На грани фола - почему Кличко должен уйти по-собственному

Глава Киева Виталий Кличко должен уйти в отставку, так как главы местных госадминистраций назначаются на должность президентом на срок его полномочий, с приходом нового главы государства на посты назначаются новые люди. Об этом сказал глава Офиса президента Андрей Богдан.

Кличко не сдается, говорит, что киевляне выбирают власть, и на нее возлагают ответственность за все, что происходит в городе. А попытки разделить должности мэра и главы КГГА являются попыткой лишить общество права влиять на процессы управления столицей и наступлением на местное самоуправление.

Кто прав в этой ситуации? Здесь нужно разделить юридический и политический смыслы.

С юридической точки зрения у нас не очень определена эта ситуация – есть некие трактовки со стороны Конституционного суда, что назначать на должность главу КГГА можно человека, которого выбрали киевляне. Но этого в "законе про столицу" не прописано, а есть только в разъяснении Конституционного суда.

Но есть и практика, которая позволяет делать иначе – и принимая ее во внимание, новая власть не просто увольняет, что можно было бы опротестовать в суде, а настаивает на том, что он сам должен уволиться, потому что потерял определенным образом доверие.

Я не считаю Виталия Кличко конституционником. И когда он начинает рассказывать, что это противоречит Конституции, то это выглядит смешно.

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Юристы могут достаточно долго трактовать эту тему таки или иначе, в зависимости от того, в какой структуре они непосредственно работают.

А вот с политической точки зрения это абсолютно понятно – во-первых, есть целесообразность. Намерения Владимира Зеленского и его команды достаточно решительные – они хотят менять общество, иногда переламывая через колено, и натыкаются на достаточно жесткое сопротивление предыдущей команды. Но они хотят на всех ключевых должностях иметь своих людей.

И Зеленский не раз говорил своему окружению, что они должны контролировать все, потому что спрашивать результаты будут персонально с него. Общество не интересует – кто и где является каким-то "стрелочником". С президента спрос, поэтому он и должен иметь возможность руководить ситуацией.

Должность главы Киева достаточно важная, учитывая сопротивление, которое анонсировали и Петр Порошенко и Виктор Медведчук. Они и их окружение не раз намекали, что если будут с чем-то несогласны, то готовы привести своих сторонников, попробовать организовать Майдан, уличные волнения и так далее. И от позиции мэрии и главы столицы очень многое зависит – насколько цивилизованными будут эти протесты, если они начнутся.

И с практической точки зрения, главой Киева должен быть контролируемый человек, который не является противником власти.

С моральной точки зрения, Кличко – политическая фигура. Во время предвыборной кампании он мог занять любую позицию – нового кандидата, бывшего президента, нейтральную.

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Но он не осудил ту грязную кампанию, которая велась против Зеленского. Хотя они между собой знакомы, и у них были достаточно дружественные отношения. То есть, он промолчал по поводу нечестной и оскорбительной кампании, чем фактически солидаризовался с Порошенко.

И в такой ситуации, если ты сделал ставку не на того и проиграл, то гуд-бай, до свидания – покидай должность.

Если бы Кличко захотел остаться, то, наверное, ему нужно было позиционировать себя по-другому. А он сейчас говорит, что, мол, ему предложили координировать работу с какими-то представителями Офиса президента, а раньше такого якобы не было. Но ведь раньше всю деятельность мэрии контролировал человек из окружения от Порошенко – заместитель главы Киева Владимир Прокопив. А сейчас Кличко начинает нам рассказывать. что он якобы был таким независимым, и это выглядит смешно.

К сожалению, вышло то, что и предвиделось – очень сильный, известный и прославленный спортсмен оказался никчемным политиком.

Подводя итоги, хочется сказать, что Офис президента действует на грани фола с юридической точки зрения, пытаясь снять с должности Кличко, при этом - полностью разумно с точки зрения политической целесообразности, и абсолютно оправданно с точки зрения моральности в политике.

Александр Кочетков, политолог, специально для Главреда