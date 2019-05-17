Оппозиция Зеленскому и удар по Порошенко: зачем Вакарчук идет в политику

Юрий Бутусов

журналист

17 мая 2019, 08:28

Выборы превращаются в борьбу новых репутаций и новых организаций.

Вакарчук
Вакарчук создает партию Голос/ KP.UA

Святослав Вакарчук представил новую партию, и будущая парламентская кампания имеет все шансы стать противостоянием двух политических проектов - артиста Зеленского и партии артиста Вакарчука. Они имеют шансы стать основными игроками на выборах, возглавить партийные рейтинги - хотя, безусловно, рейтинговые авансы надо оправдать и отработать в ходе кампании, ничего гарантированного нет.

Выдвижение Зеленского и Вакарчука - это очень антироссийский и антитоталитарный феномен. В Украине возможно то, что невозможно в соседней царской федерации. Гражданское общество дает поддержку людям, которые олицетворяют антисистемность, не связаны с государством, популярность которых основана не на власти.

В современном информационном обществе репутационный капитал является главной политической ценностью. Это стержень, без которого самый технологичный политический проект не может взлететь.

Читайте также"Новый" Вакарчук: зачем лидер Океана Эльзы собрался в РадуОткрытость, прозрачность, понятность. Это составные части нового лидерства. Безусловно, перевес получит тот, кто к рейтингу, популярности и доверию добавит способность объединять, структуру управления, которая способна реализовать планы в конкретные шаги и действия.

Качественные коммуникации, команда, способная создать доверие, стратегии структурных изменений.

Новая эпоха.

Думаю, партия Вакарчука имеет шансы объединить под своим флагом очень многие демократические проевропейские проекты - если, конечно, стратегия объединения будет проводиться.

Вакарчук имеет возможность объединить вокруг себя оппозицию новому президенту Зеленскому и его партии "Слуга народа".

Конечно, при этом Святослав нанесет удар по планам Петра Порошенко, который намерен вернуться во власть на парламентских выборах с новым проектом политической партии.

Но и вообще политическая карта будет перекроена. Острый запрос на изменения требует презентации людей будущего.

При этом, полагаю, что спрос будет в новых проектах и на определенное число тех политиков, кто сейчас в правительстве и парламенте. Думаю, что новые проекты будут все равно вынуждены опираться на определенное число профессиональных политиков, которые уже имеют опыт работы во власти, и не засвечены в больших коррупционных скандалах. Потому что политика требует провайдеров во многих сферах, запросы общества усложняются, нужны люди, способные строить постоянно действующие политические партии, работать в регионах, готовить проекты решений и их выполнять. У нас еще слишком маленький политический класс, слишком мало управленцев, слишком мало коммуникаторов. Выборы-2019 показывают низкую профессиональную компетентность власти и политической системы, ее уязвимость.

Читайте также"Подмочил себе репутацию": политолог рассказал, кто толкает Вакарчука в политикуКонечно, энергия многих действующих политиков и их ресурсы будут направлены на получение персонального убежища на мажоритарных округах.

Сегодня новая политика - это значит думать более гибко и строить более прочно. Да, лидерство сегодня это не харизма и ежеминутные решения - это флаг. Потому что центром планирования политики в новом мире будет не лидер - а ее потребитель.

Новая политическая стратегия должна начинаться с предложения будущего для обычного избирателя и гражданина. Любая инициатива, потребитель которой не видит перспективы для себя - обречена на провал.

И то, что популярность и доверие к Зеленскому и Вакарчуку сегодня делают их фаворитами, завтра может сделать их еще более уязвимыми. Потому что власть - это кредит доверия, который дисконтируется с первого дня, и даже сохраняя власть можно очень быстро стать политическим банкротом.

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Верховная Рада Святослав Вакарчук Владимир Зеленский выборы-2019 Юрий Бутусов
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