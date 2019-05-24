Игра в сильного президента загнала Зеленского в ловушку

Зеленский попал в ловушку/ Reuters

Владимир Зеленский становится заложником собственной поспешности и совершает системные ошибки. По факту - дров уже наломал. Это очевидно и возвращает нас к дорожной карте, по которой ему следовало бы пойти.

Итак, итог.

Роспуск Рады - поступок сильный, но лишающий далее права на маневр.

А маневр Зеленский попытался совершить и попал в определенную ловушку под названием "компромисс". Действующая Рада отомстила изощренным способом.

Зеленский поверил в договоренности с лидерами фракций и групп совершенно зря. Потратил драгоценное время на совершенно ненужный законопроект, который никто всерьез и не собирался поддерживать.

Но самым проблемным местом является в этой истории даже не время, а сама инициатива.

Якобы достигнутым компромиссом Зеленского обязали инициировать и внести законопроект совсем не про новый избирательный кодекс и открытые списки, а всего лишь про изменение действующего закона с возвратом к старой модели выборов образца 2006 года.

Читайте такжеПочему депутаты на самом деле объявили войну ЗеленскомуТак президент Зеленский пошел на ненужный компромисс, который ничего ему не принес и показал, что его личная законодательная инициатива прямо противоречит его публичному требованию, провозглашенному в инаугурационной речи.

Вкупе с назначением Богдана, которое прямо противоречит нормам Закона Украины "Про очищення влади", президент Зеленский показал, что сильно недооценивает юридические факторы собственной легитимности.

Инициатива о референдуме, высказанная Богданом, только подтверждает тезис о недооценке юриспруденции и общественного мнения в команде Зеленского. И это создает для него огромные риски.

Очевидно, что плохо, когда твои главные юристы считают возможным не выполнять закон на том основании, что он несправедлив по их мнению. В этом случае они просто не юристы.

Они могут быть эффективными политическими переговорщиками, но к юриспруденции такая позиция отношения не имеет.

Сегодня очевидно, что желание сыграть в сильного президента приводит Зеленского к поспешным решениям. А поспешность приводит к неэффективной трате времени. Таким образом, президент теряет время, которого у него итак мало, потому что он сам себе его не оставляет.

Это значит, что происходит все таки действительно быстрый спуск молодого быка с горы в желании поиметь все стадо. Который производит только эффект забега слона в посудную лавку. Ураган не получился. Жаль, но вот так есть.

В таких условиях президенту важно понять, что делать дальше и почему. Эйфория избирателя - штука переменчивая, потому следует вернуться на исходную позицию.

Написанную страницу нужно перевернуть и начав писать новую, забыть о поспешности. И забыть о компромиссах. Это просто противоречит концепту сильного президента. Важно быть последовательным, но не заигрываться. И не давать играть себя. Для этого нужна мудрость, а она приходит в результате опыта, который сын ошибок трудных.

Как бы ни хотелось президенту Зеленскому все контроллировать и взять как можно быстрее власть, нужно остановиться, прекратить ломать дрова и вспомнить о том, что он является гарантом соблюдения Конституции и законов Украины.

Читайте такжеПорошенко и Парубий бросили вызов ЗеленскомуВо-первых, ему придется смириться с тем, что он не возьмет единолично большинство в Верховной Раде после досрочных выборов. Чем раньше он прийдет к этому выводу, тем больше рейтинга сохранит и тем больше применит своего личного влияния по назначению.

Во-вторых, ему прийдется осознать, что нужно заниматься уже сейчас формированием коалиции. Почти неважно сколько депутатов он лично возьмет на мажоритарных округах. Его фракция будет скорее наибольшей и сама собой. Важно, чтобы коалиция не сформировалась после досрочных выборов без его наибольшей фракции. Такое вполне может быть. Чтобы это не случилось, ему необходимо определиться с кругом партнерских политических брендов и сыграть за них в тех регионах, где у него нет сильных организационных позиций. Относительно дружественных к нему партийных проектов не так много.

В-третьих, нужно сделать всё для того, чтобы привлечь на свою сторону гражданское общество и организовать взаимодействие с ним. Вот это важно для дальнейшей работы с Верховной Радой. Этим нельзя пренебречь, иначе все немногочисленные организационные инициативные центры гражданского общества окажутся в других лагерях и это больно ударит впоследствии. Для этого важно соблюдать законы, а не нарушать их. Надлежит устранить любым путем противоречие, связанное с назначением Богдана.

Читайте такжеПочему Зеленский объявил войну РадеС назначением главы администрации история куда более опасная, чем может показаться президенту и его команде. Сегодня выходит так, что Владимир Зеленский является заложником амбиций Андрея Богдана и ради него пошел на прямое нарушение закона. Это сигнал. Если не признать ошибку и не исправить ее любым путем, она станет больной мозолью, на которую будут наступать все.

И сам Богдан, как бы ему не хотелось, должен отказаться от таких своих амбиций ради большей цели. Сегодня из-за него президент пошел на открытое нарушение закона и последствия могут быть самыми разными. Это нужно осознать и отыграть, как недоразумение. Само не рассосется.