Порошенко напоследок демонстративно опустил Украину на самое дно

Порошенко подписал указ о предоставлении Грицаку звания героя Украины / официальный сайт президента Украины

Кому-то ещё нужны какие-то слова? Перестаньте. Давайте просто молча наблюдать за тем, как Петр Алексеевич нагло, цинично, демонстративно опускает и опускает наше государство. Вниз. Поглубже. Пожёстче. На самое илистое дно. Чтобы мы вконец нахлебались затхлой болотной воды и перестали надеяться.

Ради своих прихотей он превращает наши символы в ничто. В пустоту. В шуршащие фантики и конфетные обертки. В царственную раздачу орденов и медалей своим личным слугам. У нас десятки известных героев, которые так и остались подлинными героями для страны, но только не для бюрократов государства. Они ведь слишком хорошо знают и весну-лето 2014, и весну-лето 2015. Они нутром чуяли запах трусливых генералов, которые потом и оказались в орденах. Герои не сидят за одним столом со скунсами...

А сколько тысяч безвестных героев разбросано по стране, на своих плечах тащивших и тащивших невозможное? Чуть потяжелее креста. Да-да, того самого голгофского. И добровольно платили свои страшные цены. Потому что герои. Настоящие. Земля здесь буквально сочится материнской слезой. Просто по колено ходим в этом соленом море слез. Души наши каждодневно разрывает беззвучный, но такой пронзительный... детский плач безотцовщин. Чтобы что? Чтобы временщик, которому деликатно сказали "вон", раздавал и раздавал. Штамповал и штамповал. Еще быстрее. Еще циничнее. Не таясь.

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А вот теперь и давайте обсудим, чем именно занимался господин Порошенко все эти пять лет? Вот прямо сейчас и обсудим, когда на виду вся его подлинная суть. Дело даже не в эсбэушном Грицаке и в его скоропостижном звании "героя Украины" за Дебальцево и Иловайск (руководил АТО). И даже не в Шевцове, начальнике вооружений ВСУ, который поспешно стал генерал-лейтенантом за взорванные склады. Таких награждений сейчас сотни. Платных и бесплатных. Дело, скорее, в окончательной десакрализации. "Хочешь медаль? На килограмм живого веса? Никаких проблем". Звания, должности, статусы в государстве приравнены к барской щедрости. Что-то попроще и вовсе можно купить. Не обязательно за деньги. За лояльность и саботаж. Странно только, почему Свинарчук-jr так и не стал Героем?

Так вот. Если вчера кто-то ещё имел право застрять в дебрях его омерзительно-пафосной риторики, то сейчас самое время заклеить патриотическим скотчем рот и смотреть. В упор любоваться. Наслаждаться унижением настоящих героев. Упиваться сутью этого банального средневекового феодала, случайно попавшего не в то время и вынужденного рядиться в одежды президента.

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Хотели символ порошенковской пятилетки? Наглядный такой, убийственный? Пожалуйста. "Мне, мне и ещё мне. И это я тоже в себя затолкаю. Ну и немножко брошу своим верным вассалам. Раздам щедрот за гос. счет". И где здесь государство? Где государственный интерес? Где великодушие и сострадание к народу, который столько всего вытерпел?.. Социализм или капитализм говорите? Какое там. Слишком сложно. У нас всегда строго "попандопулизм". Во всех смыслах.