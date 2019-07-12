Зачем Зеленский хочет отлюстрировать "папередников" и почему шансы на это ничтожны

В стране как минимум 18 тысяч чиновников, которые занимают руководящие должности. Люстрировать придется всех тех, кто по долгу службы будет обязан следить за выполнением люстрации.
Владимир Зеленский публично предложил расширить действие закона об очищении власти (о люстрации) - на президента Украины, депутатов, министров и остальных топ-чиновников, которые занимали должности с период с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.
С точки зрения юридически-правовой позиции, и первый закон о люстрации после Майдана и Революции достоинства был не совсем правовой. Об этом говорили многие, в том числе Венецианская комиссия.
И с точки зрения практического смысла – кто же будет руководить, если всех отлюстрировать?
Конечно, Петр Порошенко не исполнял закон об очищении власти, и к нему в этом плане могут быть претензии – он назначал людей на посты с отступлениями от этой законодательной нормы. То есть, закон был принят, как и декларирование, но фактически он не исполнялся.
И то, что предлагает Владимир Зеленский – с юридически-правовой точки зрения абсолютно аналогично, это выполнить невозможно, потому что выходит, что всех, кто должен следить за исполнением этой нормы, необходимо сначала люстрировать.
У нас в стране как минимум 18 тысяч чиновников, которые занимают руководящие должности. И для того, чтобы хотя бы собрать на них справки, нужно потратить огромное количество времени.
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Я сталкивался с тем, что какой-то глава райадминистрации занимался канализациями, водовозами и другими техническими делами, в которых был абсолютно профессиональным человеком. Он был вынужден на этой должности стать членом Партии регионов. И, конечно, его люстрировали.
Если сейчас люстрировать тех, кто имел отношение к предыдущей власти, Зеленский уберет с политического поля всех своих противников. За исключением разве что Юлии Тимошенко, которая конфликтовала с предыдущей властью, и не занимала никаких должностей. А останутся только идейно близкие к президенту, или такие же как он. Например, Святослав Вакарчук.
Как раз 73% населения, проголосовавших за Владимира Зеленского – очень похожего на персонажа Василия Голобородько - поддержат эту инициативу. И именно это может стать очень весомым вкладом к процентам, которые наберет партия Слуга народа на предстоящих выборах в парламент. Иными словам, позиция президента имеет не столько практический, сколько политический характер - именно с прицелом на избирательную кампанию. Но этот закон должен будет принимать парламент. А что произойдет в будущей Раде – не знает никто, ни Зеленский, ни члены его команды.
Сейчас заговорили, что в 2014-ом люстрацию применили к тем, кто причастен к расстрелам на Майдане. А Зеленский якобы расправляется с оппонентами. Но это передергивание.
В прошлом законе об очищении власти не было ни слова про Майдан, там речь шла о тех, кто имел отношение к коммунистической партии, комсомолу. Если бы мы хотели отлюстрировать тех, кто имел отношение к преступлениям на Майдане, то ни одного человека трогать нельзя - их участие должно было установить следствие, потом суд, а оно длится до сих пор.
Если бы мы хотели отлюстрировать в 2014-ом всех, кто имел отношение к Партии регионов, то первым бы пошел господин Порошенко как один из основателей Партии регионов. А вторым – Александр Турчинов, который был секретарем райкома комсомола и членом компартии. И всё, люстрация бы прекратилась.
Возможно, Зеленский или Богдан найдут какие-то юридические критерии очищения власти – кого люстрировать, а кого нет. Но это должен быть доказательный, понятный критерий, тогда это может быть законом. А если его нет, то это исключительно политические призывы, и не о чем говорить.
В свое время в Польше или Прибалтике все, кто тайно или открыто сотрудничали с КГБ, были люстрированы. Это абсолютной понятный критерий. Сейчас формулировка "имел отношение к преступлениям на Майдане" - размыта, и юридически она не сработает. "Имел отношение к предыдущей власти" – тоже ни о чем не говорит. Сначала нужно найти критерий, и только потом можно будет разговаривать об этом серьезно.
Александр Кочетков, аналитик, политолог, для Главреда