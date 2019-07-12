Зачем Зеленский хочет отлюстрировать "папередников" и почему шансы на это ничтожны

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Владимир Зеленский публично предложил расширить действие закона об очищении власти (о люстрации) - на президента Украины, депутатов, министров и остальных топ-чиновников, которые занимали должности с период с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

С точки зрения юридически-правовой позиции, и первый закон о люстрации после Майдана и Революции достоинства был не совсем правовой. Об этом говорили многие, в том числе Венецианская комиссия.

И с точки зрения практического смысла – кто же будет руководить, если всех отлюстрировать?

Конечно, Петр Порошенко не исполнял закон об очищении власти, и к нему в этом плане могут быть претензии – он назначал людей на посты с отступлениями от этой законодательной нормы. То есть, закон был принят, как и декларирование, но фактически он не исполнялся.

И то, что предлагает Владимир Зеленский – с юридически-правовой точки зрения абсолютно аналогично, это выполнить невозможно, потому что выходит, что всех, кто должен следить за исполнением этой нормы, необходимо сначала люстрировать.

У нас в стране как минимум 18 тысяч чиновников, которые занимают руководящие должности. И для того, чтобы хотя бы собрать на них справки, нужно потратить огромное количество времени.

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Я сталкивался с тем, что какой-то глава райадминистрации занимался канализациями, водовозами и другими техническими делами, в которых был абсолютно профессиональным человеком. Он был вынужден на этой должности стать членом Партии регионов. И, конечно, его люстрировали.

Если сейчас люстрировать тех, кто имел отношение к предыдущей власти, Зеленский уберет с политического поля всех своих противников. За исключением разве что Юлии Тимошенко, которая конфликтовала с предыдущей властью, и не занимала никаких должностей. А останутся только идейно близкие к президенту, или такие же как он. Например, Святослав Вакарчук.

Как раз 73% населения, проголосовавших за Владимира Зеленского – очень похожего на персонажа Василия Голобородько - поддержат эту инициативу. И именно это может стать очень весомым вкладом к процентам, которые наберет партия Слуга народа на предстоящих выборах в парламент. Иными словам, позиция президента имеет не столько практический, сколько политический характер - именно с прицелом на избирательную кампанию. Но этот закон должен будет принимать парламент. А что произойдет в будущей Раде – не знает никто, ни Зеленский, ни члены его команды.

Сейчас заговорили, что в 2014-ом люстрацию применили к тем, кто причастен к расстрелам на Майдане. А Зеленский якобы расправляется с оппонентами. Но это передергивание.

В прошлом законе об очищении власти не было ни слова про Майдан, там речь шла о тех, кто имел отношение к коммунистической партии, комсомолу. Если бы мы хотели отлюстрировать тех, кто имел отношение к преступлениям на Майдане, то ни одного человека трогать нельзя - их участие должно было установить следствие, потом суд, а оно длится до сих пор.

Если бы мы хотели отлюстрировать в 2014-ом всех, кто имел отношение к Партии регионов, то первым бы пошел господин Порошенко как один из основателей Партии регионов. А вторым – Александр Турчинов, который был секретарем райкома комсомола и членом компартии. И всё, люстрация бы прекратилась.

Возможно, Зеленский или Богдан найдут какие-то юридические критерии очищения власти – кого люстрировать, а кого нет. Но это должен быть доказательный, понятный критерий, тогда это может быть законом. А если его нет, то это исключительно политические призывы, и не о чем говорить.

В свое время в Польше или Прибалтике все, кто тайно или открыто сотрудничали с КГБ, были люстрированы. Это абсолютной понятный критерий. Сейчас формулировка "имел отношение к преступлениям на Майдане" - размыта, и юридически она не сработает. "Имел отношение к предыдущей власти" – тоже ни о чем не говорит. Сначала нужно найти критерий, и только потом можно будет разговаривать об этом серьезно.

Александр Кочетков, аналитик, политолог, для Главреда