Кто будет минусовать Зеленского и его команду

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

30 июня 2019, 08:37

Президент и Ко должны понять - не страшно делать ошибки, страшно, когда нет воли и желания их исправить.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Одним из трендов кампании стало то, что к составу партийных списков, как и к тому кого партии представляют на округах, сегодня проявляют куда большие требования, чем раньше. Это уже ударило по перспективам партии "Сила и честь", портит настроение концессионерам "За життя". И тем не менее куда большее внимание и место в обсуждениях занимает политсила Владимира Зеленского "Слуга народа".

С неё по определению и спрос больше, ибо общество ждёт от команды Зеленского сноса системы и действительно новых лиц в политике. Многие прогнозировали, что как только "Слуга народа" обнародует партийный список его рейтинг, если не рухнет, то просядет. Этого не случилось.

Во-первых, в списке действительно не оказалось никого из бывших нардепов, во-вторых команда Зе хорошо отыграла тему постпраймериз. И все же, судя по социологии, последней недели проблемы начинаются и связаны они в большей степени как неоднозначными кандидатурами губернаторов, так и с появлением весьма сомнительных персонажей от "Слуги" на мажоритарке.

Читайте такжеПочему Зеленскому нужно из Порошенко сделать котлетуТак, например, речь идет о луганском генерале – губернаторе Кривицком. В центре страны на Кировоградщине от "Слуги народа" баллотируется банкир Юрий Кузбит. Персона непубличная, но известная в узких у кругах, отнюдь не мировой финансовой элиты. Злые языки связывают Юрия Кузбита с таким ярким персонажем как пребывающий ныне в следственном изоляторе экс-нардеп и экс-банкир Шепелев. Похождения которого заслуживают криминального триллера: здесь и отмыв денег украинского полит и бизнес бомонда, похищения и убийства людей. Как в песне Бутусова "если ты ходишь по грязной дороге ты не можешь не выпачкать ног". Скорее всего, нюансы этого партнёрства всплывут спустя время, если главный военный прокурор Матиос доведёт таки нашумевшее дело Шепелева до суда.

Именно конкретика таких персонажей будет "минусовать" Зеленского и его команду. А пока им надо понять одно, не страшно делать ошибки, плохо, когда нет воли и желания их исправить.

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Слуга народа Андрей Золотарев выборы-2019
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