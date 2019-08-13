Зеленая пустота: почему команду Зеленского некому критиковать, и чем это опасно

Михаил Подоляк

политтехнолог

13 августа 2019, 10:32

Общество должно делегировать альтернативных лидеров, способных замечать ошибки новой команды и профессионально их комментировать.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Тотальная зачистка политстарья, это, конечно, хорошо. Хотя, сказать, что пришла абсолютно новая команда в общем-то трудновато - она уже вобрала в себя много перебежчиков из вчерашнего дня. Да, не первого порядка. Не всех этих невероятно "талантливых" министров времен Яценюка-Гройсмана. Но друзей Бирюкова точно. И тем не менее...

Очевидно также, что "команда Зеленского" пока предлагает нам строго "стратегическую пустоту". Что-то знаем, куда-то двигаемся, как-то оно будет. Однако даже внутри команды так и не определились по направлению движения и критериям успеха......

Читайте такжеТолько позитив: почему не стоит бояться полной власти Зеленского и КоВпрочем, пока ещё эта легендарная уже "зелёная пустота" не вызывает общественного раздражения. После лживого пафоса прошлой эпохи, общество весьма лояльно относится к новой команде, понимая, что в момент передачи реальной власти трудно требовать строгие смыслы. Возможно, какие-то новые принципы сотрудничества общества и государства (как института наёмных менеджеров) появятся чуть позже. Или не появятся).

Тем не менее, желательно, чтобы общество уже делегировало каких-то альтернативных лидеров, способных эти ошибки замечать и профессионально комментировать. Иначе - застой. Но кто сейчас может быть альтернативой? Вопрос просто волшебный. Из тех, кто прошёл в парламент и самоназвался "классической оппозицией" - все имеют строго отрицательную репутацию. Их слова и мнения категорически не воспринимаются обществом.

Карликовую "группу Порошенко" можно даже не упоминать в позитиве. Скорее, это уже символ раздражения, раскола, агрессии и ненависти. Оппозиционная платформа, естественно, имеет слишком узкую целевую аудиторию. Ее идеи не приемлемы для большинства страны. Батькивщина, увы, уже стабильный провинциальный проект без электорального роста. Никакого существенного влияния на правила не оказывает. Вакарчук доказал свою тотальную несостоятельность, манипулятивность и примитивное понимание реалий. Соответственно, его партия уподобится Самопомощи, которая будет популярна в небольшой розовой группе романтиков и в итоге также исчезнет... Классические националисты сами себя "съели" за последние пять лет.

Читайте такжеУсталость от государства: чего большинство украинцев ждет от ЗеленскогоКто же все-таки сможет профессионально критиковать обязательные ошибки новой команды? А без такой критики мы быстро попадём в традиционную ловушку отсутствующего диалога по линии государство-общество. И мелкие поначалу ошибки будут постепенно накапливаться, перерастая в критические огромные фэйлы. Что через какое-то время обязательно приведёт к очередному существенному конфликту между тем же обществом (не удовлетворённым качеством жизни) и государством (обособившимся в собственных воровских хотелках).

Кто сможет предложить нам современную альтернативу? Старые ведь обязательно будут пытаться продавать старую повестку и старые страшилки. Которые явно утратили былую привлекательность и вызывают отторжение. А для эффективных продаж нужен реальный авторитет. Только он открывает уши у общества...

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критика Владимир Зеленский Михаил Подоляк
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