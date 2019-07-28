На грани дефолта: что делать Зеленскому, чтобы Украина не стала рабом кредиторов

Предыдущая власть загнала Украину на порог дефолта, команде Зеленского необходимо спасти страну от ручного управления кредиторов / president.gov.ua

Важная тема сегодняшнего дня – экономика: как она будет вести себя и развиваться. Бизнесу важна стабильная система, понятные правила игры и так далее.

С другой стороны, мы видим, чтобы понять, что будет происходить, надо понять, кто отвечает у нас за экономику. Возникает вопрос: старой Рады практически уже нет, кабинета министров Гройсмана, по сути, тоже нет, а новой Рады нет еще.

Сегодня государственный долг Украины приблизился к 80 миллиардам долларов. В этом году необходимо до конца этого года отдать около 10 миллиардов долларов. Платежный баланс за первое полугодие 2019-го года выполнен с минусовым результатом, то же самое относится и к внешнеторговому балансу. Притока иностранных инвестиций в Украину нет.

Даже если Зеленский будет каждый день выступать вот с обращениями к иностранным инвесторам, инвестиции от этого не придут. Украине сейчас необходим иностранный капитал, страна должна создать такие условия, чтобы он сюда пришел, потому что внутренних источников на сегодняшний день практически нет. Доходы уже все исчерпаны.

Возникает вопрос: что делать, если существует такая очень тяжелая финансовая экономическая ситуация?

Читайте такжеПорошенко превратил Украину в государство-беженец с протянутой рукой Первое , что надо будет сделать - сократить расходную часть бюджета и выровнять доходную, так как это делала Греция другие страны, пытавшиеся выйти из финансового кризиса, потому что иначе придется объявить дефолт. Но технический дефолт означает, что управлением Украины будут заниматься внешние силы и организации – МВФ, клуб кредиторов, Лондонский клуб, Парижский клуб. Это не просто унизительно – это будет означать полный финансовый крах Украины как государственной системы. Поэтому необходимо начинать немедленный секвестр государственного бюджета.

Второе – пора признать, что солидарная пенсионная система, существующая в Украине, потерпела крах и необходимо переходить к накопительной системе. Но тогда прежде всего надо заявить, что гривна, национальная валюта будет стабильной. Значит, уже сейчас надо разрешить хождение параллельно с гривной других национальных валют. Понятно, что в конституции записано, что у нас единственный валюта национальная – гривна, но есть механизмы, позволяющие задействовать иные денежно-монетарные инструменты.

Однозначно надо разрешить рынок криптовалют, который позволяет аккумулировать и сдерживать "горящие деньги".

Читайте такжеОбвал и валютные спекуляции: эксперт предупредил о рисках девальвации гривныЕстественно, нынешнего главу Нацбанка, представителя Гонтаревой, надо как можно быстрее убрать и поставить людей с капиталистическими мозгами, которые будут проводить соответствующую монетарную политику, основанную на принципах австрийской монетарной школы.

Ждать нельзя, потому что ситуация будет обостряться с каждым днем, дефицит госбюджета будет нарастать, необходимо будет сейчас платить по внешним долгам, а те заимствования, которые совершает Маркарова вместе со Смолием в виде облигаций внутреннего и внешнего займа, практически посадили страну на анархо-игру. Под такие проценты брать деньги – это преступление. Надо, чтобы потом Маркарова, Смолий и Порошенко эти деньги и отдавали, раз они их позанимали под 17% в гривне и под 7,5% в долларах. Эта монетарная политика, которую сегодня проводят Минфин и НБУ, это преступление против Украины.

Именно вышеперечисленное сегодня будет приоритетной задачей, а не разговоры про коррупцию, про антикоррупционные суды и законы про незаконное обогащение.