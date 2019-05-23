Почему депутаты на самом деле объявили войну Зеленскому

Андрей Головачев

политический эксперт

23 мая 2019, 08:20

Народные избранники за одну ночь из жалких кроликов превратились в отважных гиен.

Зеленский, консультации по роспуску Рады
Депутаты пошли войной против Зеленского / сайт президента

Пару дней назад все представители фракций на совещании в Администрации президента с Владимиром Зеленским согласились пойти на досрочные выборы на следующих условиях:

- мажоритарка отменяется- проходной барьер понижается с 5 % до 3%- предвыборные списка открываются

Вроде бы ударили по рукам, но вчера Верховная Рада, по сути, показательно кинула президента, обвинив его в нарушении Конституции, пригрозила ему ответственностью , напомнила о судьбе Януковича и отказалась рассматривать его законопроекты об изменении избирательных системы.

ВР, в лице БПП, НФ и мажоритарщиков-феодалов, по существу, объявила Зеленскому войну.

Читайте такжеЧем опасен референдум о мирных соглашениях с РоссиейЧто случилось за одну ночь? Почему из жалких кроликов, наложивших в штаны, депутаты вдруг превратились в отважных гиен, готовых всей стаей загрызть царя зверей?

Ответ очевиден и лежит на поверхности. Все дело в первом интервью, которое дал глава АП Андрей Богдан на канале Медведчука 112. Но что в его интервью было такого, что БПП и НФ радикально изменили свою позицию, а заняли круговую оборону против президента?

Дело в том, что в своем интервью Богдан дал понять, что команда Зеленского готовит Договор с Россией, который была бы готова вынести на референдум. Это повергло США и Запад в целом в состояние шока!

Это в сущности провал всей политики Запада в Украине и крах всего Восточного партнерства. Это глобальный проигрыш России с неизбежным распадом ЕС, как следствие.

Что означает Договор с Россией? На каких условиях? Зачем?

Запад отлично понимает, что Медведчук, Фирташ, Левочкин, приехавший Хорошковский и Коломойский собираются развернуть Украину в сторону России. И Зеленский, словами Богдана эту стратегию озвучил. Это означает, что евроинтеграция на этом прекращается, будут реализованы минские соглашения, вопрос Крыма вынесен за скобки, глубокая децентрализация вплоть до конфедерации, отмена закона о языке, отмена торговой войны с Россией. Далее по списку.

Зелеснкий настолько решителен в проведении этого плана, что даже отказал Джулиани и Трампу и назначил главой АП Андрея Богдана. Все таки "Сваты" лучше продаются в России и Белоруси, чем в Германии или США, а личный интерес политиков разве кто-то в Украине отменил?

Читайте такжеПочему референдум о мире - идея незрелая и непригоднаяНе могу утверждать определено, конечно, но совершенно очевидно,что за одну ночь произошли консультации БПП с Волкером и с госдепом США, которые выдали БПП и НФ полный карт-бланш на жесткое сопротивление планам Зеленского. Уже утром мы увидели осмелевших гиен, за спинами которых стоит Запад.

И то, что миссия МВФ досрочно, под надуманным предлогом, неожиданно, без комментариев и весьма показательно, покинула Киев, это тоже сигнал Зеленскому о том , что любая его попытка заключить Договор в Россией будет означать немедленный дефолт и международная финансовая изоляция. Вот она real-politic во весь рост.

Референдум и прямая демократия, все это конечно, очень благородно, но где деньги взять, Зин? Неужели олигархи сбросятся, чтобы вышвырнуть ненавистный Запад с его антикоррупционными органами?!

Вывод: Иногда вновь назначенным главам АП президента не надо торопиться давать интервью.

Впереди, видимо, глубокий политический кризис. Победит тот, у кого крепче яйца. Похоже, у Зеленского нет другого пути, как включить аппарат СБУ для давления на своих оппонентов или прибегнуть к помощи улицы.

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Верховная Рада Владимир Зеленский Андрей Головачев выборы-2019
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