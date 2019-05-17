Народный фронт заблокировал роспуск Рады: что делать Зеленскому

Зеленский все еще сможет распустить Раду / Фото: Facebook/Андрей Тетерук

Народный Фронт вышел из коалиции в надежде, что Зеленский не разгонит Верховную Раду.

Логика действий Владимира Зеленского, на мой взгляд, такова:

Первое. Протолкнуть свой пакет назначений по президентской квоте.

Реакция Рады покажет, что с ней делать дальше. Зеленскому не нужно разгонять на самом деле Раду, если он получит свои квоты.

С квотами он сможет а) показать прогресс во внешней политике б) начать с помощью СБУ, ГПУ брать коррупционеров Порошенко и Ко за яйца. И четко отстраниться от экономического блока, который останется под контролем коррупционеров. Этого хватит, чтобы осенью взять свои 30% на парламентских выборах. А чтобы успех был гарантированным, то ввести пункт 2.

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Дальнейшая логика действий проста. Если депутаты выполняют пункт 1, то Рада остается, а пункт 2 используется для подсветки нужного дискурса Зеленского.

Если депутаты не выполняют пункт 1, то Рада распускается под любым предлогом, которых полно. Депутаты зря думают, что их не разгонят после 16 июня. С уровнем доверия к парламенту абсолютное большинство поддержит этот шаг под любым предлогом.

На мой взгляд, для Зеленского самый выгодный вариант первый. Стороны проявляют прагматичный конструктив и надувают друг друга до осени с переменным успехом.

Зеленский все равно берет свои 25-30%, показывает первые успехи, а БПП и НФ еще 5 месяцев сосут бюджет, а по ходу теряют своих наиболее одиозных друзей под ударами СБУ и ГПУ, подконтрольных Зеленскому. Этот вариант гарантирует и шоу, и преемственность, и стабильность, и кредит МВФ, который очень понадобится в свете выплат долгов в сентябре.