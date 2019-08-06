Почему от Украины зависит победитель выборов президента США

Андрей Головачев

политический эксперт

6 августа 2019, 08:36

Позиция Владимира Зеленского и Петра Порошенко может повлиять на то, кто победит в президентской предвыборной гонке Америки.

Дональд Трамп и Джо Байден
Дональд Трамп и Джо Байден

После первых дебатов кандидатов от демократической партии из 20-ти претендентов осталось только 10.

Но сейчас уже ясно, что реальные шансы бросить вызов Трампу в следующем году, имеют только трое:

  1. сенатор Камала Харрис;
  2. сенатор Элизабет Уоррен;
  3. и наш старый знакомый Джо Байден.

Первых двух женщин Трамп, видимо, победит без особого труда. Поэтому партийный истеблишмент демократической партии сделает все возможное, чтобы номинировать от партии Джо Байдена.

Но если команда Трампа сможет доказать, что Байден требовал от Порошенко увольнения Шокина, потому что последний занимался расследованием скандальной фирмы Burisma, совладельцем которой был сын Байдена — Хантер, то Байдену придется снять свою кандидатуру. Это почти гарантирует победу Трампа на следующих выборах.

Однако, добиться этого Трампу будет нелегко. Почти невозможно.

Читайте такжеАдвокат Трампа рассказал о работе по расследованию вмешательства Украины в выборы в СШАВо-первых, уже очевидно, что Зеленский не горит желанием ввязываться в эту мутную историю и, вероятно, под давлением Коломойского отказался от встречи с адвокатом Трампа Джуллиани. Но самое главное, ключевой свидетель в этом деле это Порошенко, который ну, ОЧЕНЬ многое потребует от прокуратуры за свое согласие сотрудничать. Учитывая дюжину уголовных дел, в которых фигурирует сам Петр Алексеевич, становиться очевидным, что для нашей сословно-феодальной судебно-правоохранительной системы такое дело будет просто не по зубам.

Поэтому, думаю, что в следующем году мы увидим баттл двух напомаженных стариков: 74-летнего Трампа и 77-летнего Байдена.

Один - безбашенный и несистемный популист, второй - прожженный и бесплодный номенклатурщик.

Интрига, однако.

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