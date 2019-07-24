"Зебилы" и "вата": почему союз Слуги народа с Голосом будет аморальным

Президентскую партию Слуга народа на внеочередных выборах в парламент будет представлять 253 избранника. Таковы предварительные данные Центризбиркома.

На самом деле в Украине уже было большинство в Раде – это группа 239 в парламенте первого созыва. И это очень показательно, потому что, несмотря на большинство мандатов, которые были у коммунистов, каждое голосование зависело от многих факторов. Тогда монополии в Раде коммунисты не имели - часть из них можно было переубедить аргументами, влиянием. Но нужно понимать, что на тот момент это был парламент идейного созыва. Сейчас идейных в политике все меньше и меньше, поэтому влияния руководителей фракций или финансистов, которые стоят за фракциями, сейчас намного существеннее.

Остальные силы, прошедшие в Раду, смогут только публично высказывать собственную позицию, критиковать, ходить по эфирам.Реального же влияния на принятие решений у них не будет.

В тоже время, по некоторым решениям планируется вносить изменения в Конституцию, для чего необходимо минимум 300 голосов. В частности, по вопросу снятия депутатской неприкосновенности. Это шаг показательный, и при всем том, что публичных возражений у других фракций не возникнет, необходимы будут дополнительные голоса.

При этом голоса поддержки не обязательно брать от фракций - в будущий парламент прошли 10 представителей маленьких партий и около 50-ти – самовыдвиженцев. Их с головой хватает для получения конституционного большинства. И для этого даже не нужно договариваться и слушать условия других фракций с 20-40 депутатами.

СЛУГЕ НАРОДА КОАЛИЦИЯ НЕ НУЖНА

Сложилась уникальная ситуация, при которой можно не обращать внимания на остальные политические силы и реализовать то, о чем врала предыдущая власть – снятие неприкосновенности, отказ от "кнопкодавства" и т.д.

Все остальное – риск. Мы пока не знаем планов государственного строительства новой власти. Мы не знаем, какой путь выберет Зеленский - реформатора или диктатора. Известно только, что большая часть общества точно хочет, чтобы больше не было – лжи, казнокрадства, языковой вражды, раскола общества .

С другой стороны – за две недели до парламентских выборов, он совершал действия, которые не коррелируются с законом. Это разносы чиновников с требованием писать заявления на увольнения или выйти из помещения, хотя он не является непосредственным их начальником – это явное превышение собственных полномочий. Но именно это людям и нравится, и рейтинг Слуги народа, который проседал, снова начал расти. То есть, Зеленский своими действиями, которые не согласовываются с законодательством, остановил падение рейтинга партии.

И такие шаги не являются демократическими и европейской практикой, а скорее есть в стандартном наборе евроазиатских правителей. Но беда в том, что это населению как раз и нравится. И шансов на такую линию поведения гораздо больше, чем на взвешенную европейскую.

АЛЬЯНС ЗЕЛЕНСКОГО С ВАКАРЧУКОМ

Некоторые эксперты считают, что Слуге народа стоило бы создать союз с Голосом Святослава Вакарчука, чтобы объединить страну и привлечь западный электорат.

Но если выборы состоялись на неделю позже, то Голос вообще не прошел бы в Верховную раду: социологи сначала показывали уровень поддержки партии в 8%, а потом Европейская солидарность более удачно провела кампанию, успешно раскрутив новую вражду и "угрозу реванша", и на этом фоне электорат, который у партий Порошенко и Вакарчука идентичен, начал перетекать в Европейскую солидарность, как к более боевой политической силе.

Стоит напомнить, что электорат этих партий в большинстве голосовал на президентских выборах за Петра Порошенко. А это значит, что эти люди агитировали за политическую силу, штаб которой разжигал вражду. Например, уверял, что "все, кто не Порошенко – за Путина". Даже посмотрев странички в соцсетях сторонников Голоса, они называли ватой и малороссами, зебилами-дебилами большинство населения Украины.

И с их точки зрения было бы нечестно объединятся со Слугой народа. Если они не уважают выбор избирателей, поддержавших Владимира Зеленского, то не должны с ними объединятся, это просто аморально. Попытки представителей Голоса говорить о таком союзе – это просто способ пролезть во власть. Если они критиковали, как оппозиция, то они должны быть в оппозиции.

Вполне очевидно, что следует объединяться с теми, кто является союзником, а не врагом. И те политические силы, избиратель которых голосовал за Петра Порошенко, должны быть в оппозиции. Они проиграли, и должны учиться иметь больше уважения к людям. Если они поборют в себе агрессию, тогда с ними стоит объединяться. Но на данный момент такой союз будет неправильным.

Александр Доний, политолог, для Главреда