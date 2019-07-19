Зеленский на шпагате: чем обернутся уступки Путину по Донбассу

В окружении президента Владимира Зеленского заявили, что хотят выйти на нормальный переговорный процесс с Россией по Донбассу, для которого нужно сделать первый шаг. Ранее Зеленский заявил, что для этого необходимо освободить и вернуть на родину украинских моряков.

В Кремле отреагировали, там "первым шагом к нормализации отношений" назвали освобождение журналиста РИА Новости Кирилла Вышинского, о чем заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия, которая сейчас начала выдвигать требования, играет на повышение ставок. Ведь дело Вышинского не имеет абсолютно никакой связи с делом пленных моряков – это абсолютно два разных трека, которые пытаются объединить точно так же, как Донбасс и Крым.

Сейчас у нас есть международные юридические рычаги – по решению трибунала ООН по морскому праву Россия должна освободить моряков. Поэтому украинской власти не нужно идти ни на какие компромиссы.

Другое дело, если бы переговорный процесс касался еще дополнительных вопросов – обмена остальных пленных, в том числе и Олега Сенцова, тогда можно было бы о чем-то говорить.

А сейчас Кремль хочет от нас переговорное меню, в который засунут совершенно другие вещи, хотя, согласно решению международных судебных инстанций, украинских моряков должны освободить до 31 июля. И на этом все.

И если Россия наплюет на высшие инстанции, то для нее это будет обозначать большой политический репутационный провал.

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Зеленскому абсолютно нельзя соглашаться на такие вещи, потому что это будет негативно влиять на всю предыдущую международно-правовую деятельность. Как бы мы не оценивали работу Петра Порошенко, наши юристы достаточно активно работали по всем направлениям, связанным с агрессией России. А РФ таким образом хочет нивелировать решения международных судов.

У нас нет с Россией никаких точек соприкосновения. Есть вопрос, решения которого хочет достичь Путин – это федерализация.

Нам же стоит признать, что это долгосрочный конфликт. И если Зеленский хочет его урегулировать, то ему нужно делать базовые шаги в гуманитарном пространстве – можно для начала какого-то посла назначить, рассмотреть вопросы по пенсиям, упростить перемещение через линию разграничения, улучшать человеческие отношения, решать вопросы, связанные со снятием блокады и так далее.

Если же новый президент попытается сделать это политическим путем, как хочет Владимир Путин, то он слетит со своей должности. Точно не усидит в Киеве, и против него сформируется широкая коалиция.

Потому, что политического решения проблемы сегодня не существует. За исключением того, чтобы пойти на уступки Путину - принять Конституцию, которая фактически предоставит федерализацию Донбассу. И тогда придется предоставлять такой особый статус всем областям.

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И тогда будет либо так, как хочет Путин, либо никак, третьего не дано. Сейчас Зеленский слаб, и фактически находится на шпагате – у него нет сильной исполнительной вертикали, реформированной системы силовиков и особенно лояльных к нему элит, которые являются еще достаточно сильными.

Зато есть ослабленный государственный аппарат, еще надвигается финансовый кризис, он не знает, что делать с олигархами, нет опыта и понимания - это куча проблем. Поэтому ему стоит тратить время для структурных реформ и усиления своих позиций.

На данный момент переговорная позиция Путина такая: давайте особый статус Донбассу, изменения в Конституцию и все. И если сейчас Зеленский на это пойдет, то все закончится политическим самоубийством. Он не приобретет лояльность и на востоке, и юге.

Политический процесс делает активная часть граждан – это 3-5%, радикальные и агрессивные. И достаточно будет 30 тысяч на Майдане, которые сделают абсолютно другую повестку дня в Украине.