Главные вопросы к новому главе Генштаба Руслану Хомчаку

Руслан Хомчак и Владимир Зеленский / сайт президента Украины

Для начала, в ответ на эмоции в сети, хочу напомнить, что Руслан Хомчак назначен сегодня на пост начальника Генерального штаба ВСУ указом президента Украины Зеленского по представлению министра обороны Степана Полторака; что Хомчак был командующим АТО в 2016-м году и что он был начальником штаба сухопутных войск два года решением начальника Генштаба Виктора Муженко; что по представлению министра Полторака Хомчак был главным инспектором министерства обороны два с половиной года. И все это время почему-то никому не приходило в голову устраивать информационных волн, чтобы его уволить.

Более двух лет Хомчак имел доступ к самым большим военным секретам, проводил инспекции всех самых больших ЧП в армии, был правой рукой министра по проверкам и устранению недостатков в работе. И не его вина, что ГПУ не передает в суд дело по Иловайску, расследование которого официально завершено в 2016-м. Хотелось бы, чтобы вместо вранья и пропаганды на суде прозвучала правда со стороны участников операции - в том числе со стороны бывшего Верховного Главнокомандующего. Будет суд - и история все расставит по своим местам.

Читайте такжеРуслан Хомчак: что известно о новом главе Генштаба ВСУНо считаю, что такая мощная критика с самого начала - это хорошо, никакого времени на раскачку у нового начальника Генштаба нет. Критика полезна, на критику надо опираться, идет война, и не надо испытывать иллюзий, надо давать зримые результаты. Хомчаку надо совершить много поступков, по которым и следует справедливо оценивать его работу. Постараюсь сделать интервью, думаю, было бы интересно услышать ответы на многие вопросы нового начальника ГШ. Мне навскидку кажется, надо понимать видение по многим вопросам:

придется с первых дней показывать новое качество отношения к людям в армии, обеспечить защиту прав военнослужащих;

выработать адекватные документы планирования, и прежде всего - доктрину боевых действий, реалистичную программу развития ВСУ под эту доктрину;

справедливо проводить кадровые назначения, вычистить с командных должностей тех, кто позорит воинские коллективы, назначить тех, кто способен стать настоящими лидерами;

создать объективно мотивированный план потребностей ВСУ, который будет привязан не к чьим-то личным коммерческим интересам и заказам, а к потребностям войск, ведущих боевые действия, опираясь на мнение солдат, командиров взводов, рот, батальонов, бригад, которые непосредственно ведут боевые действия;

наладить эффективное взаимодействие с волонтерами, сделать волонтерские структуры частью составной частью процесса реформ, вовлечь активную часть гражданского общества в процесс реформ;

разобраться в коррупционных дебрях гособоронзаказа и всяких закрытых научно-исследовательских распилов, на которые идут немалые средства;

поубирать взяточников в военкоматах;

сократить бюрократические и излишние не боевые структуры и должности;

сократить не целевые расходы;- повысить комплектность боевых частей;

пересмотреть программу боевой подготовки;

повысить качество службы призывников, сосредоточить их максимально на боевой подготовке, чтобы повысить качество мобилизационного ресурса;

создать программу военно-патриотического воспитания в воинских частях, которая будет основана на проектах Военно-исторического музея Минобороны, Института национальной памяти, на реальной истории войны против России;

обеспечить награждение по заслугам всех достойно проявивших себя воинов, которые отличились в войне, обеспечить положенные выплаты за ранения и потерю здоровья;

усилить резервный компонент и корпус резерва в целом;

узаконить действия добровольческих отрядов в зоне ООС;

решить проблему гражданства для военнослужащих-иностранцев;

самое главное - обеспечить повышение эффективности действий наших войск на Донбассе.

Конечно, вопросов может быть еще больше.