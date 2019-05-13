Новый инквизитор: сможет ли Зеленский уволить Луценко и кто придет на его место

Руслан Бортник

политолог

13 мая 2019, 06:56

Следующий генпрокурор должен быть не политиком, а инквизитором нашей системы.

Генпрокуратура

После победы во втором туре Владимир Зеленский анонсировал отставку генерального прокурора Юрия Луценнко. Сам генпрокурор до выборов заявлял, что сам собирается уйти из должности, но после поражения Петра Порошенко резко передумал. Сможет ли новый президент избавиться от Луценко и кто придет ему на смену?

Сегодня все чиновники, в том числе генеральный прокурор и отдельные министры, пытаются "душить в объятиях" Владимира Зеленского.

Что это значит? Они понимают, что Зеленский не может их уволить, поскольку у него нет своего представительства в парламенте. Говорят, что будут работать дальше. Мол, мы считаемся порядочными людьми. А если вы хотите влиять на ситуацию в обществе, экономике, правовой сфере, то приходите к нам и договаривайтесь.

Они пытаются задушить президента и использовать то время, когда у него нет полномочий, как возможность торгов. Пытаются себе выбить политическое будущее, гарантии неприкосновенности.

Конечно, с точки зрения права, тут незаконного нет, а вот с точки зрения политической культуры, это безответственно.

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Я думаю, что генеральный прокурор не уцелеет на своей должности, он поменяется. Но я не исключаю тот вариант, что это может произойти только после парламентских выборов. А до того времени Зеленский банально не сможет ничего сделать.

Кто это мог быть? Пока я не берусь прогнозировать. К примеру, есть Андрей Богдан, который потенциально мог бы быть генеральным прокурором в команде Зеленского, есть в команде целая группа юристов. Есть возможность привлечь людей, которые были выброшены этой системой, начиная от Давида Сакварелизде и Виктора Шокина, заканчивая другими людьми. Есть вариации и пространство для маневра.

Хотелось бы конечно, чтобы сам Владимир Зеленский, исходя из которых он собирается выбирать генерального прокурора. Не надо пока имен, рано еще. Но принципы, то есть с каким опытом и бэкграундом – это хотелось бы услышать.

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Генеральный прокурор должен быть инквизитором нашей системы. Ни в коем случае не политик, тогда это все обречено скатиться к популизму и пиару. Это должен быть человек серый, политически не активный и не амбициозный. Но при этом, глубокий профессионал, знающий, как реально функционируют политические и экономические потоки в нашем обществе, и без колебаний преследующий коррупционеров. Жестокий профессионал, как по мне.  

Такие люди есть, но их необходимо отобрать и политически защитить от нападок. Хотя-бы на первое время.

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