Почему Зеленский зря собрался в Брюссель

Илья Куса

Эксперт по международным отношениям Украинского института будущего

2 июня 2019, 09:48

Владимиру Зеленскому важно не попадать в ловушку своего предшественника.

Зеленский
Зеленскому не стоит первым делом лететь в Брюссель/ Reuters

Первый иностранный визит президент Владимир Зеленский решил совершить в Брюссель - сердце и столицу Европейского Союза.

Лично я не думаю, что это очень хорошая идея.

Я понимаю, какие соображения стояли за этим решением. Это "мейнстримно", модно-молодёжно, не отпугивает часть населения, вопившее о "пророссийскости" нового президента, и позволяет выразить приверженность старым обязательствам и соглашениям перед нашими западными друзьями.

Читайте такжеПервые зарубежные визиты Зеленского: куда поедет президент и почему это важноОднако, в свете последних событий, и особенно выборов в Европейский Парламент, я считаю, что этот визит преждевременный и пока что не является приоритетным.

Вот несколько причин:

  1. Через пару месяцев в Брюсселе поменяются руководители основных европейских институтов. Соответственно, зачем встречаться с уходящими фигурами? Они не смогут пообещать или дать ничего конкретного. Соответственно, визит будет обычной сверкой часов.
  2. Европарламент сейчас в переходной стадии. Коалиции переформатируются, центры тяжести смещаются, руководство европейских групп сменится, зайдут новые партии, уйдут старые. Наш визит, по моему мнению, бессмысленный, ведь к осени снова надо будет ехать уже к новым европейским лидерам. Смысл торопиться именно сейчас?
  3. Кто-то явно не следил за выборами в ЕП и их результатами. Они серьёзно увеличили фрагментированность ЕП, ослабили центристские партии, завели кучу крайних политиков, вызвали досрочные выборы в ряде государств и погрузили ЕС глубже в свои проблемы.

Многие крупные государства (Франция, Британия, Германия, Швеция, Италия) переживают внутренние трансформации в связи с выборами и возникшими из-за них проблемами, и им сейчас не до Украины. Они не будут идти на резкие телодвижения, пока у них неопределённости на домашнем фронте.

По моему скромному мнению, первый визит должен быть совершён в Варшаву - к нашему ближайшему соседу, другу, партнёру и потенциальному союзнику по всем вопросам.

А после этого президенту можно подумать о целом Вышеградском турне с последующей разработкой внешнеполитической стратегии Украины в Центрально-Восточной Европе, включая страны Балтии.

Читайте такжеЗеленскому пора озвучивать Украине и всему миру четкие месседжиЭто направление должно быть приоритетом. Здесь куча конфликтов и проблем, которые президент способен решить, и для этого нужен официальный визит с перезапуском отношений маразматически-идиотского формата последних 5 лет.

К тому же, именно наши соседи - это та геополитическая отдушина для нашей страны, способная спасти Украину от ловушки быть изолированными и зажатыми между глобальными игроками, бодающимися друг с другом, раскачивая мировую систему.

Лучше соседей нас никто не поймёт, не примет и не желает.

А Брюссель, в конце концов, никуда не денется. Можно поехать туда чуть позже, когда пыль после выборов в ЕП немного уляжется, и будут известны политические расклады, а значит и "стейкхолдеры" в новом составе ЕС.

Владимиру Зеленскому важно не попадать в ловушку своего предшественника, когда наши соседи тупо игнорились в пользу размытых и туманных дискуссий в Брюсселе, Париже, Берлине и Вашингтоне, а проблемы на нашем западном направлении росли в геометрической прогрессии.

Я считал, и считаю, что зацикленность на одном направлении с местечково-провинциальной спесью, отсутствие прагматизма в угоду наивно-романтическому восприятию Европы и мира, а также игнорирование проблем с соседями из-за политических интересов узкой группы людей, негативно сказались на внешней политике Украины последних 5 лет.

А сейчас, в очередной раз позволить себе дополнительный геморрой в условиях войны с Россией и наступить на те же грабли мы не можем.

У меня всё.

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Брюссель Владимир Зеленский визит Илья Куса
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