Клещ Петя, или Как Запад просил Порошенко уйти

Михаил Подоляк

политтехнолог

17 мая 2019, 05:42

Послы нарушили дипломатический этикет, чтобы мотивировать Петра Алексеевича на передачу власти.

Порошенко
Порошенко оттягивал передачу власти как мог/ Reuters

Позорно. И невыносимо стыдно. За "клещевидное" поведение господина Порошенко. Нервы уже не выдержали даже у наших внешних партнёров. На минувшей встрече представителей G7 (США, Великобритания, Франция, Канада, Италия, Германия и Япония) с уходящим президентом осознанно был нарушен неформальный дипломатический этикет.

В публичную плоскость была вынесена, мягко говоря, "просьба" к Петру Алексеевичу все-таки "плавно передать власть следующему избранному лицу". Надо сказать, что подобные заявления категорические не принято выносить на публику. Вот вообще не принято ни в каком виде. А если это сделано, значит Порошенко реально всех достал. Настолько сильно достал, что приличия отброшены и сказано ему об этом прямо в лоб.

Читайте такжеИнаугурация Зеленского: Верховная Рада назначила дату церемонииТак, на официальном твитер-канале (как принято нынче в политическом мире) сделана официальная запись от имени французского председательствующего с призывом к Порошенко "передать власть новоизбранному президенту". С уточнением, что "послы G7 встретились с президентом, чтобы обсудить прогресс и недостатки в сфере реформ"... Просто супер-достойный финал одной потрясающе омерзительной президентской карьеры.

Подведём ещё один постыдный итог. Есть ли вообще хоть какое-то направление, где Порошенко не опозорил Украину? Ну вот так, чтобы искренне сказать ему спасибо? Страна потрясающе равномерно проголосовала против него (исключение - всего одна область). Армия откровенно и с презрением высказалась о его сути. Филарет своим обвинением ставит крест на "исторической миссии создания этим человеком единой помесной церкви". Массовые награждения и назначения одиозных в последние дни точно указывают на его лютое корыстолюбие. Условные Свинарчуки, которые везде - на не менее лютое мздоимство.

И вот, наконец, внешние партнеры прямо указывают Порошенко, что "демократия так не работает". Что нельзя так цинично злоупотреблять должностью. Что игнорировать справедливый запрос общества на другие управленческие элиты, высказанный столь очевидно на свободных выборах может только недалекий узурпатор. Что адекватная передача власти - спокойная, процедурная, взвешенная - признак здорового общества. Что Порошенко, по сути, вызывает стойкое чувство омерзения... 

Читайте также"Это чудо!": астролог прокомментировал дату инаугурации ЗеленскогоЧего, помимо прочего, опасаются иностранцы? И что они понимают лучше, чем тот же Петр Алексеевич? Они опасались резкого обострения внутреннего конфликта. Роста общественной эскалация из-за того, что воля подавляющего большинства граждан так откровенно игнорируется. А также окончательного разрушения государства, потери существенной части его авторитета и легитимности.

Как же, все-таки, предсказуем этот странный человечек, пять лет бывший у нас президентом. Репутация для него - ничто. Главное - обмануть всех и потянуть время, чтобы дожрать себе в карман. Поэтому даже на внешних рынках мы выглядим нынче так постыдно и позорно.

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Петр Порошенко инаугурация послы ЕС выборы-2019 Михаил Подоляк
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