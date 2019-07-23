Сокрушительная победа партии Зеленского: что будет дальше

Партия Зеленского получила большинство в Раде / РБК-Украина

На парламентских выборах Зеленский вновь взял верх над старыми элитами: партийные проекты последних пяти лет столкнулись с очередной "электоральной революцией". Партия "Слуга народа" оказалась безальтернативным фаворитом парламентской кампании, а ее кандидаты в одномандатных округах уверенно побеждали представителей местных элит. В итоге у Зеленского будет не только подконтрольный парламент, но и слабая оппозиция в лице партий Медведчука и Порошенко, которые вряд ли смогут договориться между собой, что полностью развязывает руки президенту.

"Слуги народа" побеждают

Назначая досрочные выборы в Верховную раду в разгар лета, Зеленский шел на определенный риск: его избиратели могли просто разъехаться на каникулы и по отпускам (в итоге явка была рекордно низкой, меньше 50%). Однако положительная инерция президентских выборов сыграла свою роль: партия "Слуга народа" одержала сокрушительную победу, получив (на момент написания статьи) 122 места по партийным спискам и 125 по мажоритарным округам. В сумме это дает ей большинство в Верховной раде, где всего 450 мест.

Читайте также"Лебединая песня" Тимошенко и бессмысленность партии Вакарчука: главные итоги выборов в РадуКоманде Зеленского удалось повторить успех президентских выборов, победив по партийным спискам практически во всех регионах страны, кроме Донбасса, где "Слуга народа" уступает Оппозиционной платформе (в первом туре президентских выборов здесь победил кандидат ОП Юрий Бойко) и Львовской области, где победил "Голос" (в первом и втором туре президентских выборов там побеждал Порошенко).

Слабым местом "Слуги народа" считались мажоритарные округа, однако и здесь партии удалось одержать убедительную победу. В некоторых регионах, например на родине Зеленского, в Днепропетровской области и в столице, "слуги народа" победили во всех округах. Опять сработала инерция антиэлитного голосования, когда избиратели поддерживали любых кандидатов от "Слуги народа" и прокатывали местных бонз и многолетних депутатов, порой годами обрабатывавших свои округа. В итоге кандидатам Зеленского удалось потеснить региональных самовыдвиженцев, обычно формирующих парламентское "болото" и служащих ресурсом партии власти – в прошлом созыве их было 96, в этом будет всего около 50.

Результаты, полученные "Слугой народа", позволяют сформировать однопартийное большинство без участия партнеров по коалиции. Хотя с точки зрения заявленного стремления объединить страну и обновить элиты Зеленскому было бы полезно попытаться привлечь в некую "коалицию обновления" партию Вакарчука "Голос". Таким образом, новый президент смог бы протянуть руку Западной Украине, где его позиции не очень прочны, реализуя давнюю украинскую мечту про "Cхiд та Захiд разом" ("Восток и Запад вместе"). Другое дело, что сам Вакарчук тесно связан с национал-демократическим лагерем, вождем которого теперь стал Порошенко, и может отказаться входить в союз с Зеленским.

Читайте также"Сделал их": как Зеленский переплюнул Порошенко и ЯнуковичаЧто будет делать Зеленский с мандатом доверия, равного которому не было у его предшественников? Украинское общество выдвинуло ему два ключевых требования: мир в Донбассе и чистка элит от коррупционеров. И если первое зависит не только от него (Москва пока не стремится идти ему навстречу), то второе Зеленский уже пообещал сделать после формирования правительства и окончательной замены силовиков.

Генпрокурор Луценко, тесно связанный коррупционными и родственными отношениями с кланом Порошенко, несомненно, будет одной из первых жертв чистки. Среди претендентов на этот пост называют бывшего замглавы Генпрокуратуры Виталия Касько, чью кандидатуру поддерживает глава президентской администрации Андрей Богдан. Также среди кандидатов еще один экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, из команды Саакашвили, и ректор Академии прокуратуры Михаил Лошицкий, которого лоббирует Арсен Аваков.

Что касается нового премьер-министра, то Зеленский склоняется к кандидатуре аполитичного технократа, который бы устраивал Запад. В американской прессе назывался возможный круг претендентов на этот пост: в их числе представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован (наиболее реальный претендент), руководители "Нафтогаза" Андрей Бакулин и Юрий Витренко, секретарь Совета национальной безопасности Александр Данилюк и экс министр экономики Айварас Абромавичюс.

Читайте такжеРезультаты выборов: куда делись 25% Порошенко и почему Вакарчук упустил свой шансВерховную раду, по всей видимости, возглавит лидер списка "Слуги народа" Дмитрий Разумков. Если, конечно, в рамках коалиционного соглашения с "Голосом" или "Батькивщиной" кресло спикера не отдадут Вакарчуку или Тимошенко.

Слабость оппозиции

Второе место на парламентских выборах получила пророссийская Оппозиционная платформа Бойко – Медведчука. Эта партия была основным конкурентом "Слуги народа" за голоса русскоязычного юго-востока, и набранные ею 12% свидетельствуют об усталости части украинских избирателей от конфликта с Россией и националистической мобилизации времен Порошенко. По сравнению с парламентскими выборами 2014 года, когда еще единый Оппозиционный блок сумел набрать 9,4% голосов, положение пророссийских сил немного упрочилось – все пророссийские партии собрали в сумме около 18%. Однако полученный результат вряд ли устраивает лидеров Оппозиционной платформы, как и ее покровителей в Москве, активно поддерживавших Медведчука во время предвыборной кампании.

Политическое наследие Партии регионов стало предметом острой борьбы между ее преемниками: Оппозиционный блок, поддерживаемый олигархом Ахметовым, не смог пройти в Раду по спискам, но получил несколько мест в мажоритарных округах и оттянул на себя часть голосов юго-восточных избирателей. Медведчук уже пообещал призвать к ответу раскольника Ахметова и его товарищей – учитывая влияние лидера Оппозиционной платформы в Кремле, олигарха могут ждать новые санкции со стороны России.

В новой Раде партия Медведчука будет в оппозиции к пропрезидентскому большинству, а второе место позволяет ей претендовать на кресло вице-спикера. Впрочем, один из дружественных команде Зеленского политологов – Александр Харебин выразил сомнения, что победители позволят одиозному Медведчуку занять пост в Верховной раде.

Читайте такжеКак Порошенко и Медведчук будут "мочить" Зеленского и Ко в новом парламентеПарламентские выборы стали существенным ударом по национал-патриотическому лагерю – скромный результат Порошенко был предсказуем, но он получил существенно меньше, чем даже в первом туре президентских выборов. Тут сказалась как конкуренция за избирателей Западной Украины с "Голосом" Вакарчука, так и участие в партийном списке одиозных деятелей типа спикера прошлого созыва Парубия. Если сам Порошенко и приобрел в глазах части избирателей (пресловутых 25%) во время президентских выборов статус образцового патриота и европейца, то его окружение производило гнетущее впечатление даже на самых преданных сторонников, что не могло не сказаться на результатах "Европейской солидарности".

Тяжелое поражение понесли и другие политические силы, ориентировавшиеся на ценности национал-патриотизма: в новой Раде не будет правопопулистской Радикальной партии Олега Ляшко (еще одно поражение Ахметова, финансировавшего эту партию) и проевропейской "Самопомощи" мэра Львова Андрея Садового, не прошли "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и объединенный список ультраправых под эгидой "Свободы" (не считая двух-трех мажоритарщиков от западных областей). Не преодолела проходной барьер и партия "Сила и честь" бывшего главы СБУ Игоря Смешко, получившего неплохой результат на президентских выборах.

Продолжился закат "Батькивщины" Юлии Тимошенко. На ее результате сказалось поражение лидера на президентских выборах и отсутствие внятной повестки у партии, не нашедшей себе места в новой политической реальности Украины, переформатированной победой Зеленского. Не смог преодолеть пятипроцентный барьер и политический проект Анатолия Шария, пытавшийся сыграть на одном поле со "Слугой народа", конвертируя виртуальный статус популярного видеоблогера в реальные голоса, хотя его результат 3% все равно стал небольшой сенсацией.

Читайте такжеПочему Слугу народа и Голос ждет скандальный бракИ, конечно, еще одним результатом сращивания политики с шоу-бизнесом оказался успех партии "Голос" рок-музыканта Святослава Вакарчука. "Голос" становится свежим проектом западноукраинского представительства в новом созыве парламента, который может либо создать коалицию со "Слугой народа" (впрочем, не самую надежную, учитывая, например, противоречивую позицию Зеленского в чувствительном для Галичины языковом вопросе), либо объединиться с партией Порошенко в "патриотическую оппозицию".

Абсолютная власть

Победив на всех выборах, Зеленскому удалось объединить страну, прежде расколотую по берегам Днепра. Новый президент и его партия поставили во главу угла общие для всех украинцев проблемы коррупции, уровня жизни, обустройства страны, оставив за бортом вечные темы раздора вроде языкового вопроса или внешнеполитической ориентации. Избавившись от саботирующего его начинания парламента времен Порошенко, Зеленский и подконтрольный ему новый созыв депутатов смогут без помех реализовывать свой курс, начав обновление страны с самих себя: уже анонсированы отмена депутатской неприкосновенности и принятие закона об импичменте.

Читайте такжеКремль не сдастся: как Москва использует результаты выборов в РадуОднако сокрушительная победа Зеленского ставит ряд серьезных вопросов: прежде всего, готовы ли Зеленский и его команда к подобному уровню ответственности, учитывая, как спешно формировалась его партия, а также пускай благонамеренный, но все же дилетантизм самого президента. В первых шагах новой команды хватало импровизации, противоречивости и несогласованности ее заявлений и действий. А парламентское большинство, сформированное из депутатов-новичков, может стать увеличительной линзой для неопытности новой администрации.

Есть и другая важная проблема. Еще ни один президент в истории Украины не имел подобного властного ресурса, столь слабой и разрозненной оппозиции и при этом не пользовался настолько огромной любовью сограждан. Подобного испытания украинское общество, привыкшее скептически относиться к своим правителям как к вечному меньшему злу, еще не проходило.

Константин Скоркин, журналист, писатель, публицист, для Московского центра Карнеги