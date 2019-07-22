Слуга народа и все-все-все далеко: в ЦИК обработали более 70% протоколов

Выборы в Раду 2019 / Reuters

По данным обработки 70,49% протоколов, политическая сила президента Владимира Зеленского, партия Слуга народа, занимает первое место и в три с половиной раза отрывается от ближайшего преследователя на досрочных выборах в Верховную Раду.

Согласно данным, выложенным в открытый доступ на официальном веб-сайте Центризбиркома. Слугу народа поддержали 42.68% (4 252 965) проголосовавших граждан Украины.

За партию Оппозиционная платформа – За жизнь проголосовали 13.04% (1 300 040).

За партию Европейская солидарность проголосовали – 8.41% (838 569).

За партию Батькивщина - 8.03% (800 672).

За партию Голос – 6,17% (614 811).

Остальные политические силы, вроде Радикальной партии Ляшко и партии Сила и честь (лидер - Игорь Смешко) на данный момент 5%-ный избирательный барьер преодолеть не смогли.

Напомним, накануне в Украине провели досрочные выборы в Верховную Раду − уже IX созыва, явка на которых, по данным ЦИК составила 49,84% избирателей.

К слову, Национальный экзит-пол показал, что результаты электоральной гонки в парламент, скорее всего, будут выглядеть следующим образом: партия Слуга народа получит 44,2% голосов, ОПЗЖ - 11,4%, Европейская солидарность - 8,8%, Батькивщина - 7,4%, Голос - 6,5%.