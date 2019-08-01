Отставка Богдана пока похожа на анекдот

Отставка Андрея Богдана не подтвердилась / president.gov.ua

Информация о написании заявления Андреем Богданом об увольнении "в случае возникновения желания" покамест похожа на анекдот.

Когда уходят, то "желание" возникло и оформлено. И так не пишут. Слухи об уходе Богдана идут регулярно. Говорят, что вероятно его перемещение на другую должность, по контролю силовых структур, фискальных органов. Что это может быть сделано как символический жест накануне визита президента в США.

Но в любом случае, на данный момент Богдан сохраняет близость к президенту и огромное влияние, ничего похожего на разрыв и охлаждение отношений незаметно.

Читайте такжеАндрей Богдан подал в отставку с поста главы Офиса президента - СМИСегодня, по данным источников Цензор.Нет, целый день в обычном режиме Богдан провел в ОП вместе с Зеленским.

Руководство партии Слуга народа, близкие сотрудники Зеленского, информацию об отставке Богдана вообще не подтверждают, это говорит, что выброс информации о заявлении - спонтанный, никаких системных изменений в команде Зеленского не произошло.

На этой неделе планируется ряд публичных мероприятий Зеленского, думаю, только президент сейчас объяснит это забавно написанное заявление об отставке, непонятно с какой целью поступившее в СМИ.