На грани фола - почему Кличко должен уйти по-собственному

Александр Кочетков

аналитик, политолог

31 июля 2019, 06:59

Офис президента действует полностью разумно с точки зрения политической целесообразности, и абсолютно оправданно с точки зрения моральности в политике.

Виталий Кличко

Глава Киева Виталий Кличко должен уйти в отставку, так как главы местных госадминистраций назначаются на должность президентом на срок его полномочий, с приходом нового главы государства на посты назначаются новые люди.  Об этом сказал глава Офиса президента Андрей Богдан.

Кличко не сдается, говорит, что киевляне выбирают власть, и на нее возлагают ответственность за все, что происходит в городе. А попытки разделить должности мэра и главы КГГА являются попыткой лишить общество права влиять на процессы управления столицей и наступлением на местное самоуправление.

Кто прав в этой ситуации? Здесь нужно разделить юридический и политический смыслы.

С юридической точки зрения у нас не очень определена эта ситуация – есть некие трактовки со стороны Конституционного суда, что назначать на должность главу КГГА можно человека, которого выбрали киевляне. Но этого в "законе про столицу" не прописано, а есть только в разъяснении Конституционного суда.

Но есть и практика, которая позволяет делать иначе – и принимая ее во внимание, новая власть не просто увольняет, что можно было бы опротестовать в суде, а настаивает на том, что он сам должен уволиться, потому что потерял определенным образом доверие.

Я не считаю Виталия Кличко конституционником. И когда он начинает рассказывать, что это противоречит Конституции, то это выглядит смешно.

Читайте такжеУвольнения Кличко пока не будет: заседание Кабмина отложили

Юристы могут достаточно долго трактовать эту тему таки или иначе, в зависимости от того, в какой структуре они непосредственно работают.

А вот с политической точки зрения это абсолютно понятно – во-первых, есть целесообразность. Намерения Владимира Зеленского и его команды достаточно решительные – они хотят менять общество, иногда переламывая через колено, и натыкаются на достаточно жесткое сопротивление предыдущей команды. Но они хотят на всех ключевых должностях иметь своих людей.

И Зеленский не раз говорил своему окружению, что они должны контролировать все, потому что спрашивать результаты будут персонально с него. Общество не интересует – кто и где является каким-то "стрелочником". С президента спрос, поэтому он и должен иметь возможность руководить ситуацией.

Должность главы Киева достаточно важная, учитывая сопротивление, которое анонсировали и Петр Порошенко и Виктор Медведчук. Они и их окружение не раз намекали, что если будут с чем-то несогласны, то готовы привести своих сторонников, попробовать организовать Майдан, уличные волнения и так далее. И от позиции мэрии и главы столицы очень многое зависит – насколько цивилизованными будут эти протесты, если они начнутся.

И с практической точки зрения, главой Киева должен быть контролируемый человек, который не является противником власти.  

С моральной точки зрения, Кличко – политическая фигура. Во время предвыборной кампании он мог занять любую позицию – нового кандидата, бывшего президента, нейтральную.

Читайте также"Проблемы и негатив": эксперт оценил шансы команды Зеленского "подвинуть" Кличко

Но он не осудил ту грязную кампанию, которая велась против Зеленского. Хотя они между собой знакомы, и у них были достаточно дружественные отношения.  То есть, он промолчал по поводу нечестной и оскорбительной кампании, чем фактически солидаризовался с Порошенко.

И в такой ситуации, если ты сделал ставку не на того и проиграл, то гуд-бай, до свидания – покидай должность.

Если бы Кличко захотел остаться, то, наверное, ему нужно было позиционировать себя по-другому.  А он сейчас говорит, что, мол, ему предложили координировать работу с какими-то представителями Офиса президента, а раньше такого якобы не было. Но ведь раньше всю деятельность мэрии контролировал человек из окружения от Порошенко – заместитель главы Киева Владимир Прокопив. А сейчас Кличко начинает нам рассказывать. что он якобы был таким независимым, и это выглядит смешно.

К сожалению, вышло то, что и предвиделось – очень сильный, известный и прославленный спортсмен оказался никчемным политиком.

Подводя итоги, хочется сказать, что Офис президента действует на грани фола с юридической точки зрения, пытаясь снять с должности Кличко, при этом - полностью разумно с точки зрения политической целесообразности, и абсолютно оправданно с точки зрения моральности в политике.

Александр Кочетков, политолог, специально для Главреда

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев отставка Петр Порошенко Виталий Кличко глава КГГА Александр Кочетков выборы 2019 Андрей Богдан
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:59
На грани фола - почему Кличко должен уйти по-собственному
06:47
Это уже не модно: макияж, с которым стыдно появляться на людях - фото
06:45
Виктор Лещинский: Разговоры о завершении строительства Подольско-Воскресенского моста и метро на Троещину – лишь популистские лозунги уходящих политиков
06:38
Завоюет Россию и всех ее женщин: астролог составил прогноз для Олега Винника
06:08
Как искать клад и можно ли играть свадьбу в Ильин день 2019 Видео
05:43
Нибиру "родила" потрошителя: конец света близок - уфологи
05:29
Карпаты подписали двух легионеров
05:11
Любовник Лорак показал фотот с Каролиной 18+
04:47
В помощь Нибиру: Сочи атакуют огромные летающие тараканы
04:30
Доллар дороже 30 гривен: эксперты рассказали, почему сильная гривна создает проблемы Видео
04:14
50 тысяч гривен за смену: ГПУ поймали на крупных взятках патрульного блокпоста на Донбассе
03:48
Бельгийские теннисистки страстно поцеловались после матча
03:29
Страсть в небе: эксперты рассказали, как удобно и незаметно заниматься сексом в самолете
03:11
Ушел из жизни чемпион Олимпиады в Мельбурне
02:51
Эксперт назвал топ-5 продуктов, которые помогут сохранить молодость кожи
02:34
"Фейки и некомпетентность": Супрун ответила Радуцкому на "особенности лечения у представителей разных рас" Видео
02:17
Западные СМИ объяснили, почему США должны постоянно запугивать Россию
02:12
Топ-модель по-украински 3 сезон: дата выхода, новые правила и состав судей
01:49
Всадила нож в спину: в Черкассах девушка с младенцем на руках устроила резню
01:30
Эксперт объяснил, почему в новой Раде Голос и Европейская солидарность будут "дышать в унисон" Видео
01:13
Порошенко рассказал, как в ГБР "сливают" данные по уголовным делам Видео
00:49
Ученые опровергли популярный миф о сексе и лишнем весе
00:30
В Сенате США Россию предложили додушить более жесткими санкциями Видео
00:26
Лига чемпионов: результаты второго квалификационного раунда
00:22
Корейские ученые изобрели лекарство нового поколения новости компании
00:06
Охотник за разумом 2 сезон: дата выхода, сюжет и новый трейлер
30 июля, вторник
23:45
В Киеве популярная группа устроит кавер-концерт по Элвису Пресли Видео
23:18
"Лупить безоружных резиновой палкой": Макаревич "родил" песню о протестах в Москве - видео Видео
22:41
Арест российского танкера Neyma: в МИД России открестились от судна
22:08
Ничего святого: мошенник пытался ограбить вдову офицера ВСУ
21:42
"Прошмандовке" Гройсману из-за жалоб на Порошенко предрекли судьбу "использованного презерватива"
21:36
Ветерана Азова, вскочившего на авто Порошенко, допросила полиция Видео
21:07
Не Брэдли Купер: Леди Гага засветилась на публике с новым возлюбленным Фото
20:46
"Обосцаный бомжатник": "никчему" Кличко распекли за мосты, дороги и больницы, "как после бомбежки" Видео
20:38
ЦИК признал избранными в нардепы еще 49 кандидатов: кто прошел в Раду
19:55
Два удара по здоровью: прогноз магнитных бурь на август 2019 встряхнуть людей по серьезке Видео
19:54
Скандального главу Окружного админсуда Киева громогласно вызвали в ГПУ Фото
19:35
Обучение "слуг народа" в Трускавце: в сеть слили "домашнее задание" Фото Видео
19:16
Цена жизни - 600 долларов: в полиции раскрыли жуткие подробности убийства молодого парня под Киевом
19:13
Топ-10 специальностей в вузах Украины, куда сложно поступить
19:00
"Богдан - лживый непрофессионал": Виталий Кличко обратился к Зеленскому Видео
18:53
День Ильи 2019: когда и как молиться пророку о замужестве, здоровье и деньгах Видео
18:43
Выломали дверь и закидали яйцами: Укринформ атаковали крепкие молодчики Видео
18:37
Зе-команда готова отменить мораторий на продажу земли до конца года
18:28
Международный скандал: Портнов выяснил, как Порошенко незаконно прослушивал дипломатов из ЕС и МВФ – чем это грозит Видео
18:24
Зеленский взял себе в советники участника Битвы экстрасенсов - видео Фото Видео
18:12
Эксперт рассказал, из-за чего могут поссориться "слуги народа"
18:05
В Херсоне сожгли Мерседес чиновника Укртрансбезопасности
17:40
Вернуться на Донбасс после войны: стало известно, сколько переселенцев планируют жить дома Видео
17:34
"Уберите пьяных, вонючих мужиков": в Сети обсуждают реформу от Укрзализныци
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять