших невозможное? Чуть потяжелее креста. Да-да, того самого голгофского. И добровольно платили свои страшные цены. Потому что герои. Настоящие. Земля здесь буквально сочится материнской слезой. Просто по колено ходим в этом соленом море слез. Души наши каждодневно разрывает беззвучный, но такой пронзительный... детский плач безотцовщин. Чтобы что? Чтобы временщик, которому деликатно сказали "вон", раздавал и раздавал. Штамповал и штамповал. Еще быстрее. Еще циничнее. Не таясь.

Читайте такжеС барского плеча: кому и за что Порошенко раздал генеральские звания

А вот теперь и давайте обсудим, чем именно занимался господин Порошенко все эти пять лет? Вот прямо сейчас и обсудим, когда на виду вся его подлинная суть. Дело даже не в эсбэушном Грицаке и в его скоропостижном звании "героя Украины" за Дебальцево и Иловайск (руководил АТО). И даже не в Шевцове, начальнике вооружений ВСУ, который поспешно стал генерал-лейтенантом за взорванные склады. Таких награждений сейчас сотни. Платных и бесплатных. Дело, скорее, в окончательной десакрализации. "Хочешь медаль? На килограмм живого веса? Никаких проблем". Звания, должности, статусы в государстве приравнены к барской щедрости. Что-то попроще и вовсе можно купить. Не обязательно за деньги. За лояльность и саботаж. Странно только, почему Свинарчук-jr так и не стал Героем?

Так вот. Если вчера кто-то ещё имел право застрять в дебрях его омерзительно-пафосной риторики, то сейчас самое время заклеить патриотическим скотчем рот и смотреть. В упор любоваться. Наслаждаться унижением настоящих героев. Упиваться сутью этого банального средневекового феодала, случайно попавшего не в то время и вынужденного рядиться в одежды президента.

Читайте такжеКак Порошенко готовит Зеленскому саботаж

Хотели символ порошенковской пятилетки? Наглядный такой, убийственный? Пожалуйста. "Мне, мне и ещё мне. И это я тоже в себя затолкаю. Ну и немножко брошу своим верным вассалам. Раздам щедрот за гос. счет". И где здесь государство? Где государственный интерес? Где великодушие и сострадание к народу, который столько всего вытерпел?.. Социализм или капитализм говорите? Какое там. Слишком сложно. У нас всегда строго "попандопулизм". Во всех смыслах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
СБУ Петр Порошенко Герой Украины Михаил Подоляк Василий Грицак Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:22
Порошенко напоследок демонстративно опустил Украину на самое дно
09:50
Наталья Могилевская хвастанула попой на отдыхе, опубликованы фото и видео Фото Видео
09:45
Диета Дюкана: что можно есть на разных этапах Видео
09:42
Заметно постройневшая Волочкова сверкнула грудью в откровенном бикини Видео
09:15
Кравчук дал совет Зеленскому по кадровым решениям Видео
09:12
Эксперт предложил Украине "обломать" российскую агрессию ядерными минами на границе
08:46
Ранение нардепа на Одесчине: суд принял решение по стрелку
08:37
Зачем Вакарчука снова двигают в политику мнение
08:20
"Неприлично счастливая": Леся Никитюк поделилась постельным фото в белье
08:09
Ученые рассказали, как смартфоны и соцсети влияют на сексуальную жизнь людей
07:55
У Порошенко отреагировали на претензии Зеленского насчет инаугурации
07:43
Эксперт назвала два простых шага для похудения к лету
07:30
"Пропахал носом красную дорожку": в Сети едко отреагировали на падение Путина в Сочи Фото Видео
06:56
Тюрьма или большая политика: астролог составил прогноз для Надежды Савченко
06:40
Петя-шатун: как Порошенко раскачивает Украину мнение
06:12
День матери 2019 – поздравления и открытки Фото
05:59
Деньги на ветер: астролог рассказал, кого в мае ждет финансовый успех и удар по кошельку Видео
05:36
Рост цен и зарплат: эксперт оценила риски нового инфляционного скачка
05:08
"Маска беременности": первые признаки беременности и как узнать, когда рожать
04:38
Военный эксперт назвал главную предпосылку войны на Донбассе
04:10
Шэрон Стоун снялась топлес в 61 год: горячие фото Фото
03:33
День вышиванки в Украине: традиции праздника и модные тренды 2019 Фото Видео
02:54
"Скотовозки ж ломаются": экспрессы в аэропорт Борисполь станут двойными
02:07
Меган Маркл подтолкнула: Кейт Миддлтон опять решила стать мамой
01:13
"Детские шалости с огнем": на Одесчине в легковушке погибла маленькая девочка Фото
00:38
"Какое тело, огонь!": жена Николая Тищенко поразила сеть идеальными формами в бикини
00:16
"Не просит, а требует": политолог назвал жестким заявление Зеленского об инаугурации
10 мая, пятница
23:51
Путин упал на лед во время хоккейного матча в Сочи
23:28
"Седокова, Maruv, Бумбокс и Камалия": в ДФС перечислили уклоняющихся от налогов украинских звезд
23:01
Кардашьян и Уэст в четвертый раз стали родителями
22:37
Мы правильно управляем долгом и дальше нужна прогнозируемость - Гройсман
22:09
Порошенко допрашивают по делу об убийствах на Майдане – ГПУ
21:45
Бессмертный барак: в России Троицкий предложил дополнить Бессмертный полк Видео
21:11
"Так принято в европейских странах": у Порошенко ответили Зеленскому на сравнение с Египтом
20:36
"Надо подарить Порошенко путевку в Египет": соцсети бурно обсуждают обращение Зеленского
20:00
Стала известна дата похорон Сергея Доренко
19:52
Дочь чиновника Минобороны поглумилась над траурными цветами ко Дню победы – СМИ Видео
19:21
У Зеленского готов указ о досрочном роспуске Рады – СМИ
19:04
"Тащит полотенца и тапочки": Зеленский сравнил Порошенко с туристом Видео
19:00
"Назначьте дату инаугурации": Зеленский записал громкое обращение к депутатам Рады Видео
18:58
Суд признал незаконными выступления Луценко в Раде: жена генпрокурора негодует
18:45
Нардеп предложил Раде новую дату инаугурации Зеленского: основные тезисы проекта постановления
18:24
"Ломали через колено": Кернес ответил на угрозы Вятровича
18:12
Ему можно только позавидовать, отличная смерть: что говорят о Доренко российские журналисты
18:03
В Госдепе США пояснили причины визита Помпео в Россию
18:01
Чем закончится война Кернеса против Вятровича мнение
17:38
Епифаний заявил, что из-за скандальной инициативы Филарета можно потерять Томос
17:27
Поляк не выжил после драки с украинцами
17:05
Смерть Доренко: дочери журналиста и его молодая жена подрались на кладбище
16:55
"Свадьба Насти Каменских и Потапа": СМИ назвали имя свидетельницы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться