Кресты с фото и сожжение портрета Путина. Под посольством РФ провели акцию в память о погибших в Иловайском "котле"

В столице Украины возле здания посольства Российской Федерации в среду, 29 августа, была организована акция, посвященная памяти украинских военнослужащих, погибших в "котле" под Иловайском летом 2014-го.

Видеозапись мероприятия была опубликована в социальной сети Facebook. В ней четко видно, как участники акции расставляют перед зданием дипломатического представительства белые кресты с фотографиями погибших под Иловайском украинских бойцов и офицеров.

Кроме того, участники публично потребовали привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина, а затем сожгли прямо на асфальте его портрет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ООН рассказали, как в Иловайском "котле" убивали украинских военнопленных и раненых.