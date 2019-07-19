Зеленский на шпагате: чем обернутся уступки Путину по Донбассу

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра "DemocracyHouse"

19 июля 2019, 07:26

У президента нет сильной исполнительной вертикали, реформированной системы силовиков и особенно лояльных к нему элит, которые являются еще достаточно сильными.

Зеленский и Путин

В окружении президента Владимира Зеленского заявили, что хотят выйти на нормальный переговорный процесс с Россией по Донбассу, для которого нужно сделать первый шаг. Ранее Зеленский заявил, что для этого необходимо освободить и вернуть на родину украинских моряков.

В Кремле отреагировали, там "первым шагом к нормализации отношений" назвали освобождение журналиста РИА Новости Кирилла Вышинского, о чем заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия, которая сейчас начала выдвигать требования, играет на повышение ставок. Ведь дело Вышинского не имеет абсолютно никакой связи с делом пленных моряков – это абсолютно два разных трека, которые пытаются объединить точно так же, как Донбасс и Крым.  

Сейчас у нас есть международные юридические рычаги – по решению трибунала ООН по морскому праву Россия должна освободить моряков. Поэтому украинской власти не нужно идти ни на какие компромиссы.

Другое дело, если бы переговорный процесс касался еще дополнительных вопросов – обмена остальных пленных, в том числе и Олега Сенцова, тогда можно было бы о чем-то говорить.

А сейчас Кремль хочет от нас переговорное меню, в который засунут совершенно другие вещи, хотя, согласно решению международных судебных инстанций, украинских моряков должны освободить до 31 июля. И на этом все.

И если Россия наплюет на высшие инстанции, то для нее это будет обозначать большой политический репутационный провал.

Читайте такжеКак Зеленский выбил козыри из руки Медведчука и Путина

Зеленскому абсолютно нельзя соглашаться на такие вещи, потому что это будет негативно влиять на всю предыдущую международно-правовую деятельность. Как бы мы не оценивали работу Петра Порошенко, наши юристы достаточно активно работали по всем направлениям, связанным с агрессией России. А РФ таким образом хочет нивелировать решения международных судов.

У нас нет с Россией никаких точек соприкосновения. Есть вопрос, решения которого хочет достичь Путин – это федерализация.  

Нам же стоит признать, что это долгосрочный конфликт. И если Зеленский хочет его урегулировать, то ему нужно делать базовые шаги в гуманитарном пространстве – можно для начала какого-то посла назначить, рассмотреть вопросы по пенсиям, упростить перемещение через линию разграничения, улучшать человеческие отношения, решать вопросы, связанные со снятием блокады и так далее.

Если же новый президент попытается сделать это политическим путем, как хочет Владимир Путин, то он слетит со своей должности. Точно не усидит в Киеве, и против него сформируется широкая коалиция.

Потому, что политического решения проблемы сегодня не существует. За исключением того, чтобы пойти на уступки Путину - принять Конституцию, которая фактически предоставит федерализацию Донбассу. И тогда придется предоставлять такой особый статус всем областям.

Читайте такжеПочему решить вопрос Крыма не готов ни один украинский политик

И тогда будет либо так, как хочет Путин, либо никак, третьего не дано. Сейчас Зеленский слаб, и фактически находится на шпагате – у него нет сильной исполнительной вертикали, реформированной системы силовиков и особенно лояльных к нему элит, которые являются еще достаточно сильными.

Зато есть ослабленный государственный аппарат, еще надвигается финансовый кризис, он не знает, что делать с олигархами, нет опыта и понимания - это куча проблем. Поэтому ему стоит тратить время для структурных реформ и усиления своих позиций.

На данный момент переговорная позиция Путина такая: давайте особый статус Донбассу, изменения в Конституцию и все. И если сейчас Зеленский на это пойдет, то все закончится политическим самоубийством. Он не приобретет лояльность и на востоке, и юге. 

Политический процесс делает активная часть граждан – это 3-5%, радикальные и агрессивные. И достаточно будет 30 тысяч на Майдане, которые сделают абсолютно другую повестку дня в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс переговоры Владимир Зеленский моряки Владимир Путин военнопленные Анатолий Октисюк Кирилл Вышинский новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:30
"Керченский мост под угрозой": в России похвастались укладкой всех рельс
07:26
Зеленский на шпагате: чем обернутся уступки Путину по Донбассу мнение
07:18
Железобетонно лучшие поздравления с Днем металлурга 2019 – открытки и тексты Фото Видео
07:00
Евгений Киселев: Для Зеленского и его партии премьерство Тимошенко – это политическое самоубийство
06:52
Почему Порошенко так сильно хочет в Раду и чем это гроизит Вакарчуку мнение
06:25
Похождения налево и политическое фиаско: астролог рассказал, что ждет Виталия Кличко
06:02
"Отверстия для обнимашек": Наташа Королева показала большие дырки
05:44
В Луне – дырка, а во Флориде – ядерный гриб: появилось видео новых смертоносных чудачеств Нибиру Видео
05:10
Жена экс-футболиста Динамо без белья раздвинула ноги на столе
04:32
Макияж для голубых глаз: главные правила, советы и хитрости
04:15
Хоть в купальнике: Дорофеева засветила свои тату на интимном месте
03:45
Названы привычки, которые тормозят похудение Видео
03:01
В Германии на тренировке умер футболист
02:15
"Боль и разочарование": эксперты спрогнозировали, когда лопнет пузырь биткоина Видео
01:50
"Политическое самоубийство": журналист оценил союзников по коалиции для Слуги народа Видео
01:27
Психолог назвала качества лучших наставников
01:11
Ученые озвучили особенное свойство оливкового масла
00:56
Глава КИУ объяснил, каких проблем надо ждать украинцам на выборах в Раду 2019 Видео
00:26
Как похудеть и не потерять грудь: эксперты дали дельные советы
00:02
В МИД Венгрии обвинили Германию и Францию в торговле с Россией
18 июля, четверг
23:39
В Москве в тяжелом состоянии госпитализировали Инну Чурикову
23:16
В Офисе президента предложили обменять Вышинского на Сенцова
22:53
Бизнес-партнеры Зеленского вернули РФ деньги за фильм и расторгли контракт
22:29
Сидел на галерке: для Порошенко не нашлось места в Европарламенте Видео
21:57
"Это не высшая математика": журналист пояснил, станут ли артисты политиками
21:45
Главные новости 18 июля: новый скандал в оборонке, перепалка Зеленского и Парубия и свежие рейтинги Видео
21:30
"Срочно сделайте": Зеленский поставил три задачи мэру Запорожья Видео
20:59
Стали известны имена политиков, пригласивших Медведчука в Европарламент Видео
20:56
Сийярто ответил Киеву: участие иностранных политиков в избирательных кампаниях - это естественно Видео
20:27
Резкое похолодание: в Киеве зафиксировали температурный антирекорд Видео
20:09
"Сдалась бандерлогам": Борисову отчитали соотечественники после визита в Киев
19:56
"Разогнали шоблу": Парубий ответил Зеленскому и заговорил о "предвыборном шоу" Видео
19:40
В Киеве школьник поплатился за травлю другого ученика штрафом в 100 тысяч гривен
19:33
"Поступок с*чки крашеной": Слепаков в стихах пошутил над конфликтом Леди Гаги и Ирины Шейк Видео
19:23
"Припарка известному персонажу": эксперт спрогнозировал "околонулевой эффект" от новых пошлин на топливо РФ
19:04
Погибший в Одессе ведущий предсказал свою смерть: при чем тут масоны и магия чисел
18:58
Адвокат рассказал о трех сценариях освобождения захваченных украинских моряков Видео
18:39
Виноват судья-скандалист: партию Порошенко пытаются снять с выборов
18:33
Заменила Купера: Ирина Шейк с новым бойфрендом засветились на прогулке
18:30
"Зеленский готов отдать приказ": в команде президента оценили военный сценарий освобождения Донбасса Видео
18:06
В Грузии уволили грозящегося мочиться в вина гендиректора Рустави 2
17:57
Слуга народа – в лидерах, ЕС теряет позиции: социологи дают последние прогнозы перед выборами Видео
17:56
Новое пари Зеленского: еще один чиновник пообещал уволиться, если не отремонтирует мост Видео
17:45
"Мейвезер умоляет о бое с Хабибом" - менеджер Нурмагомедова
17:43
Встреча кумовьев: Медведчук и Путин поговорили о мире на Донбассе
17:43
Пожар в Kyoto Animation: найден поджигатель студии аниме
17:32
Украина скорбит из-за смерти народной артистки
17:29
Порошенко возглавил рейтинг самых отвратительных политиков – опрос
17:27
"Пукнул с трибуны": Тука оценил реакцию Зеленского, Рады и силовиков на скандальный телемост Украина-Россия Видео
17:16
Экс-форвард Ливерпуля погорел на ставках
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять