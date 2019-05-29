Первый зарубежный визит Зеленского в качестве президента: названы дата, место и цель поездки

Владимир Зеленский в начале июня совершит первый зарубежный визит — посетит Брюссель / Reuters

В начале июня состоится первый зарубежный визит Владимира Зеленского в качестве президента — во вторник и среду, 4-5 числа, глава государства посетит столицу Бельгии Брюссель и встретится с партнерами нашей страны в Евросоюзе и НАТО.

Запланированы встречи украинского лидера с главой Евросовета Дональдом Туском, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, говорится на сайте президента.

В сообщении отмечается, что планируется обсуждение путей активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе.

Также запланировано, что во время встреч Зеленский поделится с партнерами Украины информацией о ситуации с безопасностью на востоке страны и обменяется мнениями насчет дальнейших ключевых реформ своего государства.

Ранее посол Канады в Украине Роман Ващук говорил, что Владимира Зеленского по телефону пригласили посетить канадское государство 2 июля. Дипломат добавил, что в этот день в Канаде пройдет конференция относительно поддержки реформ в Украине.