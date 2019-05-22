Как Зеленский уже победил Путина

Андрей Зубов

российский историк

22 мая 2019, 06:54

Из-за победы Зеленского в Украине россияне в считанные дни пережили глубокий комплекс собственной неполноценности.

Зеленский
Зеленский победил Путина/ Reuters

Уже дебаты между кандидатами в президенты - Владимир Зеленский против Петра Порошенко - смотрела почти вся Россия. Потом - поражение действующего президента с троекратным перевесом голов в пользу соперника. Теперь инаугурация Зеленского.

Его речь, в которой он по-человечески благородно и просто обратился к народу Украины, призвал чиновников смотреть не в его портреты, а в глаза своих детей, его обещание сделать всё, чтобы в украинском народе, так страдавшем последние годы из-за войны и разрухи, было меньше поводов плакать. Пока это только слова. Но даже слов таких в России от её президента люди не слышали, кажется, никогда. А потом было и дело. Маленькое пока, но всё же - президент Зеленский вышел к окружающим Раду людям, жал им руки, снимался с ними, просто шёл среди людей.

Читайте такжеИнаугурация Зеленского: как президент лишил сна нардепов и членов КабминаИ все в России вспомнили инаугурацию Владимира Путина в 2012. Пустой Новый Арбат, люди, загнанные в магазины и подворотни и кортеж президентских машин на невероятной скорости стремящихся под охрану кремлевских стен.

И русские ощутили, как глубоко увязли они из-за "Крым наш" и ностальгии по советчине в трясину непролазного болота тирании, несвободы, собственной ничтожности, когда тобой могут помыкать, тебе могут лгать в лицо, тебя могут грабить, избивать, пытать, воровать твой голос на выборах, превращенных в фарс.

Русские люди благодаря победе Зеленского в Украине в считанные дни пережили глубокий комплекс собственной неполноценности в сравнении с теми "укропами" над которыми они еще так недавно зубоскалили на всех углах.

А "укропы" то оказались не так просты и жалки, как россиянам казалось. А они смогли избрать президентом того, кого захотели, а не того, кто сам им себя навязывал. И они новоизбранному президенту диктуют стиль поведения и смотрят на него внимательно, и не простят ему ни воровства, ни демагогии, ни чиновного чванства.

Там, в Украине, посшибали лениных, открыли все архивы, переименовали улицы - спасибо за это президенту Порошенко, - и теперь Украина задышала полной грудью, без стыда и скелетов в шкафу повернулась лицом к Европе. А россияне? Всё также будут облизывать убийцу наших дедов Сталина, всё также скрывать преступления НКВД-ЧК, а потому и в жизни будут оставаться рабами и лохами?

Или же российский народ пойдет путем Украины - не будет больше петь осанну умершим злодеям, не будет дружить с теми кто презирает и нещадно грабит, как правители китайской коммунистической империи, не будет сквернить себя помощью отвратительным режимам дружков СССР, вроде сирийских асадов, а повернется к Европе, будет вести себя достойно, по европейски, станет сам избирать себе президентов и депутатов, которые уважают народ и борются за его благоволение, за его голоса, а не держат россиян за быдло, за пипл.

Читайте такжеПервый день президентства Зеленского: такой инаугурации Украина еще не виделаВ скольких домах от Восточной Пруссии до Камчатки люди думают сейчас эту, новую думу. В скольких с затаенной завистью присматриваются к происходящему в Украине.

Тогда, в страшном 2014-2015 Путин, даже под безумные крики моих соотечественников "Крым наш!", даже под залпы "градов" не смог победить Порошенко. Украина под его руководством выстояла. Теперь президент Зеленский артистически легко побеждает Путина. И от него, только от него, от его честности и чести зависит - осуществится ли его победа, столь нужная и украинцам и русским.

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