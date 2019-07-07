Четыре года Порошенко пытался скрыть причины Иловайска

Юрий Бутусов

журналист

7 июля 2019, 06:58

Теперь, после потери неприкосновенности, ему придется давать ответы.

Бои в Иловайске, силы АТО
Бои в Иловайске / Reuters

Верховного главнокомандующего Петра Порошенко вызывали на допрос в военную прокуратуру, но он не явился и показаний не дал. Главный военный прокурор Анатолий Матиос, который возглавил расследованию сражения под Иловайском, обещает вызвать Порошенко на допрос сейчас, когда у него уже нет неприкосновенности.

Четыре года пропаганда, финансируемая Порошенко, пыталась скрыть, кто именно отдавал приказы, кто завел наши войска в ловушку, кто не дал приказ на выход тогда, когда кольцо окружения не было замкнуто.

Была возможность у Порошенко вести себя честно - сказать, что его обманули, что они с Муженко не имели опыта и понимания происходящего, и потому в горячке событий проигнорировали все предупреждения. Но Порошенко решил иначе, и создал горы лжи в интернете и на ТВ, чтобы скрыть правду и оболгать память героев Иловайска.

Читайте такжеВ штабе Зеленского аносировали раскрытие всей правды об Иловайске и ДебальцевоЕго информобслуга обвиняла и меня в том, что это я с Корбаном управлял войсками, а не главнокомандующий. Это потому что как официальный эксперт я имел доступ к материалам дела, и Порошенко хотел меня дискредитировать, понимая, что я не буду молчать. И вот теперь мы обсуждаем с главным военным прокурором факты, установленные следствием за минувшие 4 года:

1. 2 августа 2014-го президент Порошенко дал приказ окружить Донецк, группировка с юга должна была взять Иловайск и выйти в район Зугрэс, Харцызск.

2. Приказ на захват Иловайска отдал командующий АТО на территории Донецкой и Луганской области Виктор Муженко, которому подчинялись все украинские силы, и это оформлено приказами, которые находятся в распоряжении следствия.

3. Про зеленый коридор для выхода наших войск объявил 28 августа сам Порошенко после его договоренностей с Путиным.

4. Маршрут выхода был определен Муженко после 12 телефонных разговоров с замначальника ГШ ВС РФ Богдановским.

5. Совещание в кабинете Корбана по вопросам снабжения добровольческих подразделений не имело никакого отношения к управлению и планированию операции под Иловайском.

6. Генерал-майор Назаров, признанный виновным в гибели 49 украинских военных в сбитом российскими диверсантами Ил-76, был своевременно предупрежден о засаде украинскими разведчиками СБУ и ГУР МО. Если бы эту информацию Назаров довел до экипажей, то вылет бы не состоялся.

7. Приказ на вывод войск из окружения под Дебальцево отдал командовавший на тот момент АТО генерал-полковник Воробьев, вопреки мнению политического руководства. Иначе повторился бы второй Иловайск.

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