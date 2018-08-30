Из Иловайского котла было еще несколько выходов - Муженко

Многочисленных жертв и тяжелых материальных потерь можно было избежать / Reuters

В 2014 году можно было избежать Иловайской трагедии - Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины проработал еще несколько путей отхода окруженных частей.

"Еще было два варианта в той ситуации, если бы действительно был выход", - заявил глава Генштаба ВСУ Виктора Муженко в интервью, фрагмент которого он опубликовал в Facebook в четверг, 30 августа.

Муженко отмечает, что изначально предлагался вариант выходить "наверх, к северу туда, через ЗУГРЕС".

"Кстати, часть батальона Донбасс, когда я уже потом общался с некоторыми бойцами, так и вышли, небольшим количеством, но туда по направлению Шахтерска и затем вышли на соединение с нашим подразделением. Именно вышли в районе Зуевки, там находилась 25 воздушно-десантная бригада", - говорит начальник Генштаба.

Также он добавил, что в Генеральном Штабе предлагали вариант на широком фронте выходить малыми колоннами по 10-15 машин, а не по 70-80 или 90.

"Такая возможность была, и это тоже подтверждено выходом 9-го батальона, выходом 40-го батальона в район Мариуполя, то есть на юг", - сказал Муженко.

Но вместо этих вариантов почему-то был избран вариант согласования с россиянами так называемого "зеленого коридора". К чему он привел, и можно ли доверять слову россиян - показали дальнейшие события.

"Там было предварительное согласование, были гарантии ... от командиров тех российских подразделений, и они же сопровождали эти же колонны ... и задерживали эти колонны, и сознательно не давая организовать соответствующую оборону, организовать систему огня для более эффективного поражения", - сказал Муженко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ООН рассказали, как в Иловайском "котле" убивали украинских военнопленных и раненых.