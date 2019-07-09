Украине нужен Геракл. Станет ли им Зеленский?

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Украине нужен Геракл. Необходимо расчистить завонявшиеся испражнениями лжи наши авгиевы конюшни. Нам лгали все: правители советской Украины, горячие головы периода начала независимости (эти иногда лгали неосознанно, в уверенности, что говорят правду), лгали все наши попередники.

Будет ли президент Владимир Зеленський нашим Гераклом? Сомневаюсь. Не зная его лично, не могу утверждать… Знаю, вижу другое: близкое его окружение не позволит ему стать Гераклом. Категорически не позволит. Поэтому уже сегодня начинает его убеждать в кадровом голоде в стране. В отсутствии в Украине квалифицированных специалистов, способных спокойно, без революционных порывов стабилизировать страну, её экономику, её социальную систему.

Читайте такжеЗеленский оказался на очень опасном пятачкеОн, президент Зеленский живет в липкой паутине своего прошлого, своих закадычных друзей, своих прошлых контактов. С кем-то играл в шахматы, с кем-то в футбол, с кем-то породнился крестинами детей. Оттуда черпает людей в свою команду, в свою партию. Игнорируя тех, с кем в футбол не играл и бизнесом не занимался. А их, достойных, умных и квалифицированных – множество. Они всё ещё живут и работают в Украине.

Дикая, совсем не европейская традиция: кумовство как источник кадров. Ни Меркель, ни Макрон, ни Трюдо такой традиции не знают. А Петр Алексеевич ещё как знал! Но и это ему не помогло.

У нас нет партий. Есть кланы. Вскоре, 21 июля мы будем составлять из них парламент. На свой испорченный вкус, на своё слепое доверие. Буду выбирать и я. Прекрасно понимая, что в моей стране по-прежнему нет Геракла. Может и был такой, но – эмигрировал.

Читайте такжеКто будет минусовать Зеленского и его командуПетр Порошенко не просто лгал нам, постоянно и красноречиво. Он к тому же пытался удерживать страну в страхе. Вспомните регулярные страшилки Александра Турчинова: "Вот совсем скоро на нас нападет Путин!" Потом – грубая попытка ввести военное положение… Здесь, в Украине подобные методы уже неэффективны. Поэтому мы отринули Порошенко.

Команда нового президента войти в ту же, порошенковскую реку не сможет. Будут что-то придумывать, морщить лбы… А всё так просто и очевидно, украинцы готовы к пониманию честных слов и честных действий. И, на самом деле, есть у нас свои, украинские Гераклы. Их много. Но они по-прежнему не востребованы.