Почему Украине нельзя ликвидировать военную прокуратуру

Юрий Бутусов

журналист

11 августа 2019, 10:20

Военную прокуратуру лучше реформировать.

военная прокуратура
военная прокуратура / фото Евгения Котенко/Риа новости

Для обороны страны необходим мощный блок военной юстиции и безопасности - военная прокуратура, военная контрразведка, военные суды и военная полиция в составе Минобороны.

Да, можно критиковать ГВП за какие-то конкретные дела, за не военные задачи и расследование экономических гражданских дел, надо изменить функции, чтобы военная прокуратура не вылазила из окопов и с воинских частей. Но это не значит, что следует ликвидировать военную прокуратуру вообще как институт. И вот почему:

1. Военная прокуратура действует в США, Канаде, Польше, Дании, Италии, Венгрии, Испании, Израиле. Это мировая практика, которой следуют ведущие страны мира. Да, есть своя разная структура подчинения, да, там нет права расследовать экономические гражданские дела. Но она есть.

2. У преступлений, совершенных военнослужащими существует своя огромная специфика. Расследование действий военнослужащих в большинстве случаев связано с государственными интересами и государственной тайной. В ходе расследования может раскрываться структура управления, командный состав, дислокация, многие важные технические детали. Все это представляет огромный интерес для противника.

Читайте такжеНужна ли Украине военная прокуратура, и почему ее хотят ликвидировать3. Военнослужащие действуют по приказу, у них особый статус, дисциплинарный устав, регламенты, нормы. Военнослужащие работают с оружием, и выполняют задачи по уничтожению врага. И месить грязь на передовой, вести расследования в ходе боевых действий в боевых порядках воинских частей, среди людей с оружием, привлекают также военных, психологически и профессионально готовых к войне.

4. Дела о терроризме и шпионаже врага должны рассматриваться в особом порядке в закрытых военных судах и с помощью военных следователей контрразведки СБУ, военных прокуроров. Информация о диверсантах позволяет противнику выводить агентуру из-под удара, это наше уязвимое место сейчас, достаточно изучить опыт борьбы с российскими диверсантами в Харькове, Киеве, на Донбассе.

5. Опыт мобилизации 2014-го года показал слабость и беспомощность военного командования в борьбе с паникой и нарушениями воинской дисциплины, отсутствие инструментов обеспечения воинской дисциплины. Известны случаи бегства с зоны боевых действий целых подразделений - их некому было остановить законными способами.

Мне лично известны несколько случаев, когда наши военнослужащие были вынуждены применять оружие по своим - по пьяным, по грабителям. Какой гражданский следователь поедет на фронт выяснять, что там совершили вооруженные люди? Для армии, которая проводит мобилизацию личного состава, которая берет на контракт всех подряд - органы военной юстиции остро необходимы. Дело по гибели Ил-76 в Луганском аэропорту военная прокуратура довела до суда, дело по Иловайску полностью расследовано. Эти расследования четко показывают, о какой специфике идет речь.

6. Безусловно, если речь идет о ДТП, алиментах, нарушениях трудового законодательства, гражданских правоотношениях, в которые вовлечены военные - тут должно быть обычное гражданское судопроизводство.

7. Безусловно, военная прокуратура должна расследовать только те преступления, которые непосредственно касаются военнослужащих или вопросов безопасности государства, они не должны широко применяться для расследования экономических гражданских дел.

Читайте такжеУ Зеленского намекнули, что могут ликвидировать военную прокуратуру8. Военная юстиция не является полностью закрытой - она подлежит надзору и контролю со стороны вышестоящих органов юстиции, парламентского комитета.

9. Буду отстаивать позицию сохранения военной прокуратуры - хотя вполне вероятно проведение реформ в этом ведомстве, создание военной полиции вместо военной службы правопорядка, создание военных судов - все это стоит делать по образцу США. А также следует передать военную контрразведки из состава СБУ в состав Минобороны - это тоже мировая практика, и у нас такой законопроект был подготовлен еще в 2004-м году.

Считаю, что такой мощный блок военной юстиции необходим для эффективной обороны и безопасности страны, и это полностью отвечает аналогичным институтам в составе ведущих стран НАТО, предлагаю все это сделать по образцу американцев или канадцев, они нам помогут все это реформировать.

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